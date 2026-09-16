«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Bolonya» klubi bosh murabbiyi Domeniko Tedesko Italiya A Seriyasida atigi to‘rtta o‘yin o‘tkazib, iste’foga chiqarildi.
- Germaniyalik mutaxassis qo‘l ostida jamoa uchta mag‘lubiyat va bir durang qayd etib, birorta ham gol ura olmadi.
- Muxlislarning noroziligi va hujum inqirozi rahbariyatning bunday keskin qaror qabul qilishiga sabab bo‘ldi.
Italiya A Seriyasida yangi mavsum endigina start olgan bo‘lishiga qaramay, birinchi shov-shuvli va muddatidan oldingi murabbiy iste’fosi rasman yuz berdi. Mashhur insayder Fabritsio Romanoning xabar berishicha, «Bolonya» klubi rahbariyati jamoa bosh murabbiyi Domeniko Tedeskoni egallab turgan lavozimidan ozod etishga qaror qilgan. 39 yoshli germaniyalik mutaxassis joriy yilning 9 iyun kuni katta umidlar bilan klub ruliga tayinlangan edi, biroq uning Italiyadagi sarguzashti aql bovar qilmas darajada qisqa va omadsiz kechdi. Tedesko jamoa boshqaruvida Italiya chempionatida atigi to‘rtta uchrashuv o‘tkazishga ulgurdi, xolos.
Ushbu 4 ta bahsda «Bolonya» birorta ham g‘alaba qozona olmadi: uchta mag‘lubiyat va birgina durang. Eng dahshatlisi, boy berilgan har uchala to‘qnashuvda jamoa raqiblar darvozasiga birorta ham gol ura olmadi. Muxlislarning keskin noroziligi va jamoa ichidagi hujum inqirozi rahbariyatning sabr kosasini to‘ldirdi. Xo‘sh, avvalroq «Fenerbahche»ni boshqarib tanilgan mutaxassis A Seriyada nega bu qadar tez muvaffaqiyatsizlikka uchradi, «Bolonya»ning hujum chizig‘ini nima falaj qildi va klub endi qaysi murabbiyga ishonch bildiradi?
«4 o‘yin, 0 g‘alaba va 0 gol»: Falokatli start statistikasi
Domeniko Tedeskoning «Bolonya»dagi qisqa faoliyati raqamlarda:
Iyundagi tayinlov: Mutaxassis joriy yilning 9 iyun sanasida katta maqsadlar bilan jamoa boshqaruvini o‘z qo‘liga olgan edi;
Atigi 4 ta uchrashuv: Murabbiy yangi mavsumda A Seriya doirasida bor-yo‘g‘i 4 ta o‘yinda jamoani maydonga olib tushdi;
Hujumning to‘liq inqirozi: O‘tkazilgan to‘rtta bahsning uchtasida jamoa raqiblariga imkoniyatni boy berdi va bu o‘yinlarning hech birida hatto bitta ham gol ura olmadi;
Yagona ochko: Tedesko qo‘l ostida klub faqat bir marta durang qayd etib, 1 ochko jamg‘arish bilan kifoyalandi.
«Fenerbahche»dan keyingi qisqa bekat: Tedesko qayerda xato qildi?
Germaniyalik murabbiyning taktik muvaffaqiyatsizligi sabablari:
Turkiyadagi faoliyat: «Bolonya»ga kelgunga qadar Tedesko Turkiya grandi bo‘lmish «Fenerbahche» klubini boshqarib, yaxshigina tajriba to‘plagan edi;
Italiya futbolining talabi: Murabbiy ilgari surgan taktik chizmalar va yuqori pressing A Seriyaning mustahkam va tartibli mudofaasiga qarshi mutlaqo samarasiz bo‘lib chiqdi;
Kiyinish xonasidagi bosim: Tezkor natija ko‘rsata olmaslik va gollar taqchilligi futbolchilar orasida murabbiy g‘oyalariga bo‘lgan ishonchning so‘nishiga olib keldi.
Rahbariyatning keskin qarori: Yangi qutqaruvchi kim bo‘ladi?
Klubdagi vaziyat va kutilayotgan qadamlar:
Insayder tasdig‘i: Fabritsio Romanoning ma’lum qilishicha, klub rahbariyati vaziyat yanada chuqurlashib, jamoa turnir jadvali tubiga cho‘kib ketmasidan oldin iste’fo qarorini chiqardi;
Muxlislar talabi: «Bolonya» tifozilari hujumkor va golsiz o‘yinlarga keskin norozilik bildirib, tezkor o‘zgarishlarni talab qilib chiqqan edi;
Kelgusi rejalar: Klub zudlik bilan Italiya futbolini ich-ichidan yaxshi biladigan tajribali yangi mutaxassis bilan muzokaralarni boshlaydi.
Domeniko Tedeskoning ushbu kutilmagan va chaqmoqdek tez ro‘y bergan iste’fosi A Seriyada hatto nomdor murabbiylarga ham vaqt berilmasligi va faqat natija hamma narsani belgilab berishini ko‘rsatdi.
Sizningcha, «Bolonya» rahbariyati Domeniko Tedeskoni atigi to‘rtta o‘yindan so‘ng iste’foga chiqarib shoshmadimi yoki uchta o‘yinda birorta ham gol urolmagan murabbiyni darhol haydash eng to‘g‘ri qaror edimi? «Fenerbahche»da tajriba orttirgan Tedesko nega Italiya chempionati muhitiga moslasha olmadi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolidagi eng qaynoq iste’fo tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…