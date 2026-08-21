Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi

·0·Dunyo
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi

Dengizda shunday g‘ayrioddiy jonzot borki, uni ko‘rgan odam ilon yoki afsonaviy maxluq deb o‘ylashi mumkin. Uzun, tasmasimon tanasi va qizil qanotlari bilan ajralib turadigan bu baliq «Qiyomat kuni balig‘i» degan mashhur laqab bilan tanilgan.

Aslida uning ilmiy nomi oarfish bo‘lib, u asosan okeanlarning chuqur qismlarida yashaydi. Tashqi ko‘rinishi juda g‘ayrioddiy: tanasi uzun va yaltiroq, bosh qismida esa qizg‘ish qanotlari mavjud. Ayrim yirik vakillari bir necha metrga yetishi mumkin.

Nega unga «Qiyomat kuni balig‘i» deyishadi?

Bu nom baliqning tashqi ko‘rinishidan ko‘ra, u haqidagi qadimiy e’tiqodlar bilan bog‘liq.

Yaponiya folklorida oarfish dengiz xudosining saroyidan keladigan xabarchi sifatida tasavvur qilingan. Uning dengiz yuzasiga yaqin joylarda paydo bo‘lishi zilzila yoki sunami kabi katta ofatlardan oldingi belgi sifatida talqin qilingan.

Shu sababli keyinchalik unga ingliz tilida «Doomsday Fish» — «Qiyomat kuni balig‘i» degan laqab berilgan.

Qirg‘oqdagi qum ustida kumushrang seld qiroli balig‘i yotibdi.

Ammo bu haqiqatan ofatdan darak beradimi?

Yo‘q. Bu juda qiziqarli afsona bo‘lsa-da, hozircha uni tasdiqlaydigan ilmiy dalillar yo‘q.

Mutaxassislar oarfish paydo bo‘lishi bilan zilzila yoki sunami o‘rtasida ishonchli sababiy bog‘liqlik aniqlanmaganini ta’kidlaydi. 2019 yildagi tadqiqot ham bunday bog‘liqlikni illyuzor korrelyatsiya sifatida baholagan.

Demak, «Qiyomat kuni balig‘i paydo bo‘lsa, albatta falokat bo‘ladi» degan qarash — ilmiy fakt emas, balki qadimiy e’tiqod.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiYuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiBugun, 09:3338 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladiBugun, 09:28Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Bugun, 08:21Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimVens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimBugun, 08:14Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiAmerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiBugun, 08:07Tramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqdaTramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqdaBugun, 08:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi