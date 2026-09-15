Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi

·84·Dunyo
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tokio shahrida 5-oktyabr kuni Koala Japan kompaniyasi tomonidan tashkil etilayotgan musobaqada ishtirokchilar 90 daqiqa davomida Koala matrasida uxlab, eng yaxshi uyqu sifatini namoyish etishlari kerak.
  • G‘olib maxsus uskunalar yordamida uyquning chuqurligi, tez uxlab qolish va uyqu holatining barqarorligi kabi ko‘rsatkichlar asosida aniqlanadi.

Matraslari bilan tanilgan Koala Japan kompaniyasi Yaponiyada odatdagidan butunlay farq qiladigan tanlov — uxlash bo‘yicha musobaqa tashkil etmoqda. Unda ishtirokchilar o‘zlarining eng yaxshi uxlash qobiliyatini namoyish etib, katta miqdordagi pul mukofoti uchun bellashadi. Bu haqda “Tokyo Weekender” xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, noodatiy tadbir joriy yilning 5 oktyabr kuni Tokio shahrida bo‘lib o‘tadi. Musobaqa shartlariga ko‘ra, ishtirokchilar 90 daqiqa davomida Koala matrasida uxlashi kerak bo‘ladi.

Biroq g‘olibni oddiy kuzatuv orqali aniqlashmaydi. Tashkilotchilar maxsus uskunalar yordamida ishtirokchilarning uyqu jarayonini nazorat qilib, uning sifatini baholaydi.

Jumladan, musobaqa davomida uyquning chuqurligi, ishtirokchining qanchalik tez uxlab qolgani va uyqu holatining barqarorligi o‘lchanadi. Yig‘ilgan ma’lumotlar tahlil qilinib, eng yaxshi natija qayd etgan ishtirokchi asosiy g‘olib deb topiladi.

Tanlovning bosh mukofoti esa ishtirokchilarni yanada qiziqtirishi tabiiy. G‘olibga 2,22 million iyena, ya’ni joriy kurs bo‘yicha taxminan 14 300–14 400 AQSH dollari miqdorida pul mukofoti topshiriladi.

Qizig‘i, mukofot summasi ham tasodifan tanlanmagan. 2,22 million iyena raqami ommaviy madaniyatda uyquni ifodalovchi “Zzz” ovozini eslatishi bilan izohlangan. Shu tariqa kompaniya tanlovning asosiy mavzusi — uyquga ishorani mukofot miqdorida ham aks ettirgan.

Musobaqada faqat bosh sovrin uchun kurashilmaydi. Ishtirokchilar uchun bir nechta qo‘shimcha nominatsiyalar ham tashkil etilgan.

Ular orasida eng chuqur uyqu va dam olish vaqtidagi eng noodatiy yoki hatto “akrobatik” holat uchun beriladigan sovrinlar bor.

Biroq musobaqada shunchaki matrasga yotib, uxlab qolishning o‘zi yetarli bo‘lmaydi. Tashkilotchilar ishtirokchilarni turli kutilmagan holatlarga ham tayyorlamoqda.

Xususan, har bir “bosqich” boshlanishidan oldin ishtirokchilar chigal yozish mashqlarini bajaradi. Shuningdek, ularga dam olish sifatiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan tasodifiy buyumlar beriladi.

Bundan tashqari, musobaqa jarayonida ishtirokchilar uchun kutilmagan “uyqu buzilishlari” ham tashkil etiladi. Bu esa tanlovni yanada qiziqarli va murakkab kechishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Tashkilotchilar esa mazkur “uyqu buzilishlari” aynan nimadan iborat bo‘lishini hozircha oshkor qilmayapti. Shu bois ishtirokchilarni musobaqa davomida qanday syurprizlar kutayotgani sirligicha qolmoqda.

Koala JapanTokyo WeekenderTokyo 5-oktabruyqu musobaqasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadiTunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadiBugun, 20:53Futbolchi janjaldan so‘ng yetti tishidan ayrildiFutbolchi janjaldan so‘ng yetti tishidan ayrildiBugun, 20:27Avstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildiAvstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildiBugun, 15:23Turkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindiTurkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindiBugun, 14:58Isroil hujumida halok bo‘lgan 3 yoshli Rimning singlisi tug‘ildi — ota qiziga marhum singlisining ismini berdiIsroil hujumida halok bo‘lgan 3 yoshli Rimning singlisi tug‘ildi — ota qiziga marhum singlisining ismini berdiBugun, 14:0216 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi16 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandiBugun, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi