«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Liverpul»
- «Tottenhem»ni 3:1 hisobida mag‘lub etib, Liga kubogining keyingi bosqichiga yo‘l oldi, «Arsenal» esa «Ipsvich» ustidan 4:2 hisobida g‘alaba qozondi.
- «Liverpul» safida Makallister, Gakpo va Soboslai, «Arsenal»da esa Douman (dubl), Madueke va Merino gol urdi.
- Ikkala jamoa ham ko‘plab yosh futbolchilarni maydonga tushirib, o‘z zaxira kuchini namoyish etdi. Ushbu g‘alabalar bilan «Liverpul» va «Arsenal» kubok poygasida o‘z yurishini davom ettirmoqda.
Angliyada kubok bahslarining navbatdagi keskin va gollarga boy oqshomi yakunlandi. Liga kubogining markaziy qarama-qarshiliklarida Angliya Premer-ligasining ikki grandi — «Liverpul» hamda «Arsenal» keyingi bosqich masalasini ishonchli hal qildi. «Enfild»da kechgan markaziy to‘qnashuvda mersisaydliklar Londonning «Tottenhem» klubini qabul qilib, 3:1 hisobida taslim etdi. Aleksis Makallister, Kodi Gakpo hamda zaxiradan tushgan Dominik Soboslaining gollari mersisaydliklarga g‘alaba keltirdi, mehmonlar safida esa Konor Gallaherning yagona javob to‘pi «shporlar»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qola olmadi.
Bir vaqtning o‘zida Mikel Arteta shogirdlari «Ipsvich» maydonida chinakam gollar shousini uyushtirib, 4:2 hisobidagi yirik g‘alabani ilib ketdi. Ayniqsa, «kanonirlar» safida yosh iste’dod Maks Doumanning dubli (7' va 47-daqiqalar), Noni Madueke va Mikel Merinoning gollari uchrashuv taqdirini hal qildi. Ikkala grand ham qaydnomada katta rotatsiyani amalga oshirib, mutasaddilar va muxlislarni hayratga solgan yangi nomlarni sinovdan o‘tkazdi. Xo‘sh, «Liverpul» «Tottenhem»ni qaysi zaif nuqtasidan jazoladi, yosh Douman «Arsenal»da qanday sensatsiya ko‘rsatdi va Liga kubogida qaysi jamoalar bosh sovringa asosiy da’vogar bo‘lib qolmoqda?
«Enfild»da «Tottenhem» tor-mor etildi: 3:1 va Soboslaining hal qiluvchi nuqtasi
Liverpulda kechgan shiddatli to‘qnashuvning eng qaynoq lahzalari:
21-daqiqa — Makallisterdan tezkor zarba: Argentinalik yarimhimoyachi Aleksis Makallister birinchi bo‘lim o‘rtalarida muvozanatni buzib, «Liverpul»ni oldinga olib chiqdi (1:0);
54-daqiqa — Gakpodan sovuqqon yakun: Tanaffusdan qaytgan mersisaydliklar hujumni kuchaytirdi va Kodi Gakpo hisobni ikki barobarga oshirdi (2:0);
69-daqiqa — Gallaherdan intriga: «Tottenhem» safida Konor Gallaher gol urib farqni qisqartirdi va bahsga vaqtinchalik keskinlik olib kirdi (2:1);
90+1-daqiqa — Soboslaidan chiroyli nuqta: 62-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Dominik Soboslai qo‘shib berilgan daqiqalarda raqib to‘rini silkitib, londonliklarning barcha umidlarini chippakka chiqardi (3:1).
«Ipsvich» maydonidagi 6 ta golli tomosha: Doumandan super dubl
«Arsenal»ning mehmondagi shiddatli hujumkor o‘yini tafsilotlari:
7 va 47-daqiqalar — Douman benefisi: «To‘pchilar»ning yosh iste’dodi Douman har ikkala bo‘lim boshida aniq harakat qilib, dublni rasmiylashtirdi va o‘yin qahramoniga aylandi;
Madueke va Merinodan shedevrlar: Noni Madueke (16-daqiqa) va Mikel Merino (58-daqiqa) urgan gollar evaziga mehmonlar raqib ustidan to‘liq ustunlikni o‘rnatdi;
Mezbonlarning qarshiligi: «Ipsvich» safida Mehmeti (62') va Akpom (90+1') tomonidan kiritilgan gollar faqat hisobni biroz yumshatishga xizmat qildi, xolos (2:4);
Yangi nomlar integratsiyasi: Har ikki jamoa tarkibida Kepa Arrizabalaga, Viktor Gokeresh, Bruno Gimaraes va Martin Subimendi kabi yuqori saviyali o‘yinchilarning maydonga tushishi «kanonirlar»ning zaxira kuchini ham yaqqol ko‘rsatdi.
Grandlarning kubok poydevori: Ikki xil taqdir
Angliya Liga kubogidagi keyingi bosqich manzarasi:
«Liverpul» va «Arsenal» keyingi bosqichda: Har ikki da’vogar Angliyaning eng og‘ir grafikli kuzgi mavsumida rotatsiyaga qaramay g‘alabalarni naqd qilib, sovrin sari dadil yurishni davom ettirmoqda;
«Tottenhem» yana sovrinsiz qoladimi?: Musobaqadan erta chiqib ketgan «shporlar» uchun bu mavsumdagi birinchi sovrin imkoniyati boy berildi va jamoa ichidagi bosim yanada kuchaydi;
Murabbiylar rotatsiyasi ish berdi: Yoshlarni asosiy tarkibga jalb etish orqali har ikki jamoa ustozi ham tarkibning jangovar ruhini mustahkamlab oldi.
«Liverpul» va «Arsenal»ning ushbu ishonchli g‘alabalari Angliya kubok bahslarida joriy mavsumda kurash har qachongidan ham shiddatli va murosasiz kechishini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, «Liverpul» va «Arsenal»ning ko‘rsatgan kuchli o‘yini fonida, bu yil Angliya Liga kubogi bosh sovrinini qo‘lga kiritishga qaysi jamoa ko‘proq loyiq? «Tottenhem»ning asosiy raqiblaridan biriga osonlikcha yutqazib kubokni tark etishiga bosh murabbiyning taktikasi sabab bo‘ldimi yoki tarkib muammolarimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Angliya futbolidagi ushbu gollarga boy oqshom tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…