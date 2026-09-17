Hojatxonada 13 soat: Belgiyada deputat eshik qulflanib qolib tuni bilan qamalib yotdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Belgiya parlamenti deputati Frederik Erens hojatxonada 13 soat qamalib qolgan.
- U telefonini olmagani va binodagi ventilyatsiya tizimi o'chib qolgani sababli kislorod yetishmovchiligini boshidan kechirgan.
- Ertalab farrosh tomonidan ozod qilingan deputat zudlik bilan shifoxonaga olib ketilgan.
- Bu hodisa Yevropaning siyosiy markazida xavfsizlik va texnik nazoratning ahamiyatini ko'rsatgan.
Belgiya parlamenti va Frederik Erens. Foto: milliyet.com.tr
Yevropaning siyosiy markazi sanalmish Belgiya poytaxtida yuz bergan kutilmagan va g‘alati voqea butun qit’a mediasining diqqat markaziga tushdi. Flamand jamoatchilik teleradiokompaniyasi VRT tarqatgan shov-shuvli ma’lumotga ko‘ra, Belgiya parlamenti a’zosi, «Vlaams Belang» partiyasi deputati Frederik Erens parlament binosidagi hojatxonada naqd 13 soat davomida qamalib qolib, deyarli nafassiz qolish xavfini boshidan kechirdi. Ish kuni yakunlangach hojatxonaga kirgan siyosatchi eshik qulfi to‘satdan buzilib, tiqilib qolgani sababli tashqariga chiqa olmagan.
Bu paytda parlament binosidagi barcha hamkasblari va xodimlar allaqachon uylariga tarqab bo‘lgan edi. Vaziyatni yanada og‘irlashtirgan jihat shundaki, deputat telefonini ish stolida qoldirib, o‘zi bilan olmagan, natijada hech kimni yordamga chaqira olmagan. Tungi vaqtda binodagi avtomatik ventilyatsiya tizimi ham o‘chib qolgani bois, yopiq xonada kislorod keskin kamayib, deputat jiddiy jismoniy va ruhiy bosim ostida qolgan. Ertalab farrosh eshikni ochganidan so‘ng, 13 soatni unitaz ustida o‘tkazgan deputat zudlik bilan shifoxonaga yetkazildi.
Xo‘sh, Belgiya parlamentidek yuqori xavfsizlikka ega muassasada bunday hodisa qanday sodir bo‘ldi, deputat o‘zini qanday his qilmoqda va bino ma’muriyati bu favqulodda holatga qanday izoh berdi?
«Telefonsiz, ovozsiz va nafassiz qolgan tun»: Hodisaning daqiqalik tafsiloti
Belgiya telekanali va guvohlar ochiqlagan tafsilotlar:
Qulfning kutilmagan buzilishi: Deputat kechqurun ish yakunida hojatxonaga kirgan va eshik mahkam qulflanib, uni ochishning imkoni bo‘lmagan;
Bo‘shab qolgan ulkan bino: Ish vaqti tugagani sababli parlament koridorlari va xonalarida birorta ham odam qolmagan, deputatning baqirib chaqirishlarini hech kim eshitmagan;
Aloqa vositasining yo‘qligi: Erens smartfonini kabinetida qoldirib ketgani sababli maxsus xizmatlar yoki oilasiga xabar berish imkoniyatidan butunlay mahrum bo‘lgan;
O‘chirilgan ventilyatsiya: Tunda binodagi energiya tejash tizimi ishga tushib, havo almashinuvi o‘chirilgan, oqibatda deputat «kislorod deprivatsiyasi» (havo yetishmovchiligi) tufayli bo‘g‘ilib qolish darajasiga kelgan;
Farroshning tasodifiy qutqaruvi: Faqat ertalab ishga kelgan farrosh xodim eshik tiqilib qolganini payqab, uni ochgan va kutilmagan «mahbus»ni ozod qilgan.
13 soat unitaz ustida: Shifoxonadagi tekshiruv va ruhiy holat
Siyosatchining sog‘lig‘i va tibbiy yordam jarayoni:
Zudlik bilan tibbiy yordam: Ozodlikka chiqqan deputat uzoq vaqt kislorodsiz qolgani va holdan toygani sababli shifoxonaga olib ketilgan;
«Vlaams Belang» partiyasidagi hayrat: Hamkasblari va partiyadoshlari ushbu voqeadan shokka tushganini bildirib, parlament xavfsizlik protokollarini qayta ko‘rib chiqishni talab qilmoqda;
Infratuzilma muammosi: Yevropaning bosh siyosiy markazlaridan birida oddiy qulf va nazorat tizimining ishlamasligi jamoatchilikda katta kulgi va tanqidlarga sabab bo‘ldi.
Xavfsizlik va maishiy saboqlar: Ekspertlar nima deydi?
Mazkur voqea ortidan siyosiy va kundalik hayot bo‘yicha bildirilgan xulosalar:
Raqamli bog‘liqlik paradoksi: Zamonaviy inson kundalik hayotda bir lahzaga telefonini unutsa, oddiy yopiq xonada ham butunlay chorasiz qolishi mumkinligi yaqqol namoyon bo‘ldi;
Tungi navbatchilik kamchiligi: Parlament binosini tunda ko‘zdan kechiruvchi qo‘riqlash xizmati 13 soat davomida xonalarni tekshirmagani muhokamalarga sabab bo‘lmoqda;
Siyosatchilar ham oddiy inson: Yuqori martabali deputatlarning ham har qanday odam kabi kutilmagan maishiy tuzoqqa tushib qolishi mumkinligi ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda.
Belgiya deputatining hojatxonadagi 13 soatlik sinovi hatto eng zamonaviy va qo‘riqlanadigan parlament binolarida ham oddiy ehtiyotkorlik va texnik nazorat qanchalik muhimligini ko‘rsatgan ramziy voqeaga aylandi.
Sizningcha, ulkan davlat muassasasida tunda hech bo‘lmaganda navbatchi xodimlarning xonalarni tekshirib chiqmasligi xavfsizlik tizimining jiddiy kamchiligi emasmi? Hojatxonada telefonsiz qolib ketgan odam o‘rnida siz bo‘lganingizda vaziyatdan qanday chiqqan bo‘lardingiz? O‘z qiziqarli va tahliliy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va Yevropada katta shov-shuvga sabab bo‘lgan ushbu kutilmagan voqea tafsilotini barcha do‘stlaringiz hamda tanishlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…