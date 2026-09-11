14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·47·Iqtisodiyot
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 14 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 17,71 so‘mga arzonlab, 11 765,76 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 49,99 so‘mga arzonlab, 13 638,87 so‘m bo‘ldi.
• Funt sterling 53,38 so‘mga arzonlab, 15 888,48 so‘mni tashkil etdi.
• Rossiya rubli 0,01 so‘mga qimmatlab, 139,71 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,05 so‘mga arzonlab, 76,39 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 84,04 so‘mga arzonlab, 14 431,20 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 3,16 so‘mga arzonlab, 1 753,91 so‘mni tashkil etdi.

O‘zbekiston Markaziy bankivalyutalar kurslari2026 yil 14 sentyabrdollar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 11:2911 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi11 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:5111 sentyabr kuni dollar kursi pasayadi11 sentyabr kuni dollar kursi pasayadiKecha, 13:30Markirovkalangan mahsulotlarni sotishda yangi talablar belgilandiMarkirovkalangan mahsulotlarni sotishda yangi talablar belgilandi09.09, 19:1510 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi09.09, 18:33O‘zbekiston va Serbiya savdoni bir necha barobar oshirishni rejalashtirdiO‘zbekiston va Serbiya savdoni bir necha barobar oshirishni rejalashtirdi08.09, 21:38
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
11 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
11 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda