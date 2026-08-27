SpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasi sinov parvozi vaqtida kutilmaganda suvga qoʻngan va qariyb bir oy davomida okeonda suzib yurgan Starship S40 prototipini qutqarish boʻyicha noyob operatsiya yakunlanganini eʼlon qildi. Ushbu muvaffaqiyatli qutiruv jarayoni kelgusidagi kosmik kema modellarini takomillashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, fazoviy kema allaqachon maxsus yarim botuvchi kemaga ortilgan boʻlib, u uzoq davom etadigan dengiz safaridan soʻng Texasdagi Starbase bazasiga yetkazib beriladi. Kompaniyaning X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasida qayd etilishicha, murakkab sharoitlarga qaramay, mutaxassislar oldiga qoʻyilgan vazifalarni toʻlaqonli uddalagan.
Okean bagʻridagi oʻziga xos tekshiruvQutqaruv operatsiyasining eng eʼtiborga molik jihatlaridan biri Rojdestvo oroli yaqinidagi suvlarda amalga oshirildi. Kosmik kema suvda suzib yurgan vaqtda SpaceX muhandislari uning yoniga borib, bir necha kun davomida toʻgʻridan-toʻgʻri suv ustida tekshiruv ishlarini olib borishgan.
Mutaxassislar kema korpusini koʻzdan kechiribgina qolmay, balki uning oʻta muhim qismi boʻlgan issiqlikdan himoya qiluvchi qoplamasidan maxsus namunalar yigʻib olishdi. Bu esa apparat atmosfera qatlamlariga kirib kelganda qanday yuklamalarga duch kelganini aniq baholash imkonini berdi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu olingan noyob maʼlumotlar hajmi kelgusida Starship kemalarini yanada jadal va xavfsiz tarzda ishlab chiqish hamda loyihalash jarayoniga ulkan hissa qoʻshadi.
Mutaxassislarning ochiq havoda, bevosita okean bagʻridagi Starship ustida turib olib borgan ishlari kosmonavtika tarixidagi oʻziga xos qiziqarli voqealardan biriga aylandi va muhandislarga kema konstruksiyasini amalda sinab koʻrish imkonini berdi.
…