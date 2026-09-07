“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdi

·29·Dunyo
“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdi

AQSH prezidenti Donald Tramp o‘zining hududiy va geosiyosiy da’volarini endi Yer sayyorasi chegaralari bilan cheklab o‘tirmaslikka qaror qildi va Oy ham amerikaliklarga tegishli ekanini e’lon qildi. Oq uy rahbari o‘ziga xos odatiga ko‘ra ushbu kutilmagan bayonotini o‘zining «Truth Social» ijtimoiy tarmog‘i orqali jahon hamjamiyatiga yetkazdi. U tarmoqqa Amerika milliy bayrog‘i qadalgan Yerning tabiiy yo‘ldoshi suratini joylashtirib, qisqagina «Oy bizniki» deya izoh qoldirdi.

«Truth Social»dagi kutilmagan shov-shuv va jamoatchilik hayrati

Trampning koinotga qaratilgan ushbu posti keng muhokamalarga sabab bo‘ldi:

  • Maqsadsizdek ko‘ringan vaqt: Tarmoq foydalanuvchilari ushbu post nima sababdan aynan hozir e’lon qilinganiga tushuna olishmayapti — boisi sentyabr oyi boshida AQSH astronavtikasi tarixida Oyga bog‘liq hech qanday muhim yubiley yoki favqulodda hodisa ro‘y bermagan;

  • Koinot poygasidagi signal: Ekspertlar buni shunchaki piar emas, balki Oyni o‘zlashtirish bo‘yicha Xitoy va boshqa raqobatchi davlatlar bilan kechayotgan yangi koinot poygasida Vashingtonning ustuvorligini ko‘rsatishga qaratilgan psixologik ishora deb baholamoqda;

  • Tarmoqlar reaksiyasi: Surat qisqa fursat ichida minglab izohlar va ulashishlarga sabab bo‘lib, hazillar hamda jiddiy bahslar to‘lqinini yuzaga keltirdi.

2030 yilgacha yadroviy reaktor va doimiy baza rejasi

Kutilmagan bayonot ortida AQSHning jiddiy va strategik koinot dasturlari yotibdi:

  • Oydagi yadroviy forpost: Ma’lumki, Tramp ma’muriyati Oyni o‘zlashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli rejalarni ilgari surmoqda. Unga ko‘ra, AQSH 2030 yilga borib Oyda doimiy baza (forpost) yaratishni va uni uzluksiz energiya bilan ta’minlash uchun yadroviy reaktor o‘rnatishni maqsad qilgan;

  • Resurslar uchun kurash: Oyda mavjud deb qaralayotgan ulkan suv muzliklari va kelajak energetikasi manbai sanalgan noyob Geliy-3 izotopi yirik davlatlar uchun yangi strategik manfaat maydoniga aylanib bormoqda.

Tramp nomidagi Oy krateri? O‘z nomini abadiylashtirish istagi

Oq uy rahbari kosmik ambitsiyalarini o‘z shaxsiyati bilan bog‘lamoqda:

  • Koinot tarixida qolish niyati: AQSH prezidenti Amerikaning Oy dasturiga qo‘shayotgan ulkan hissasi evaziga Oy tarixi sahifalaridan abadiy o‘rin olishga to‘liq haqli ekanini bildirgan;

  • Oydagi nom: Tramp kelajakda Yer yo‘ldoshidagi biror-bir geografik obyekt, krater yoki kosmik stansiya blokiga shaxsan o‘z ismi berilishidan umid qilmoqda;

  • Xalqaro huquqdagi ziddiyat: Shuni ta’kidlash lozimki, BMTning 1967 yildagi «Kosmos to‘g‘risida»gi xalqaro shartnomasiga binoan, Oy va boshqa samoviy jismlar insoniyatning umumiy merosi hisoblanadi va hech qaysi davlat ularni o‘z milliy mulki deb e’lon qilishga huquqiy asosga ega emas.

Sizningcha, Oy resurslari va hududlarini o‘zlashtirish bo‘yicha kechayotgan raqobat kelajakda sayyoralararo yangi siyosiy nizolarga sabab bo‘ladimi yoki koinot butun insoniyat uchun ochiq bo‘lib qolishi kerakmi? Oyda chindan ham «Tramp» nomidagi krater paydo bo‘lishi mumkin deb o‘ylaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdiMayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdiBugun, 10:15Germaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiGermaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiBugun, 09:58Hurmuz bo‘g‘ozida ulkan qarama-qarshilik: Kemalar qatnovi rekord darajada pasaydiHurmuz bo‘g‘ozida ulkan qarama-qarshilik: Kemalar qatnovi rekord darajada pasaydiBugun, 09:51Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?Bugun, 09:107 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?Bugun, 08:41“Ularning o‘z uyigacha kirib, yo‘q qilamiz!”: Modi Pokistonga ochiq ultimatum qo‘ydi“Ularning o‘z uyigacha kirib, yo‘q qilamiz!”: Modi Pokistonga ochiq ultimatum qo‘ydiKecha, 22:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi