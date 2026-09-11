14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 49,99 so‘mga arzonlab, 13 638,87 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 14 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 17,71 so‘mga arzonlab, 11 765,76 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 49,99 so‘mga arzonlab, 13 638,87 so‘m bo‘ldi.
• Funt sterling 53,38 so‘mga arzonlab, 15 888,48 so‘mni tashkil etdi.
• Rossiya rubli 0,01 so‘mga qimmatlab, 139,71 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,05 so‘mga arzonlab, 76,39 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 84,04 so‘mga arzonlab, 14 431,20 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 3,16 so‘mga arzonlab, 1 753,91 so‘mni tashkil etdi.
…