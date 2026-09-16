«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi

·37·Sport
«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Bolonya» klubi bosh murabbiyi Domeniko Tedesko Italiya A Seriyasida atigi to‘rtta o‘yin o‘tkazib, iste’foga chiqarildi.
  • Germaniyalik mutaxassis qo‘l ostida jamoa uchta mag‘lubiyat va bir durang qayd etib, birorta ham gol ura olmadi.
  • Muxlislarning noroziligi va hujum inqirozi rahbariyatning bunday keskin qaror qabul qilishiga sabab bo‘ldi.

Italiya A Seriyasida yangi mavsum endigina start olgan bo‘lishiga qaramay, birinchi shov-shuvli va muddatidan oldingi murabbiy iste’fosi rasman yuz berdi. Mashhur insayder Fabritsio Romanoning xabar berishicha, «Bolonya» klubi rahbariyati jamoa bosh murabbiyi Domeniko Tedeskoni egallab turgan lavozimidan ozod etishga qaror qilgan. 39 yoshli germaniyalik mutaxassis joriy yilning 9 iyun kuni katta umidlar bilan klub ruliga tayinlangan edi, biroq uning Italiyadagi sarguzashti aql bovar qilmas darajada qisqa va omadsiz kechdi. Tedesko jamoa boshqaruvida Italiya chempionatida atigi to‘rtta uchrashuv o‘tkazishga ulgurdi, xolos.

Ushbu 4 ta bahsda «Bolonya» birorta ham g‘alaba qozona olmadi: uchta mag‘lubiyat va birgina durang. Eng dahshatlisi, boy berilgan har uchala to‘qnashuvda jamoa raqiblar darvozasiga birorta ham gol ura olmadi. Muxlislarning keskin noroziligi va jamoa ichidagi hujum inqirozi rahbariyatning sabr kosasini to‘ldirdi. Xo‘sh, avvalroq «Fenerbahche»ni boshqarib tanilgan mutaxassis A Seriyada nega bu qadar tez muvaffaqiyatsizlikka uchradi, «Bolonya»ning hujum chizig‘ini nima falaj qildi va klub endi qaysi murabbiyga ishonch bildiradi?

«4 o‘yin, 0 g‘alaba va 0 gol»: Falokatli start statistikasi

Domeniko Tedeskoning «Bolonya»dagi qisqa faoliyati raqamlarda:

  • Iyundagi tayinlov: Mutaxassis joriy yilning 9 iyun sanasida katta maqsadlar bilan jamoa boshqaruvini o‘z qo‘liga olgan edi;

  • Atigi 4 ta uchrashuv: Murabbiy yangi mavsumda A Seriya doirasida bor-yo‘g‘i 4 ta o‘yinda jamoani maydonga olib tushdi;

  • Hujumning to‘liq inqirozi: O‘tkazilgan to‘rtta bahsning uchtasida jamoa raqiblariga imkoniyatni boy berdi va bu o‘yinlarning hech birida hatto bitta ham gol ura olmadi;

  • Yagona ochko: Tedesko qo‘l ostida klub faqat bir marta durang qayd etib, 1 ochko jamg‘arish bilan kifoyalandi.

«Fenerbahche»dan keyingi qisqa bekat: Tedesko qayerda xato qildi?

Germaniyalik murabbiyning taktik muvaffaqiyatsizligi sabablari:

  • Turkiyadagi faoliyat: «Bolonya»ga kelgunga qadar Tedesko Turkiya grandi bo‘lmish «Fenerbahche» klubini boshqarib, yaxshigina tajriba to‘plagan edi;

  • Italiya futbolining talabi: Murabbiy ilgari surgan taktik chizmalar va yuqori pressing A Seriyaning mustahkam va tartibli mudofaasiga qarshi mutlaqo samarasiz bo‘lib chiqdi;

  • Kiyinish xonasidagi bosim: Tezkor natija ko‘rsata olmaslik va gollar taqchilligi futbolchilar orasida murabbiy g‘oyalariga bo‘lgan ishonchning so‘nishiga olib keldi.

Rahbariyatning keskin qarori: Yangi qutqaruvchi kim bo‘ladi?

Klubdagi vaziyat va kutilayotgan qadamlar:

  • Insayder tasdig‘i: Fabritsio Romanoning ma’lum qilishicha, klub rahbariyati vaziyat yanada chuqurlashib, jamoa turnir jadvali tubiga cho‘kib ketmasidan oldin iste’fo qarorini chiqardi;

  • Muxlislar talabi: «Bolonya» tifozilari hujumkor va golsiz o‘yinlarga keskin norozilik bildirib, tezkor o‘zgarishlarni talab qilib chiqqan edi;

  • Kelgusi rejalar: Klub zudlik bilan Italiya futbolini ich-ichidan yaxshi biladigan tajribali yangi mutaxassis bilan muzokaralarni boshlaydi.

Domeniko Tedeskoning ushbu kutilmagan va chaqmoqdek tez ro‘y bergan iste’fosi A Seriyada hatto nomdor murabbiylarga ham vaqt berilmasligi va faqat natija hamma narsani belgilab berishini ko‘rsatdi.

Sizningcha, «Bolonya» rahbariyati Domeniko Tedeskoni atigi to‘rtta o‘yindan so‘ng iste’foga chiqarib shoshmadimi yoki uchta o‘yinda birorta ham gol urolmagan murabbiyni darhol haydash eng to‘g‘ri qaror edimi? «Fenerbahche»da tajriba orttirgan Tedesko nega Italiya chempionati muhitiga moslasha olmadi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolidagi eng qaynoq iste’fo tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

BolonyaDomeniko TedeskoFabritsio RomanoniItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdiBugun, 06:56«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!Bugun, 06:48Ro‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiRo‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiBugun, 06:18«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordi«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordiBugun, 06:12«2:0 dan keyingi shok»: «Real» «Elche» maydonida dahshatli dramatik g‘alabani ilib ketdi«2:0 dan keyingi shok»: «Real» «Elche» maydonida dahshatli dramatik g‘alabani ilib ketdiBugun, 06:08Hansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladiHansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladiBugun, 03:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?