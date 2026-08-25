Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi

·106·Madaniyat
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi

San’atkor Ilhom Farmonov xonadonida quvonchli kun bo‘lib o‘tdi. Xonandaning rafiqasi Nilufar Farmonova tavallud ayyomini nishonladi. Shu munosabat bilan Ilhom Farmonov turmush o‘rtog‘i uchun o‘ziga xos va unutilmas syurpriz tayyorladi.

San’atkor rafiqasini xursand qilish maqsadida unga yangi avtomobil sovg‘a qildi. Bu kutilmagan sovg‘a bayram ishtirokchilarida ham katta taassurot qoldirdi.

Tug‘ilgan kun munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda san’atkorning yaqinlari bilan birga taniqli san’at namoyandalari ham mehmon bo‘ldi. Bayramona davrada iliq tilaklar, samimiy suhbatlar va ko‘tarinki kayfiyat hukm surdi.

Ilhom Farmonovning rafiqasiga qilgan sovg‘asi ijtimoiy tarmoqlarda ham e’tibor qozondi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)Bugun, 11:02Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)Bugun, 10:34Katta norozilik: Niderlandiya «Yevrovideniye-2027»da qatnashishdan bosh tortdi!Katta norozilik: Niderlandiya «Yevrovideniye-2027»da qatnashishdan bosh tortdi!Bugun, 10:16Zebo Rahimova Barselonadagi taassurotlarini muxlislar bilan bo‘lishdi (video)Zebo Rahimova Barselonadagi taassurotlarini muxlislar bilan bo‘lishdi (video)Bugun, 09:34Merilin Monro obrazidagi yangi Barbi qo‘g‘irchog‘i sotuvga chiqdiMerilin Monro obrazidagi yangi Barbi qo‘g‘irchog‘i sotuvga chiqdiKecha, 21:23O‘zbekiston va Ozarboyjon birinchi xonimlarini qanday an’analar hayratga soldi?O‘zbekiston va Ozarboyjon birinchi xonimlarini qanday an’analar hayratga soldi?Kecha, 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi