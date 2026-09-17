$4,5 mlnlik qalin puli va buzilgan to‘y: Jastin San mashhur aktrisa Szin Tyanni sudga berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kriptovalyuta magnati Jastin San, «Tron» blokcheyn tarmog‘i asoschisi, aktrisa Szin Tyan va uning ota-onasi ustidan sudga da’vo arizasi kiritdi.
- San to‘y rejalari barbod bo‘lgani sababli aktrisaning oilasiga an’anaviy qalin puli sifatida o‘tkazilgan 30 million yuan (taxminan 4,5 million AQSH dollari)ni qaytarishni talab qilmoqda.
Jahon kriptovalyuta bozori va Osiyo shou-biznesi olamida kutilmagan, misli ko‘rilmagan shaxsiy va moliyaviy janjal alanga oldi. Mashhur «Tron» blokcheyn tarmog‘i asoschisi, «Huobi» (HTX) kriptobirjasi maslahatchisi va 8,5 milliard dollarlik boylik egasi bo‘lgan 35 yoshli xitoylik milliarder Jastin San (Sun Yuychen) taniqli aktrisa, «Kong: Bosh suyagi oroli» va «Buyuk devor» filmlari yulduzi 38 yoshli Szin Tyan hamda uning ota-onasi ustidan sudga rasmiy da’vo arizasi kiritdi. AQSHning nufuzli «The Wall Street Journal» (WSJ) nashri xabariga ko‘ra, milliarder to‘y rejalari barbod bo‘lgani sababli aktrisaning oilasiga an’anaviy qalin puli sifatida o‘tkazib berilgan naqd 30 million yuan (taxminan 4,5 million AQSH dollari) mablag‘ni to‘liq qaytarib berishni talab qilmoqda.
Jastin San 2026 yil yanvarida talabalik davridan beri oshiq bo‘lgan yulduzning qo‘lini so‘ragani, birinchi uchrashuvda «Zveropolis 2» multfilmini tomosha qilish uchun qizning sharti bilan butun kinoteatrni ijaraga olganini ochiqladi. Biroq to‘y oldidan aktrisa qo‘shimcha ravishda AQSHdagi surrogat onalik xizmati uchun yana katta miqdorda pul talab qilgach, milliarder bundan bosh tortgan va fotiha buzilgan. Aktrisaning studiyasi esa bunga javoban yulduzning obro‘sidan shaxsiy manfaatlar yo‘lida foydalanishga yo‘l qo‘yilmasligi va barchasi qonun doirasida hal bo‘lishini bildirdi.
Xo‘sh, Xitoyning qadimiy «sayli» an’anasi nega sud zaliga ko‘chdi, aktrisaning oilasi 4,5 million dollarni qaytaradimi va devordagi bananini 6,2 million dollarga olgan milliarderni bu sud jarayoni qay darajada larzaga soldi?
«Kinoteatr ijarasi va 30 million yuan»: Muhabbat qissasi qanday boshlangan edi?
Jastin San va Szin Tyan o‘rtasidagi munosabatlar tafsiloti:
Talabalikdan boshlangan muhabbat: Milliarder «X» ijtimoiy tarmog‘ida «Mening sevgilim Szin Tyan» nomli post e’lon qilib, aktrisaga talabalik yillaridanoq ko‘ngil qo‘yganini tan oldi;
Kinoteatrning to‘liq ijarasi: Ilk uchrashuvda aktrisaning shartiga ko‘ra, «Zveropolis 2» multfilmini faqat ikki kishi tomosha qilishi uchun San butun kinoteatr zalini yopib bergan;
2026 yil yanvaridagi taklif: 35 yoshli milliarder 38 yoshli aktrisaga turmush qurish taklifini bildirgan va uning ota-onasi hisobiga to‘y oldi sovg‘asi — qalin puli o‘tkazilgan;
«Sayli» bo‘yicha astronomik rekord: Xitoyda kelin oilasiga beriladigan odatiy qalin puli 100–200 ming yuanni tashkil qilsa-da, San hayratda qoldirish maqsadida naqd 30 million yuan ($4,5 mln) o‘tkazgan.
«Surrogat onalik va sovuqlashgan munosabat»: Janjal nimadan chiqdi?
Milliarder tomonidan sudga taqdim etilgan sabablar:
Qo‘shimcha moliyaviy talab: Jastin Sanning ta’kidlashicha, fotihadan so‘ng Szin Tyan AQSHda surrogat onalik muolajasini o‘tkazish uchun yana bir katta miqdordagi summani talab qilgan;
Munosabatlarning uzilishi: Kriptovalyuta magnati bu talabni rad etganidan so‘ng, aktrisa u bilan muloqotni butunlay to‘xtatgan va nikoh rejalari chippakka chiqqan;
Suddagi da’vo: Niyati amalga oshmagan San endilikda kelinning ota-onasidan 30 million yuanni bir tiyinigacha qaytarishni qonuniy tarzda talab qilmoqda;
Aktrisa studiyasining pozitsiyasi: Szin Tyan vakillari rasmiy bayonot berib, artistning benuqson obro‘sidan shaxsiy g‘arazli maqsadlarda foydalanishga yo‘l qo‘yilmasligini hamda barcha jarayonlar sudda ko‘rib chiqilishini ma’lum qildi.
Qahramonlar kimlar?: 8,5 milliardlik kriptodaho va Gollivud yulduzi
Mojaro ishtirokchilarining mavqei va o‘tmishi:
Jastin San (Sun Yuychen): Tron platformasi asoschisi, Rainberry egasi, Forbes ma’lumotiga ko‘ra, boyligi 8,5 milliard dollarni tashkil etadi;
Shov-shuvli xaridlar ustasi: San 2024 yil noyabrida Sotheby's kimoshdi savdosida rassom Mauritsio Kattelanning skotch bilan devorga yopishtirilgan oddiy banan konsepsiyasidan iborat «Comedian» asarini naqd 6,2 million dollarga sotib olib, dunyoni hayratda qoldirgan edi;
Szin Tyan: Xitoyning eng yuqori haq to‘lanuvchi aktrisalaridan biri bo‘lib, «Urushayotgan saltanatlar», «Vegasdan Makaogacha», «Politsiya hikoyasi», «Buyuk devor» hamda Gollivudning «Kong: Bosh suyagi oroli» kabi blokbasterlarida bosh rollarni ijro etgan.
Xitoyning qadimiy qalin puli an’anasi milliardlab dollarlik boylik va Gollivud darajasidagi yulduzlar hayoti bilan to‘qnash kelib, Osiyo tarixidagi eng qimmatbaho maishiy sud jarayonlaridan biriga aylandi.
Sizningcha, nikoh rejalari buzilgandan keyin to‘langan 4,5 million dollarlik qalin pulini qaytarib olish uchun sudga murojaat qilgan kriptomilliarder haqmi yoki bu erkak kishi uchun nomunosib qadammi? Aktrisaning oilasi Xitoy an’analari va qonunlariga ko‘ra ushbu ulkan mablag‘ni egasiga qaytarishi kerakmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yulduzlar hamda milliarderlar hayotidagi ushbu shov-shuvli detektiv tahlilini barcha do‘stlaringiz va tanishlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…