SpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdi

·18·Texno
SpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasi sinov parvozi vaqtida kutilmaganda suvga qoʻngan va qariyb bir oy davomida okeonda suzib yurgan Starship S40 prototipini qutqarish boʻyicha noyob operatsiya yakunlanganini eʼlon qildi. Ushbu muvaffaqiyatli qutiruv jarayoni kelgusidagi kosmik kema modellarini takomillashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, fazoviy kema allaqachon maxsus yarim botuvchi kemaga ortilgan boʻlib, u uzoq davom etadigan dengiz safaridan soʻng Texasdagi Starbase bazasiga yetkazib beriladi. Kompaniyaning X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasida qayd etilishicha, murakkab sharoitlarga qaramay, mutaxassislar oldiga qoʻyilgan vazifalarni toʻlaqonli uddalagan.

Okean bagʻridagi oʻziga xos tekshiruv

Qutqaruv operatsiyasining eng eʼtiborga molik jihatlaridan biri Rojdestvo oroli yaqinidagi suvlarda amalga oshirildi. Kosmik kema suvda suzib yurgan vaqtda SpaceX muhandislari uning yoniga borib, bir necha kun davomida toʻgʻridan-toʻgʻri suv ustida tekshiruv ishlarini olib borishgan.

Mutaxassislar kema korpusini koʻzdan kechiribgina qolmay, balki uning oʻta muhim qismi boʻlgan issiqlikdan himoya qiluvchi qoplamasidan maxsus namunalar yigʻib olishdi. Bu esa apparat atmosfera qatlamlariga kirib kelganda qanday yuklamalarga duch kelganini aniq baholash imkonini berdi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu olingan noyob maʼlumotlar hajmi kelgusida Starship kemalarini yanada jadal va xavfsiz tarzda ishlab chiqish hamda loyihalash jarayoniga ulkan hissa qoʻshadi.

Mutaxassislarning ochiq havoda, bevosita okean bagʻridagi Starship ustida turib olib borgan ishlari kosmonavtika tarixidagi oʻziga xos qiziqarli voqealardan biriga aylandi va muhandislarga kema konstruksiyasini amalda sinab koʻrish imkonini berdi.

SpaceXStarshipKosmosTexnologiyaStarbase
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiHuawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiBugun, 22:25Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdiBugun, 21:54Samsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiSamsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiBugun, 20:51Starlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiStarlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiBugun, 20:29iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiiPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiBugun, 19:23Samsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellektSamsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellektBugun, 19:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda