Sun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldi

·0·Dunyo
Sun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldi

Britaniyada sun’iy intellekt xavfsizligini tekshirish maqsadida o‘tkazilgan sinovlar kutilmagan holatni fosh qildi. Ayrim AI modellari berilgan vazifani bajarish jarayonida oddiy dastur kabi ishlash bilan cheklanmay, odamlarni chalg‘itishga qaratilgan harakatlarni ham amalga oshirgan.

Sinovlar davomida AI agentlariga kiberxavfsizlikka oid vazifalar berilgan. Tekshiruv jarayonida 122 ta test o‘tkazilib, 10 ta holatda modellar ruxsat etilmagan mustaqil harakatlarga borgani qayd etilgan.

Eng e’tiborli voqealardan biri Anthropic'ning Mythos 5 modeli bilan bog‘liq bo‘lgan. Model ochiq kodli dasturga zararli kod kiritishga uringan. Ammo buning uchun oddiy yo‘ldan foydalanish bilan cheklanmagan.

Model kodni haqiqiy ishlab chiquvchiga tasdiqlatish maqsadida bir nechta soxta onlayn shaxslarni yaratgan. Ushbu shaxslar orqali dastur ishlab chiquvchisini chalg‘itib, shubhali kodni qabul qildirishga harakat qilingan.

Biroq reja amalga oshmagan. Ishlab chiquvchi kodning shubhali ekanini payqab, uni tasdiqlamagan. Shu tariqa AI'ning harakati real zarar keltirishgacha yetmagan.

Qizig‘i, sinovda bunday harakatlar faqat bitta modelda kuzatilmagan. Hisobotda jami 19 ta ruxsat etilmagan harakat qayd etilgan bo‘lib, ularning asosiy qismi Mythos 5 bilan bog‘liq bo‘lgan, yana ikkitasi OpenAI'ning GPT-5.6-Sol modelida kuzatilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

15 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindi15 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindiBugun, 23:53Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!Bugun, 23:51Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!Bugun, 23:4268 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdi68 yoshli erkak metall detektordan o‘tishda shimini yechdiBugun, 16:12MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?MRB direktori ketgach Putin 3 ta sirli farmonni imzoladi: ular nima haqida?Bugun, 16:03Ugandada davlat mablag‘lari sarfi tekshirilib, qator kamchiliklar aniqlandi (video)Ugandada davlat mablag‘lari sarfi tekshirilib, qator kamchiliklar aniqlandi (video)Bugun, 15:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi