Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Dengizda shunday g‘ayrioddiy jonzot borki, uni ko‘rgan odam ilon yoki afsonaviy maxluq deb o‘ylashi mumkin. Uzun, tasmasimon tanasi va qizil qanotlari bilan ajralib turadigan bu baliq «Qiyomat kuni balig‘i» degan mashhur laqab bilan tanilgan.
Aslida uning ilmiy nomi oarfish bo‘lib, u asosan okeanlarning chuqur qismlarida yashaydi. Tashqi ko‘rinishi juda g‘ayrioddiy: tanasi uzun va yaltiroq, bosh qismida esa qizg‘ish qanotlari mavjud. Ayrim yirik vakillari bir necha metrga yetishi mumkin.
Nega unga «Qiyomat kuni balig‘i» deyishadi?
Bu nom baliqning tashqi ko‘rinishidan ko‘ra, u haqidagi qadimiy e’tiqodlar bilan bog‘liq.
Yaponiya folklorida oarfish dengiz xudosining saroyidan keladigan xabarchi sifatida tasavvur qilingan. Uning dengiz yuzasiga yaqin joylarda paydo bo‘lishi zilzila yoki sunami kabi katta ofatlardan oldingi belgi sifatida talqin qilingan.
Shu sababli keyinchalik unga ingliz tilida «Doomsday Fish» — «Qiyomat kuni balig‘i» degan laqab berilgan.
Ammo bu haqiqatan ofatdan darak beradimi?
Yo‘q. Bu juda qiziqarli afsona bo‘lsa-da, hozircha uni tasdiqlaydigan ilmiy dalillar yo‘q.
Mutaxassislar oarfish paydo bo‘lishi bilan zilzila yoki sunami o‘rtasida ishonchli sababiy bog‘liqlik aniqlanmaganini ta’kidlaydi. 2019 yildagi tadqiqot ham bunday bog‘liqlikni illyuzor korrelyatsiya sifatida baholagan.
Demak, «Qiyomat kuni balig‘i paydo bo‘lsa, albatta falokat bo‘ladi» degan qarash — ilmiy fakt emas, balki qadimiy e’tiqod.
…