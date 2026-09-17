Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildi

·35·Sport
Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) rahbari Debbie Xyuitt FIFA prezidenti Janni Infantinodan tashkilotning so'nggi mojarolari bo'yicha barcha ichki hujjatlarni oshkor qilishni talab qildi.
  • Xyuitt, shuningdek, FIFA Forward Enterprise (FFE) loyihasi va Folarin Balogunning diskvalifikatsiyasining kutilmaganda bekor qilinishi yuzasidan tushuntirish berilishini so'ramoqda.

Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) rahbari Debbie Xyuitt FIFA prezidenti Janni Infantinoga qarshi keskin tanqidlar bilan chiqib, tashkilotning soʻnggi mojarolari boʻyicha barcha ichki hujjatlarni oshkor qilishni talab qildi. BBC Sport xabariga koʻra, FIFA vitse-prezidenti lavozimida ham faoliyat yurituvchi Xyuitt 15-oktabr kuni boʻlib oʻtadigan navbatdagi FIFA Kengashi yigʻilishi oldidan qat'iy shaffoflik va boshqaruvdagi muammolarga oydinlik kiritilishini soʻramoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

FIFA bosh kotibi Mattias Grafstryom nomiga ham yoʻllangan rasmiy maktubda jahon futbolini boshqarish tizimidagi tanazzul hamda korporativ madaniyatning buzilishi keskin qoralangan. Mojaroning asosiy sabablaridan biri sifatida FIFA Forward Enterprise (FFE) loyihasi koʻrsatilmoqda. Ushbu tashabbus doirasida Jahon chempionati hamda boshqa yirik turnirlarning tijorat va chipta huquqlarini boshqarish uchun yangi kompaniya tashkil etish, uning 21 foiz ulushini xususiy investitsiya jamgʻarmasiga sotish rejalashtirilgan edi.

Folarin Balogun ishi va siyosiy aralashuv

Tijorat masalalari bilan bir qatorda, FA AQSh terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogun diskvalifikatsiyasining kutilmaganda bekor qilingani yuzasidan ham tushuntirish talab qilmoqda. Bosniya va Gersegovinaga qarshi kechgan oʻyinda qizil kartochka olgan 25 yoshli futbolchi avtomatik ravishda bir oʻyinlik diskvalifikatsiyani oʻtashi kerak edi. Biroq u kutilmaganda nimchorak finaldagi Belgiyaga qarshi bahsda maydonga tushish huquqini qoʻlga kiritdi.

Ushbu holat futbol jamoatchiligida, xususan, AQSh prezidenti Donald Tramp FIFA rahbariga shaxsan qoʻngʻiroq qilib, vaziyatni qayta koʻrib chiqishni iltimos qilgani haqidagi bayonotlardan keyin jiddiy xavotirlarni keltirib chiqardi. FIFA vaziyat boʻyicha jiddiy izoh bermasdan, diskvalifikatsiyani vaqtincha toʻxtatib turishga ruxsat beruvchi bandga tayanib ish tutganini bildirdi, biroq bu milliy assotsiatsiyalarni qanoatlantirmadi.

Xalqaro maydondagi jiddiy qarama-qarshiliklar

FFE loyihasi atrofidagi mojarolar huquqiy oqibatlarga ham olib keldi. Xususan, UEFA uchta AQSh sudi orqali Janni Infantinoga nisbatan jinoiy ish ochilishiga erishdi va barcha tegishli hujjatlarni taqdim etishni talab qilmoqda. Shuningdek, UEFA, KONKAKAF va Osiyo futbol konfederatsiyasi qoʻshma ochiq maktub e'lon qilib, FIFA rahbariyatini ishonchni suiiste'mol qilishda aybladi.

Oʻz navbatida, Tsyurixdagi qarorgoh bu ayblovlarni rad etib, UEFA rahbariyatini FIFA va uning yetakchilariga qarshi «qora kampaniya» uyushtirishda aybladi. Shunga qaramay, Infantinoga bosimlar tobora kuchayib bormoqda. Angliya, Uels va Shotlandiya futbol assotsiatsiyalari FIFA rahbarining kelgusidagi qayta saylanish kampaniyasiga bergan yordamini rasman chaqirib olgan birinchi tashkilotlar qatorida boʻldi.

FIFADebbie HewittGianni InfantinoFolarin BalogunUEFA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdiYasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdiBugun, 22:20O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiO‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiBugun, 22:16Husanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaHusanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaBugun, 22:14Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Bugun, 22:02Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaVinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaBugun, 21:37«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng