Garvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdi

·25·Dunyo
Garvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdi

Garvard tibbiyot maktabi sobiq morg mudiri tomonidan donorlarning jasad qismlari o‘g‘irlanib, qora bozorda sotilgani bilan bog‘liq da’volarni hal qilish uchun 53 million dollar to‘lashga kelishdi. Kelishuv hali sud tomonidan tasdiqlanishi kerak.

Garvard tibbiyot maktabi dekanlari Jorj K. Deyli va Bernard S. Chang sobiq morg mudiri Sedrik Lojning qilmishlarini “jirkanch va qabul qilib bo‘lmaydigan” deb atab, bu muassasa qadriyatlariga jiddiy xiyonat ekanini ta’kidladi.

Kelishuv doirasida jami 53 million dollarlik ikkita jamg‘arma tashkil etiladi. Mablag‘lar jasadlari noto‘g‘ri muomala qilingan yoki sotilgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan donorlarning 47 nafar yaqini tomonidan kiritilgan da’volarni hal qilishga yo‘naltiriladi.

Kelishuv 2018 yil 1 yanvardan 2023 yil 31 martgacha Garvardning Anatomik hadya dasturi orqali o‘z tanasini tibbiy ta’lim va tadqiqotlarga bag‘ishlagan insonlarning yaqinlariga taalluqli bo‘ladi.

Garvard Loj aynan qaysi donorlarning jasad qismlarini olib ketganini aniqlay olmasligini bildirgan. Universitet 2023 yilda u qo‘lga olinganidan keyin federal tergovchilar ma’lumotlari va boshqa hujjatlarni o‘rganib, ehtimol jabrlangan donorlarni aniqlashga harakat qilgan.

Loj o‘tgan yili inson jasad qismlarini o‘g‘irlash va sotishda aybini tan olganidan so‘ng 8 yilga qamalgan. Prokurorlar u jasadlardan miya, teri, qo‘l va yuz qismlarini olib, Pensilvaniya va boshqa shtatlardagi xaridorlarga yuborganini ma’lum qilgan.

Uning rafiqasi Deniz Loj ham unga yordam bergani uchun bir yildan ortiq muddatga qamalgan. Lojdan jasad qismlarini sotib olgan yana olti kishi ham aybini tan olib, qamoq jazosiga hukm qilingan.

Jinoyatning eng dahshatli holatlaridan birida Loj inson terisini uni maxsus ishlov berib, kitob muqovasi tayyorlashda ishlatmoqchi bo‘lgan xaridorga yetkazib bergan.

Odatda Garvardda tibbiy ta’lim va tadqiqotlarda foydalanilgan donor jasadlari oilalarga qaytariladi yoki krematsiya qilinadi. Loj esa krematsiyadan oldin jasad qismlarini olib ketgan. Universitet bu ishlar uning ruxsatisiz amalga oshirilganini ta’kidlagan.

Kelishuvga muvofiq, Garvard jabrlangan oilalarga Lojning harakatlarini qoralovchi rasmiy bayonot taqdim etadi. Shuningdek, 2027–2028 o‘quv yilidan anatomik donorlar sharafiga tibbiyot talabalari uchun har yili moliyaviy yordam stipendiyasi ta’sis etish rejalashtirilgan.

Universitet, shuningdek, 2023 yilda Anatomik hadya dasturini tekshirgan mustaqil ekspertlar komissiyasi tavsiyalarini amalga oshirganini ma’lum qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?Bugun, 21:43Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...Bugun, 21:40Amerikalik erkak 1262 ta Pringles qutisini yig‘ib rekord o‘rnatdiAmerikalik erkak 1262 ta Pringles qutisini yig‘ib rekord o‘rnatdiBugun, 21:33Amerikalik erkak soqoliga minglab buyum joylab rekord o‘rnatdiAmerikalik erkak soqoliga minglab buyum joylab rekord o‘rnatdiBugun, 21:28Qariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildiQariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildiBugun, 21:28Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Bugun, 21:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi