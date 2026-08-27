Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...
Ijtimoiy tarmoqlarda Yamanda husiylar (Ansorulloh) harakati nazoratidagi hududda tasvirga olingan hayratlanarli videolavha keng tarqalib, muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Kadrlarda ommaviy diniy-siyosiy tadbirga kelayotgan mahalliy aholini maxsus tekshiruvdan o‘tkazayotgan harbiylarning xatti-harakatlari aks etgan. Eng qizig‘i, soqchilar fuqarolarning yelkasida osilib turgan Kalashnikov avtomatlari yoki belidagi milliy xanjarlariga umuman e’tibor qaratmagan.
Kurash nimaga qarshi? Portlovchi kamarlar va yashirin xavflar
Tasvirlarda ko‘rinib turganidek, xavfsizlik xizmati xodimlari maydonga kirayotgan har bir erkakni sinchkovlik bilan paypaslab chiqmoqda:
Maqsadli tekshiruv: Soqchilar faqatgina kiyim ostiga yashirilgan xudkushlik kamarlari (shahidlik belbog‘lari) va qo‘lbola portlovchi qurilmalarni qidirmoqda;
Bosh va kiyim ichi: Tekshiruvchilar odamlarning bo‘yin orqasi, kiyim qatlamlari va qo‘ltiq osti hududlarini diqqat bilan tekshirib, portlovchi modda yo‘qligiga ishonch hosil qilmoqda.
Avtomat va xanjar — Yamanda kundalik hayot tarzi
Ko‘pchilik kuzatuvchilarni hayratga solgan jihat — kirayotgan fuqarolarning ochiq-oydin qurollangan bo‘lishidir:
An’anaviy atribut: Yaman madaniyati va urush yillarida shakllangan voqelikka ko‘ra, avtomat (AK-47), pistolet hamda milliy «janbiya» xanjarlari erkaklarning kundalik kiyimi va ajralmas shaxsiy buyumi hisoblanadi;
Qurolga ko‘z yumish: Husiylar uchun ommaviy tadbirga qurol bilan kelish odatiy hol bo‘lgani sababli, ular ochiq osilgan o‘qotar qurollarni olib qo‘yishmaydi, balki faqat to‘satdan portlash xavfini tug‘diruvchi yashirin moslamalarni zararsizlantirishga e’tibor qaratmoqda.
…