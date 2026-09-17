Hojatxonada 13 soat: Belgiyada deputat eshik qulflanib qolib tuni bilan qamalib yotdi

·57·Dunyo
Hojatxonada 13 soat: Belgiyada deputat eshik qulflanib qolib tuni bilan qamalib yotdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Belgiya parlamenti deputati Frederik Erens hojatxonada 13 soat qamalib qolgan.
  • U telefonini olmagani va binodagi ventilyatsiya tizimi o'chib qolgani sababli kislorod yetishmovchiligini boshidan kechirgan.
  • Ertalab farrosh tomonidan ozod qilingan deputat zudlik bilan shifoxonaga olib ketilgan.
  • Bu hodisa Yevropaning siyosiy markazida xavfsizlik va texnik nazoratning ahamiyatini ko'rsatgan.

Belgiya parlamenti va Frederik Erens. Foto: milliyet.com.tr

Yevropaning siyosiy markazi sanalmish Belgiya poytaxtida yuz bergan kutilmagan va g‘alati voqea butun qit’a mediasining diqqat markaziga tushdi. Flamand jamoatchilik teleradiokompaniyasi VRT tarqatgan shov-shuvli ma’lumotga ko‘ra, Belgiya parlamenti a’zosi, «Vlaams Belang» partiyasi deputati Frederik Erens parlament binosidagi hojatxonada naqd 13 soat davomida qamalib qolib, deyarli nafassiz qolish xavfini boshidan kechirdi. Ish kuni yakunlangach hojatxonaga kirgan siyosatchi eshik qulfi to‘satdan buzilib, tiqilib qolgani sababli tashqariga chiqa olmagan.

Bu paytda parlament binosidagi barcha hamkasblari va xodimlar allaqachon uylariga tarqab bo‘lgan edi. Vaziyatni yanada og‘irlashtirgan jihat shundaki, deputat telefonini ish stolida qoldirib, o‘zi bilan olmagan, natijada hech kimni yordamga chaqira olmagan. Tungi vaqtda binodagi avtomatik ventilyatsiya tizimi ham o‘chib qolgani bois, yopiq xonada kislorod keskin kamayib, deputat jiddiy jismoniy va ruhiy bosim ostida qolgan. Ertalab farrosh eshikni ochganidan so‘ng, 13 soatni unitaz ustida o‘tkazgan deputat zudlik bilan shifoxonaga yetkazildi.

Xo‘sh, Belgiya parlamentidek yuqori xavfsizlikka ega muassasada bunday hodisa qanday sodir bo‘ldi, deputat o‘zini qanday his qilmoqda va bino ma’muriyati bu favqulodda holatga qanday izoh berdi?

«Telefonsiz, ovozsiz va nafassiz qolgan tun»: Hodisaning daqiqalik tafsiloti

Belgiya telekanali va guvohlar ochiqlagan tafsilotlar:

  • Qulfning kutilmagan buzilishi: Deputat kechqurun ish yakunida hojatxonaga kirgan va eshik mahkam qulflanib, uni ochishning imkoni bo‘lmagan;

  • Bo‘shab qolgan ulkan bino: Ish vaqti tugagani sababli parlament koridorlari va xonalarida birorta ham odam qolmagan, deputatning baqirib chaqirishlarini hech kim eshitmagan;

  • Aloqa vositasining yo‘qligi: Erens smartfonini kabinetida qoldirib ketgani sababli maxsus xizmatlar yoki oilasiga xabar berish imkoniyatidan butunlay mahrum bo‘lgan;

  • O‘chirilgan ventilyatsiya: Tunda binodagi energiya tejash tizimi ishga tushib, havo almashinuvi o‘chirilgan, oqibatda deputat «kislorod deprivatsiyasi» (havo yetishmovchiligi) tufayli bo‘g‘ilib qolish darajasiga kelgan;

  • Farroshning tasodifiy qutqaruvi: Faqat ertalab ishga kelgan farrosh xodim eshik tiqilib qolganini payqab, uni ochgan va kutilmagan «mahbus»ni ozod qilgan.

13 soat unitaz ustida: Shifoxonadagi tekshiruv va ruhiy holat

Siyosatchining sog‘lig‘i va tibbiy yordam jarayoni:

  • Zudlik bilan tibbiy yordam: Ozodlikka chiqqan deputat uzoq vaqt kislorodsiz qolgani va holdan toygani sababli shifoxonaga olib ketilgan;

  • «Vlaams Belang» partiyasidagi hayrat: Hamkasblari va partiyadoshlari ushbu voqeadan shokka tushganini bildirib, parlament xavfsizlik protokollarini qayta ko‘rib chiqishni talab qilmoqda;

  • Infratuzilma muammosi: Yevropaning bosh siyosiy markazlaridan birida oddiy qulf va nazorat tizimining ishlamasligi jamoatchilikda katta kulgi va tanqidlarga sabab bo‘ldi.

Xavfsizlik va maishiy saboqlar: Ekspertlar nima deydi?

Mazkur voqea ortidan siyosiy va kundalik hayot bo‘yicha bildirilgan xulosalar:

  • Raqamli bog‘liqlik paradoksi: Zamonaviy inson kundalik hayotda bir lahzaga telefonini unutsa, oddiy yopiq xonada ham butunlay chorasiz qolishi mumkinligi yaqqol namoyon bo‘ldi;

  • Tungi navbatchilik kamchiligi: Parlament binosini tunda ko‘zdan kechiruvchi qo‘riqlash xizmati 13 soat davomida xonalarni tekshirmagani muhokamalarga sabab bo‘lmoqda;

  • Siyosatchilar ham oddiy inson: Yuqori martabali deputatlarning ham har qanday odam kabi kutilmagan maishiy tuzoqqa tushib qolishi mumkinligi ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda.

Belgiya deputatining hojatxonadagi 13 soatlik sinovi hatto eng zamonaviy va qo‘riqlanadigan parlament binolarida ham oddiy ehtiyotkorlik va texnik nazorat qanchalik muhimligini ko‘rsatgan ramziy voqeaga aylandi.

Sizningcha, ulkan davlat muassasasida tunda hech bo‘lmaganda navbatchi xodimlarning xonalarni tekshirib chiqmasligi xavfsizlik tizimining jiddiy kamchiligi emasmi? Hojatxonada telefonsiz qolib ketgan odam o‘rnida siz bo‘lganingizda vaziyatdan qanday chiqqan bo‘lardingiz? O‘z qiziqarli va tahliliy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va Yevropada katta shov-shuvga sabab bo‘lgan ushbu kutilmagan voqea tafsilotini barcha do‘stlaringiz hamda tanishlaringizga ulashing!

Frederik ErensBelgiya parlamentiVlaams BelangBelgiya parlament hojatxonada 13 soatlik qulflanish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildiVatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildiBugun, 21:55"Men yutqazdim va ketyapman": Shvetsiya Bosh vaziri saylovdagi mag‘lubiyatdan so‘ng iste’fo berdi"Men yutqazdim va ketyapman": Shvetsiya Bosh vaziri saylovdagi mag‘lubiyatdan so‘ng iste’fo berdiBugun, 21:37«Tehronga maxfiy qo‘ng‘iroq!»: Xitoy Erondan yamanlik xusiylarni jilovlashni so‘radi«Tehronga maxfiy qo‘ng‘iroq!»: Xitoy Erondan yamanlik xusiylarni jilovlashni so‘radiBugun, 21:33Nikol Pashinyan Gyumridagi 102-sonli Rossiya harbiy bazasi bo‘yicha keskin shart qo‘ydiNikol Pashinyan Gyumridagi 102-sonli Rossiya harbiy bazasi bo‘yicha keskin shart qo‘ydiBugun, 21:29«Yangi qurol!»:Pentagon harakatlanuvchi nishonlarni yo‘q qiluvchi raketalar sotib olmoqda«Yangi qurol!»:Pentagon harakatlanuvchi nishonlarni yo‘q qiluvchi raketalar sotib olmoqdaBugun, 21:25$4,5 mlnlik qalin puli va buzilgan to‘y: Jastin San mashhur aktrisa Szin Tyanni sudga berdi$4,5 mlnlik qalin puli va buzilgan to‘y: Jastin San mashhur aktrisa Szin Tyanni sudga berdiBugun, 21:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi