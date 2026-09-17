Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) rahbari Debbie Xyuitt FIFA prezidenti Janni Infantinodan tashkilotning so'nggi mojarolari bo'yicha barcha ichki hujjatlarni oshkor qilishni talab qildi.
- Xyuitt, shuningdek, FIFA Forward Enterprise (FFE) loyihasi va Folarin Balogunning diskvalifikatsiyasining kutilmaganda bekor qilinishi yuzasidan tushuntirish berilishini so'ramoqda.
Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) rahbari Debbie Xyuitt FIFA prezidenti Janni Infantinoga qarshi keskin tanqidlar bilan chiqib, tashkilotning soʻnggi mojarolari boʻyicha barcha ichki hujjatlarni oshkor qilishni talab qildi. BBC Sport xabariga koʻra, FIFA vitse-prezidenti lavozimida ham faoliyat yurituvchi Xyuitt 15-oktabr kuni boʻlib oʻtadigan navbatdagi FIFA Kengashi yigʻilishi oldidan qat'iy shaffoflik va boshqaruvdagi muammolarga oydinlik kiritilishini soʻramoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
FIFA bosh kotibi Mattias Grafstryom nomiga ham yoʻllangan rasmiy maktubda jahon futbolini boshqarish tizimidagi tanazzul hamda korporativ madaniyatning buzilishi keskin qoralangan. Mojaroning asosiy sabablaridan biri sifatida FIFA Forward Enterprise (FFE) loyihasi koʻrsatilmoqda. Ushbu tashabbus doirasida Jahon chempionati hamda boshqa yirik turnirlarning tijorat va chipta huquqlarini boshqarish uchun yangi kompaniya tashkil etish, uning 21 foiz ulushini xususiy investitsiya jamgʻarmasiga sotish rejalashtirilgan edi.
Folarin Balogun ishi va siyosiy aralashuvTijorat masalalari bilan bir qatorda, FA AQSh terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogun diskvalifikatsiyasining kutilmaganda bekor qilingani yuzasidan ham tushuntirish talab qilmoqda. Bosniya va Gersegovinaga qarshi kechgan oʻyinda qizil kartochka olgan 25 yoshli futbolchi avtomatik ravishda bir oʻyinlik diskvalifikatsiyani oʻtashi kerak edi. Biroq u kutilmaganda nimchorak finaldagi Belgiyaga qarshi bahsda maydonga tushish huquqini qoʻlga kiritdi.
Ushbu holat futbol jamoatchiligida, xususan, AQSh prezidenti Donald Tramp FIFA rahbariga shaxsan qoʻngʻiroq qilib, vaziyatni qayta koʻrib chiqishni iltimos qilgani haqidagi bayonotlardan keyin jiddiy xavotirlarni keltirib chiqardi. FIFA vaziyat boʻyicha jiddiy izoh bermasdan, diskvalifikatsiyani vaqtincha toʻxtatib turishga ruxsat beruvchi bandga tayanib ish tutganini bildirdi, biroq bu milliy assotsiatsiyalarni qanoatlantirmadi.
Xalqaro maydondagi jiddiy qarama-qarshiliklarFFE loyihasi atrofidagi mojarolar huquqiy oqibatlarga ham olib keldi. Xususan, UEFA uchta AQSh sudi orqali Janni Infantinoga nisbatan jinoiy ish ochilishiga erishdi va barcha tegishli hujjatlarni taqdim etishni talab qilmoqda. Shuningdek, UEFA, KONKAKAF va Osiyo futbol konfederatsiyasi qoʻshma ochiq maktub e'lon qilib, FIFA rahbariyatini ishonchni suiiste'mol qilishda aybladi.
Oʻz navbatida, Tsyurixdagi qarorgoh bu ayblovlarni rad etib, UEFA rahbariyatini FIFA va uning yetakchilariga qarshi «qora kampaniya» uyushtirishda aybladi. Shunga qaramay, Infantinoga bosimlar tobora kuchayib bormoqda. Angliya, Uels va Shotlandiya futbol assotsiatsiyalari FIFA rahbarining kelgusidagi qayta saylanish kampaniyasiga bergan yordamini rasman chaqirib olgan birinchi tashkilotlar qatorida boʻldi.
Izohlar 0
…