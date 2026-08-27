Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...

·43·Dunyo
Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...

Ijtimoiy tarmoqlarda Yamanda husiylar (Ansorulloh) harakati nazoratidagi hududda tasvirga olingan hayratlanarli videolavha keng tarqalib, muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Kadrlarda ommaviy diniy-siyosiy tadbirga kelayotgan mahalliy aholini maxsus tekshiruvdan o‘tkazayotgan harbiylarning xatti-harakatlari aks etgan. Eng qizig‘i, soqchilar fuqarolarning yelkasida osilib turgan Kalashnikov avtomatlari yoki belidagi milliy xanjarlariga umuman e’tibor qaratmagan.

Kurash nimaga qarshi? Portlovchi kamarlar va yashirin xavflar

Tasvirlarda ko‘rinib turganidek, xavfsizlik xizmati xodimlari maydonga kirayotgan har bir erkakni sinchkovlik bilan paypaslab chiqmoqda:

  • Maqsadli tekshiruv: Soqchilar faqatgina kiyim ostiga yashirilgan xudkushlik kamarlari (shahidlik belbog‘lari) va qo‘lbola portlovchi qurilmalarni qidirmoqda;

  • Bosh va kiyim ichi: Tekshiruvchilar odamlarning bo‘yin orqasi, kiyim qatlamlari va qo‘ltiq osti hududlarini diqqat bilan tekshirib, portlovchi modda yo‘qligiga ishonch hosil qilmoqda.

Avtomat va xanjar — Yamanda kundalik hayot tarzi

Ko‘pchilik kuzatuvchilarni hayratga solgan jihat — kirayotgan fuqarolarning ochiq-oydin qurollangan bo‘lishidir:

  • An’anaviy atribut: Yaman madaniyati va urush yillarida shakllangan voqelikka ko‘ra, avtomat (AK-47), pistolet hamda milliy «janbiya» xanjarlari erkaklarning kundalik kiyimi va ajralmas shaxsiy buyumi hisoblanadi;

  • Qurolga ko‘z yumish: Husiylar uchun ommaviy tadbirga qurol bilan kelish odatiy hol bo‘lgani sababli, ular ochiq osilgan o‘qotar qurollarni olib qo‘yishmaydi, balki faqat to‘satdan portlash xavfini tug‘diruvchi yashirin moslamalarni zararsizlantirishga e’tibor qaratmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdiGarvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdiBugun, 21:57Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?Bugun, 21:43Amerikalik erkak 1262 ta Pringles qutisini yig‘ib rekord o‘rnatdiAmerikalik erkak 1262 ta Pringles qutisini yig‘ib rekord o‘rnatdiBugun, 21:33Amerikalik erkak soqoliga minglab buyum joylab rekord o‘rnatdiAmerikalik erkak soqoliga minglab buyum joylab rekord o‘rnatdiBugun, 21:28Qariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildiQariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildiBugun, 21:28Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Bugun, 21:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi