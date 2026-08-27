Minglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardi

·1·Dunyo
Minglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardi

Yaponiyaning shimolidagi Xirosaki shahrida yuzlab ko‘ngillilar 400 tonnali Xirosaki qal’asi minorasini 11 yil avval ko‘chirilgan asl joyiga qaytarish uchun birlashdi. Ular asrlardan beri qo‘llanib kelayotgan an’anaviy usuldan foydalanib, ulkan inshootni inson kuchi yordamida asta-sekin siljitmoqda.

Shanba kunidan boshlab taxminan 80 kishidan iborat guruhlar navbat bilan arqonlarni tortib, qal’aning uch qavatli yog‘och minorasini bir necha santimetrdan harakatlantirmoqda. So‘nggi jarayonda xorijliklar ham ishtirok etgan bo‘lib, jami 4 mingga yaqin kishi minorani qariyb 5 metrga asl joyi tomon siljitishga hissa qo‘shgan.

Minora 2015 yilda uni qo‘llab turgan tosh devorlarni ta’mirlash uchun 80 metrga ko‘chirilgan edi. Tarixiy inshootni buzib qismlarga ajratmaslik maqsadida muhandislar uni butun holicha ko‘tarib, metall relslar orqali vaqtinchalik platformaga joylashtirgan.

Qal’a va tarix ishqibozi 46 yoshli Azusa Nimiya esa Yaponiyaning Simane hududidan maxsus kelib, ko‘chirish ishlariga qo‘shildi. U bu jarayonni «umrda bir marta beriladigan, qimmatli va betakror xotira» deb atadi.

Mahalliy hokimiyat sentyabr oyida og‘ir texnika yordamida ko‘chirishni yakunlashni, minorani esa noyabr oyida doimiy ravishda poydevoriga o‘rnatishni rejalashtirmoqda. Tom va fasadlar qayta tiklangandan so‘ng qal’ani jamoatchilik uchun to‘liq ochish 2033 yilga mo‘ljallangan.

Asrlardan qolgan an’ana davom etmoqda

Mazkur jarayon «xikiya» deb ataladigan, Yaponiyada inshootlarni inson kuchi bilan ko‘chirishga xizmat qilgan qadimiy usulga asoslangan. Loyiha rahbari Kensuke Xayasaka bu usul orqali odamlarga tarixni nafaqat o‘rganish, balki uni amalda his qilish imkoni yaratilayotganini ta’kidladi.

Xirosaki qal’asi minorasi XVII asrda yashin zarbasi tufayli vayron bo‘lgan va XIX asr boshlarida qayta qurilgan. Keyinchalik tosh poydevorlar mustahkamligi bilan bog‘liq xavotirlar sabab minora ko‘chirilgan va 1915 yilda asl joyiga qaytarilgan.

Bu safargi ishlar ham tarixiy inshootni saqlab qolish va uni qorli mavsumdan oldin poydevoriga mustahkam o‘rnatishga qaratilgan.

Ko‘chirishda ishtirok etganlar orasida 82 yoshli Katsumӣ Terada ham bor. U 11 yil avvalgi ko‘chirishda ham qatnashgan. Terada o‘shanda minoraning qayta joyiga qaytarilishini ko‘rishgacha yashashiga shubha qilganini, ammo hozir ham sog‘-salomat ekanini aytdi.

Shu tariqa, Xirosakidagi 400 tonnali tarixiy minorani qaytarish jarayoni nafaqat qayta tiklash ishlari, balki avlodlarni birlashtirgan noyob tarixiy voqeaga aylanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildiVafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildiBugun, 20:47Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?Bugun, 20:44Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"Bugun, 20:38Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Bugun, 20:31Osmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaOsmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaBugun, 19:20Nepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldiBugun, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi