Ro‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qarshining «Nasaf» jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasi-2 musobaqasining 1-turida Bahraynda «Al-Xaldiya»ga qarshi o‘ynaydi.
- Bosh murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi issiq va nam iqlimni asosiy qiyinchilik deb atadi, biroq jamoa g‘alaba bilan start olishga tayyor.
- Darvozabon Abduvohid Ne’matovning ta’kidlashicha, «Nasaf» faqat g‘alaba maqsadida kelgan va muxlislarni xursand qilish uchun bor kuchini sarflaydi.
O‘zbekistonning amaldagi vitse-chempioni va mamlakatning eng barqaror klublaridan biri — Qarshining «Nasaf» jamoasi xalqaro maydondagi yangi safarini boshlamoqda. Qarshiliklar Osiyo Chempionlar Ligasi-2 (OCHL-2) musobaqasining 1-turi doirasida Bahraynda mahalliy «Al-Xaldiya» jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv oldidan o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida «ajdarlar» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev hamda milliy terma jamoa va klubning asosiy posboni Abduvohid Ne’matov ishtirok etib, bo‘lajak shiddatli to‘qnashuv oldidan o‘z rejalari bilan o‘rtoqlashdi.
Jurnalistlar tomonidan «Nasaf»ning Bahrayndagi avvalgi alamli xotirasi — 2021 yilda «Al-Muharraq»qa qarshi boy berilgan OFK Kubogi finali eslatilganda, tajribali mutaxassis o‘sha voqea allaqachon tarixga aylanganini, bu safargi raqib va sharoit mutlaqo boshqacha ekanini qat’iy ta’kidladi. Shuningdek, Bahrayndagi haddan tashqari issiq havo va yuqori namlik futbolchilar uchun asosiy jismoniy sinov bo‘lishi ochiqlandi. Darvozabon Abduvohid Ne’matov esa jamoa faqat g‘alaba maqsadida kelganini va muxlislarni xursand qilish uchun maydonda bor kuchlarini berishlarini bildirdi.
Xo‘sh, Ro‘ziqul Berdiyev «Al-Xaldiya»ning xavfli legionerlariga qarshi qanday taktika tayyorladi, Bahrayn iqlimi qarshiliklarga pand bermaydimi va «Nasaf» yangi turnirni g‘alaba bilan boshlay oladimi?
«Al-Muharraq» bilan final tarixda qoldi: Berdiyevning javobi
Matbuot anjumanida eng ko‘p muhokama qilingan psixologik jihatlar:
Tarixga aylangan final: Bahrayn jurnalistlarining 2021 yilgi final haqidagi savoliga Ro‘ziqul Berdiyev vazminlik bilan javob berdi: «Unga ancha vaqt bo‘ldi. "Al-Muharraq" bilan finalda o‘ynaganimiz ham tarixiy voqea edi. Finalgacha yetib kelishning o‘zi biz uchun yomon natija bo‘lmagan»;
Yangi raqib, yangi maqsad: «Ertaga "Al-Muharraq" emas, "Al-Xaldiya"ga qarshi to‘p suramiz. Bu jamoani sinchkovlik bilan o‘rgandik. Ular tajribali va barqaror o‘yin ko‘rsatishadi. Ertangi natija o‘sha finaldan mutlaqo farq qilishiga ishonaman», — dedi bosh murabbiy;
G‘alabali start rejasi: Har ikki jamoa guruh bosqichini 3 ochko bilan boshlashga intilishi, biroq «Nasaf»ning xalqaro tajribasi muhim ustunlik berishi aytib o‘tildi.
Dahshatli issiq va yuqori namlik: «Ajdarlar» ob-havo sinovida
Bahrayndagi noqulay iqlim sharoiti va unga moslashish:
«Birinchi raqamli muammo — issiqlik»: Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi havo harorati juda balandligi va namlik darajasi yuqori ekanini asosiy qiyinchilik sifatida ochiq tan oldi;
Teng sharoitlar: Darvozabon Abduvohid Ne’matov ob-havo omiliga to‘xtalib: «Ertaga ikkala jamoa ham bir xil issiqda harakat qiladi. Xudo xohlasa, borimizni berib kurashamiz va yurtimizga g‘alaba bilan qaytamiz», — deya ruhiyat yuqori ekanini ta’kidladi;
Jismoniy tayyorgarlik: «Nasaf» ustozi futbolchilar iqlim to‘sig‘ini yengib o‘tishiga va 90 daqiqa davomida kerakli tempni ushlab tura olishiga to‘liq ishonishini bildirdi.
«Al-Xaldiya»ning xavfli legionerlari: Qarshiliklar ogohlantirildi
Raqibning o‘yin uslubi va himoyaga yuklatilgan vazifalar:
Tahlil qilingan legionerlar: Murabbiylar shtabi «Al-Xaldiya»ning kuchli tarkibi, ayniqsa, individual mahoratga ega bo‘lgan chet ellik futbolchilari harakatlarini videotahlil orqali batafsil o‘rganib chiqqan;
«Futbolchilarimizda barcha ma’lumot bor»: «Biz shogirdlarimizga raqibning har bir o‘yinchisi bo‘yicha aniq ko‘rsatmalar berdik. Ular kimdan qanday xavf kutish kerakligini yaxshi bilishadi», — dedi Berdiyev;
Darvoza ishonchli qo‘llarda: So‘nggi o‘yinlarda ajoyib seyvlari bilan ajralib turgan Abduvohid Ne’matovning ishonchli harakati Bahrayndagi o‘yinda «Nasaf»ning mudofaa poydevori bo‘lishi kutilmoqda.
Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari uchun ushbu bahs nafaqat turnirdagi dastlabki ochkolarni qo‘lga kiritish, balki Bahrayn zaminidagi alamli xotiralarni chiroyli g‘alaba bilan yuvib tashlash uchun ajoyib imkoniyatdir.
Sizningcha, «Nasaf» Bahraynning dahshatli issig‘i va namligiga qaramay «Al-Xaldiya» ustidan g‘alaba qozona oladimi — qarshiliklarning OCHL-2 musobaqasidagi chempionlik imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Abduvohid Ne’matov safardagi bu muhim bahsda o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qola oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek klublarining xalqaro maydondagi ushbu muhim qadami tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…