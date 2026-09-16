Ro‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdi

·49·Sport
Ro‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qarshining «Nasaf» jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasi-2 musobaqasining 1-turida Bahraynda «Al-Xaldiya»ga qarshi o‘ynaydi.
  • Bosh murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi issiq va nam iqlimni asosiy qiyinchilik deb atadi, biroq jamoa g‘alaba bilan start olishga tayyor.
  • Darvozabon Abduvohid Ne’matovning ta’kidlashicha, «Nasaf» faqat g‘alaba maqsadida kelgan va muxlislarni xursand qilish uchun bor kuchini sarflaydi.

O‘zbekistonning amaldagi vitse-chempioni va mamlakatning eng barqaror klublaridan biri — Qarshining «Nasaf» jamoasi xalqaro maydondagi yangi safarini boshlamoqda. Qarshiliklar Osiyo Chempionlar Ligasi-2 (OCHL-2) musobaqasining 1-turi doirasida Bahraynda mahalliy «Al-Xaldiya» jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv oldidan o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida «ajdarlar» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev hamda milliy terma jamoa va klubning asosiy posboni Abduvohid Ne’matov ishtirok etib, bo‘lajak shiddatli to‘qnashuv oldidan o‘z rejalari bilan o‘rtoqlashdi.

Jurnalistlar tomonidan «Nasaf»ning Bahrayndagi avvalgi alamli xotirasi — 2021 yilda «Al-Muharraq»qa qarshi boy berilgan OFK Kubogi finali eslatilganda, tajribali mutaxassis o‘sha voqea allaqachon tarixga aylanganini, bu safargi raqib va sharoit mutlaqo boshqacha ekanini qat’iy ta’kidladi. Shuningdek, Bahrayndagi haddan tashqari issiq havo va yuqori namlik futbolchilar uchun asosiy jismoniy sinov bo‘lishi ochiqlandi. Darvozabon Abduvohid Ne’matov esa jamoa faqat g‘alaba maqsadida kelganini va muxlislarni xursand qilish uchun maydonda bor kuchlarini berishlarini bildirdi.

Xo‘sh, Ro‘ziqul Berdiyev «Al-Xaldiya»ning xavfli legionerlariga qarshi qanday taktika tayyorladi, Bahrayn iqlimi qarshiliklarga pand bermaydimi va «Nasaf» yangi turnirni g‘alaba bilan boshlay oladimi?

«Al-Muharraq» bilan final tarixda qoldi: Berdiyevning javobi

Matbuot anjumanida eng ko‘p muhokama qilingan psixologik jihatlar:

  • Tarixga aylangan final: Bahrayn jurnalistlarining 2021 yilgi final haqidagi savoliga Ro‘ziqul Berdiyev vazminlik bilan javob berdi: «Unga ancha vaqt bo‘ldi. "Al-Muharraq" bilan finalda o‘ynaganimiz ham tarixiy voqea edi. Finalgacha yetib kelishning o‘zi biz uchun yomon natija bo‘lmagan»;

  • Yangi raqib, yangi maqsad: «Ertaga "Al-Muharraq" emas, "Al-Xaldiya"ga qarshi to‘p suramiz. Bu jamoani sinchkovlik bilan o‘rgandik. Ular tajribali va barqaror o‘yin ko‘rsatishadi. Ertangi natija o‘sha finaldan mutlaqo farq qilishiga ishonaman», — dedi bosh murabbiy;

  • G‘alabali start rejasi: Har ikki jamoa guruh bosqichini 3 ochko bilan boshlashga intilishi, biroq «Nasaf»ning xalqaro tajribasi muhim ustunlik berishi aytib o‘tildi.

Dahshatli issiq va yuqori namlik: «Ajdarlar» ob-havo sinovida

Bahrayndagi noqulay iqlim sharoiti va unga moslashish:

  • «Birinchi raqamli muammo — issiqlik»: Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi havo harorati juda balandligi va namlik darajasi yuqori ekanini asosiy qiyinchilik sifatida ochiq tan oldi;

  • Teng sharoitlar: Darvozabon Abduvohid Ne’matov ob-havo omiliga to‘xtalib: «Ertaga ikkala jamoa ham bir xil issiqda harakat qiladi. Xudo xohlasa, borimizni berib kurashamiz va yurtimizga g‘alaba bilan qaytamiz», — deya ruhiyat yuqori ekanini ta’kidladi;

  • Jismoniy tayyorgarlik: «Nasaf» ustozi futbolchilar iqlim to‘sig‘ini yengib o‘tishiga va 90 daqiqa davomida kerakli tempni ushlab tura olishiga to‘liq ishonishini bildirdi.

«Al-Xaldiya»ning xavfli legionerlari: Qarshiliklar ogohlantirildi

Raqibning o‘yin uslubi va himoyaga yuklatilgan vazifalar:

  • Tahlil qilingan legionerlar: Murabbiylar shtabi «Al-Xaldiya»ning kuchli tarkibi, ayniqsa, individual mahoratga ega bo‘lgan chet ellik futbolchilari harakatlarini videotahlil orqali batafsil o‘rganib chiqqan;

  • «Futbolchilarimizda barcha ma’lumot bor»: «Biz shogirdlarimizga raqibning har bir o‘yinchisi bo‘yicha aniq ko‘rsatmalar berdik. Ular kimdan qanday xavf kutish kerakligini yaxshi bilishadi», — dedi Berdiyev;

  • Darvoza ishonchli qo‘llarda: So‘nggi o‘yinlarda ajoyib seyvlari bilan ajralib turgan Abduvohid Ne’matovning ishonchli harakati Bahrayndagi o‘yinda «Nasaf»ning mudofaa poydevori bo‘lishi kutilmoqda.

Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari uchun ushbu bahs nafaqat turnirdagi dastlabki ochkolarni qo‘lga kiritish, balki Bahrayn zaminidagi alamli xotiralarni chiroyli g‘alaba bilan yuvib tashlash uchun ajoyib imkoniyatdir.

Sizningcha, «Nasaf» Bahraynning dahshatli issig‘i va namligiga qaramay «Al-Xaldiya» ustidan g‘alaba qozona oladimi — qarshiliklarning OCHL-2 musobaqasidagi chempionlik imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Abduvohid Ne’matov safardagi bu muhim bahsda o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qola oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek klublarining xalqaro maydondagi ushbu muhim qadami tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

NasafAl-XaldiyaOsiyo Chempionlar Ligasi-2Ro‘ziqul Berdiyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!Bugun, 06:48«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordiBugun, 06:29«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordi«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordiBugun, 06:12«2:0 dan keyingi shok»: «Real» «Elche» maydonida dahshatli dramatik g‘alabani ilib ketdi«2:0 dan keyingi shok»: «Real» «Elche» maydonida dahshatli dramatik g‘alabani ilib ketdiBugun, 06:08Hansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladiHansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladiBugun, 03:19Lionel Messi Argentina terma jamoasiga qaytmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasiga qaytmoqdaBugun, 02:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?