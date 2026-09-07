“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdi
AQSH prezidenti Donald Tramp o‘zining hududiy va geosiyosiy da’volarini endi Yer sayyorasi chegaralari bilan cheklab o‘tirmaslikka qaror qildi va Oy ham amerikaliklarga tegishli ekanini e’lon qildi. Oq uy rahbari o‘ziga xos odatiga ko‘ra ushbu kutilmagan bayonotini o‘zining «Truth Social» ijtimoiy tarmog‘i orqali jahon hamjamiyatiga yetkazdi. U tarmoqqa Amerika milliy bayrog‘i qadalgan Yerning tabiiy yo‘ldoshi suratini joylashtirib, qisqagina «Oy bizniki» deya izoh qoldirdi.
«Truth Social»dagi kutilmagan shov-shuv va jamoatchilik hayrati
Trampning koinotga qaratilgan ushbu posti keng muhokamalarga sabab bo‘ldi:
Maqsadsizdek ko‘ringan vaqt: Tarmoq foydalanuvchilari ushbu post nima sababdan aynan hozir e’lon qilinganiga tushuna olishmayapti — boisi sentyabr oyi boshida AQSH astronavtikasi tarixida Oyga bog‘liq hech qanday muhim yubiley yoki favqulodda hodisa ro‘y bermagan;
Koinot poygasidagi signal: Ekspertlar buni shunchaki piar emas, balki Oyni o‘zlashtirish bo‘yicha Xitoy va boshqa raqobatchi davlatlar bilan kechayotgan yangi koinot poygasida Vashingtonning ustuvorligini ko‘rsatishga qaratilgan psixologik ishora deb baholamoqda;
Tarmoqlar reaksiyasi: Surat qisqa fursat ichida minglab izohlar va ulashishlarga sabab bo‘lib, hazillar hamda jiddiy bahslar to‘lqinini yuzaga keltirdi.
2030 yilgacha yadroviy reaktor va doimiy baza rejasi
Kutilmagan bayonot ortida AQSHning jiddiy va strategik koinot dasturlari yotibdi:
Oydagi yadroviy forpost: Ma’lumki, Tramp ma’muriyati Oyni o‘zlashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli rejalarni ilgari surmoqda. Unga ko‘ra, AQSH 2030 yilga borib Oyda doimiy baza (forpost) yaratishni va uni uzluksiz energiya bilan ta’minlash uchun yadroviy reaktor o‘rnatishni maqsad qilgan;
Resurslar uchun kurash: Oyda mavjud deb qaralayotgan ulkan suv muzliklari va kelajak energetikasi manbai sanalgan noyob Geliy-3 izotopi yirik davlatlar uchun yangi strategik manfaat maydoniga aylanib bormoqda.
Tramp nomidagi Oy krateri? O‘z nomini abadiylashtirish istagi
Oq uy rahbari kosmik ambitsiyalarini o‘z shaxsiyati bilan bog‘lamoqda:
Koinot tarixida qolish niyati: AQSH prezidenti Amerikaning Oy dasturiga qo‘shayotgan ulkan hissasi evaziga Oy tarixi sahifalaridan abadiy o‘rin olishga to‘liq haqli ekanini bildirgan;
Oydagi nom: Tramp kelajakda Yer yo‘ldoshidagi biror-bir geografik obyekt, krater yoki kosmik stansiya blokiga shaxsan o‘z ismi berilishidan umid qilmoqda;
Xalqaro huquqdagi ziddiyat: Shuni ta’kidlash lozimki, BMTning 1967 yildagi «Kosmos to‘g‘risida»gi xalqaro shartnomasiga binoan, Oy va boshqa samoviy jismlar insoniyatning umumiy merosi hisoblanadi va hech qaysi davlat ularni o‘z milliy mulki deb e’lon qilishga huquqiy asosga ega emas.
Sizningcha, Oy resurslari va hududlarini o‘zlashtirish bo‘yicha kechayotgan raqobat kelajakda sayyoralararo yangi siyosiy nizolarga sabab bo‘ladimi yoki koinot butun insoniyat uchun ochiq bo‘lib qolishi kerakmi? Oyda chindan ham «Tramp» nomidagi krater paydo bo‘lishi mumkin deb o‘ylaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…