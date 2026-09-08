Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari

·97·Madaniyat
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari

O‘zbek san’atida ko‘plab xonanda va ijodkorlar o‘z ism-familiyasi emas, balki muxlislar yaxshi tanigan taxalluslari bilan mashhur. Ayrim hollarda esa san’atkorning haqiqiy ismi uning sahnadagi nomidan butunlay farq qiladi.

Quyida mashhur taxalluslari ortida qanday ismlar yashiringani haqida ma’lumot beramiz.

Imron — Oybek To‘xtayev

Xonanda Imronning asl ismi — Oybek To‘xtayev. U 1990 yil 5 may kuni Buxoro viloyatining Kogon tumanida ziyoli oilada tug‘ilgan. San’atkor “Yomon qiz”, “Davo istab”, “Dugonangdan asra meni” va “Sendan zo‘ri yo‘q” kabi qo‘shiqlari bilan tanilgan.

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari

Dilso‘z — Go‘zal Jumaniyozova

Dilso‘z taxallusi bilan ijod qiluvchi xonandaning asl ismi — Go‘zal Jumaniyozova. U 1989 yil 8 may kuni Navoiy shahrida tavallud topgan. Xonanda “Begim”, “Yurak”, “Uylanasizmi, yo‘qmi”, “Otajon” va “Baxt tilang” kabi qo‘shiqlari bilan muxlislar mehrini qozongan.

Jigarrang bantli shlyapa va ipak ro‘mol kiygan ayol yon tomonga qarab turibdi.

Kaniza — Shahrizoda Ahmedova

Ko‘pchilikka Kaniza nomi bilan tanish bo‘lgan xonandaning asl ismi — Shahrizoda Ahmedova. U 1985 yil 28 aprel kuni Qo‘qon shahrida ziyolilar oilasida tug‘ilgan.

Kaniza san’atdagi faoliyatini 2006 yilda “Janona” guruhi tarkibida boshlagan. 2007 yildan esa yakkaxon ijod qila boshlagan. Xonanda sahna nomini buvisi Kanizaxonning ismidan olgan. Xonanda “Malina”, “Lilla”, “Biyo-biyo”, “Hali-hali” va “Kuydirganim” kabi qo‘shiqlari bilan mashhurlikka erishgan.

Pushti rangli libosdagi ayol sochlarini ushlab, qoyalar fonida turibdi.

Mustafo — Zohid Yusupov

Mustafo taxallusi bilan mashhur bo‘lgan xonandaning asl ismi — Zohid Yusupov. U 1984 yil 23 sentyabr kuni Toshkent shahrida tug‘ilgan.

San’atkor “Qirolicham”, “Bir olma”, “Arazchi xonim”, “Kechir”, “Leyli” va “Chorsu” kabi qo‘shiqlari orqali tanilgan.

Ko‘zoynak taqqan, soqolli va oq pidjak kiygan erkak portreti.

Parizoda — Dilnoza Safarova

Raqs san’atida Parizoda nomi bilan tanilgan san’atkorning asl ismi — Dilnoza Safarova. U 1987 yil 10 sentyabr kuni san’atga aloqasi bo‘lmagan oilada dunyoga kelgan.

Raqqosa ijodiy faoliyati bilan bir qatorda oilasiga ham vaqt ajratib keladi. Ayni paytda u ikki qiz va bir o‘g‘ilning onasi.

Sariq lolalar ushlagan, ochiq rangli libosdagi qora sochli ayol.

Siz ularning asl ismlarini bilarmidingiz? Yana qaysi san’atkorning taxallusi ortidagi haqiqiy ismini bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)Bugun, 19:29Aysanem Yusupova: “Men juda ham uy qiziman” (video)Aysanem Yusupova: “Men juda ham uy qiziman” (video)Bugun, 16:00Zebo Raximova va Umid Eshonqulov qaysi vaynchilarni kuzatadi?Zebo Raximova va Umid Eshonqulov qaysi vaynchilarni kuzatadi?Bugun, 15:44Xamdam Sobirov “Peshta” so‘zining ma’nosini ochiqladiXamdam Sobirov “Peshta” so‘zining ma’nosini ochiqladiBugun, 12:50Mehribonlik uyidan katta sahnaga: Aziza Begmatova 83 yoshda (video)Mehribonlik uyidan katta sahnaga: Aziza Begmatova 83 yoshda (video)Bugun, 12:36“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)Kecha, 21:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi