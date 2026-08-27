Qariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildi

·0·Dunyo
Qariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildi

Shotlandiya sohillari yaqinida qariyb 400 yil avval cho‘kib ketgan qirollik kemasi — “Blessing of Burntisland” qoldiqlari topilgan bo‘lishi mumkin. Mutaxassislar dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, kema bortida bugungi qiymatda qariyb 20 million funt sterlingga teng boylik bo‘lganini taxmin qilmoqda. Topilma tarixiy ahamiyati bilan bir qatorda, uning bortidagi qimmatbaho yuklar tufayli ham katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur kema Angliya qiroli Karl I ga tegishli bo‘lgan. U 1633 yil iyul oyida qirolning toj kiyish marosimi vaqtida Fayf hududidan Leyt porti tomon yo‘l olgan. Biroq safar davomida kuchli bo‘ron ko‘tarilib, kema Fort qo‘ltig‘ida cho‘kib ketgan.

Kema taxminan 18 metr uzunlikda bo‘lgan. Uning bortida qirol Karl I ning shaxsiy buyumlari hamda boshqa qimmatbaho yuklar bo‘lgan. Fojiali hodisa oqibatida 35 nafar yo‘lovchi va ekipaj a’zosidan faqat ikki kishi omon qolgan.

Cho‘kib ketgan kemani aniqlash maqsadida ishqibozlar qariyb 30 yil davomida izlanish olib borgan. Ammo Fort qo‘ltig‘ining loyqa va ko‘rish qiyin bo‘lgan suvlari avvalgi qidiruv ishlarini murakkablashtirgan. Suv ostida skanerlash texnologiyalarining rivojlanishi esa mutaxassislarga yangi imkoniyatlar eshigini ochgan.

Charles Wrex Project loyihasi vakillari yaqinda kemaning o‘ziga tegishli bo‘lishi mumkin bo‘lgan yog‘och bo‘lagini aniqlagan. Bu topilma mutaxassislarda “Blessing of Burntisland” kemasining ehtimoliy joylashuvi aniqlangan bo‘lishi mumkin, degan umid uyg‘otgan.

Shu bilan birga, loyiha direktori va “Burntisland Heritage” tashkiloti rahbari Ien Archibald hozircha kemaning aniq topilgani haqida qat’iy xulosa qilishga erta ekanini ta’kidlagan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, mutaxassislar tarixiy kema qoldiqlari bo‘lishi ehtimol qilingan hududni aniqlagan. Ammo aynan shu topilma “Blessing of Burntisland” kemasiga tegishli ekanini hali tasdiqlashning imkoni yo‘q. Topilgan yog‘och namunasining qaysi kemaga tegishli ekani ham hozircha noma’lum.

Keyingi bosqichda yog‘och namunasini radiokarbon usulida tekshirish rejalashtirilgan. Shuningdek, suv ostidagi hudud yanada batafsil o‘rganilib, u yerda boshqa buyumlar yoki kema qoldiqlari mavjudligi aniqlanadi.

Qayd etilishicha, Fort qo‘ltig‘i tubida 500 ga yaqin kema halokati qayd etilgan. Shu bois mazkur topilmaning aynan qirollik kemasiga tegishli ekanini isbotlash uchun qo‘shimcha tadqiqot va tekshiruvlar talab etiladi.

Agar taxminlar tasdiqlansa, qariyb to‘rt asr avval cho‘kib ketgan qirollik kemasining topilishi Shotlandiya dengiz tarixi uchun muhim kashfiyotlardan biriga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik erkak soqoliga minglab buyum joylab rekord o‘rnatdiAmerikalik erkak soqoliga minglab buyum joylab rekord o‘rnatdiBugun, 21:28Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Bugun, 21:07Minglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardiMinglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardiBugun, 21:03Vafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildiVafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildiBugun, 20:47Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?Bugun, 20:44Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"Bugun, 20:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi