Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
O‘zbek san’atida ko‘plab xonanda va ijodkorlar o‘z ism-familiyasi emas, balki muxlislar yaxshi tanigan taxalluslari bilan mashhur. Ayrim hollarda esa san’atkorning haqiqiy ismi uning sahnadagi nomidan butunlay farq qiladi.
Quyida mashhur taxalluslari ortida qanday ismlar yashiringani haqida ma’lumot beramiz.
Imron — Oybek To‘xtayev
Xonanda Imronning asl ismi — Oybek To‘xtayev. U 1990 yil 5 may kuni Buxoro viloyatining Kogon tumanida ziyoli oilada tug‘ilgan. San’atkor “Yomon qiz”, “Davo istab”, “Dugonangdan asra meni” va “Sendan zo‘ri yo‘q” kabi qo‘shiqlari bilan tanilgan.
Dilso‘z — Go‘zal Jumaniyozova
Dilso‘z taxallusi bilan ijod qiluvchi xonandaning asl ismi — Go‘zal Jumaniyozova. U 1989 yil 8 may kuni Navoiy shahrida tavallud topgan. Xonanda “Begim”, “Yurak”, “Uylanasizmi, yo‘qmi”, “Otajon” va “Baxt tilang” kabi qo‘shiqlari bilan muxlislar mehrini qozongan.
Kaniza — Shahrizoda Ahmedova
Ko‘pchilikka Kaniza nomi bilan tanish bo‘lgan xonandaning asl ismi — Shahrizoda Ahmedova. U 1985 yil 28 aprel kuni Qo‘qon shahrida ziyolilar oilasida tug‘ilgan.
Kaniza san’atdagi faoliyatini 2006 yilda “Janona” guruhi tarkibida boshlagan. 2007 yildan esa yakkaxon ijod qila boshlagan. Xonanda sahna nomini buvisi Kanizaxonning ismidan olgan. Xonanda “Malina”, “Lilla”, “Biyo-biyo”, “Hali-hali” va “Kuydirganim” kabi qo‘shiqlari bilan mashhurlikka erishgan.
Mustafo — Zohid Yusupov
Mustafo taxallusi bilan mashhur bo‘lgan xonandaning asl ismi — Zohid Yusupov. U 1984 yil 23 sentyabr kuni Toshkent shahrida tug‘ilgan.
San’atkor “Qirolicham”, “Bir olma”, “Arazchi xonim”, “Kechir”, “Leyli” va “Chorsu” kabi qo‘shiqlari orqali tanilgan.
Parizoda — Dilnoza Safarova
Raqs san’atida Parizoda nomi bilan tanilgan san’atkorning asl ismi — Dilnoza Safarova. U 1987 yil 10 sentyabr kuni san’atga aloqasi bo‘lmagan oilada dunyoga kelgan.
Raqqosa ijodiy faoliyati bilan bir qatorda oilasiga ham vaqt ajratib keladi. Ayni paytda u ikki qiz va bir o‘g‘ilning onasi.
Siz ularning asl ismlarini bilarmidingiz? Yana qaysi san’atkorning taxallusi ortidagi haqiqiy ismini bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring!
…