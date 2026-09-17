Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining ikkinchi kunida O‘zbekistonning asosiy erkaklar terma jamoasi Peruni 3,5:0,5 hisobida, ayollar terma jamoasi esa Ekvadorni 4:0 hisobida mag‘lub etdi.
- O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasi Jazoirni 4:0, ayollar jamoasi esa Iordaniyani 3,5:0,5 hisobida yengdi.
- Zaxira jamoalari Germaniya va Ispaniya kabi kuchli jamoalar bilan o‘ynab, tajriba orttirdi.
Qadimiy va navqiron Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 2-turi tom ma’noda o‘zbek shaxmati yulduzlarining triumfi va kuchli irodasi bilan tarixga kirmoqda. Dunyoning 180 dan ortiq mamlakatidan kelgan eng sara grossmeysterlar dona surayotgan nufuzli musobaqaning ikkinchi kunida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan asosiy va zaxira terma jamoalari muxlislarga qator shiddatli bahslar va yorqin g‘alabalarni tuhfa etdi. Erkaklar o‘rtasidagi bosh jamoamiz Peru termasiga qarshi murakkab va murosasiz kechgan bahsda 3,5 : 0,5 (o‘yinlar natijasiga ko‘ra 3,5 ochko) hisobida ustun kelgan bo‘lsa, asosiy ayollar terma jamoamiz Ekvador ustidan 4:0 hisobida benuqson, «quruq» g‘alabaga erishdi.
Jahon shaxmat elitasining eng yorqin vakillaridan bo‘lmish Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov hamda Shamsiddin Vohidov o‘z partiyalarida raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, muhim ochkolarni jamg‘ardi. Shu bilan birga, yosh iqtidorlardan tarkib topgan O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasi Jazoirni 4:0 hisobida tor-mor etgan bo‘lsa, qizlarimiz Iordaniyani 3,5 : 0,5 hisobida taslim etdi. Germaniya va Ispaniya kabi Yevropaning kuchli grandlariga to‘qnash kelgan 3-jamoalarimiz esa jiddiy tajriba orttirmoqda. Xo‘sh, Samarqand Olimpiadasining ikkinchi kunida shaxmatchilarimiz qanday strategik yutuqlarga erishdi va oldinda bizni qanday hal qiluvchi bahslar kutmoqda?
«Bosh jamoalarda ishonchli seriya»: Erkaklar va ayollar bahslari natijalari
O‘zbekistonning 1-terma jamoalari qayd etgan natijalar tafsiloti:
Erkaklar: O‘zbekiston 3,5 : 0,5 Peru:
Nodirbek Abdusattorov 1:0 Xorxe Kori: 1-doska yetakchisi raqibining mudofaasini chilparchin qilib, muhim g‘alabani naqd qildi;
Diyego Flores 0:1 Javohir Sindarov: Qora donalarda harakat qilgan grossmeysterimiz yuqori aniqlik bilan ochkoni qo‘lga kiritdi;
Shamsiddin Vohidov 1:0 Stiven Roxas: Vohidov raqibi ustidan mutlaq taktik ustunlikka erishdi;
Fernandes Sanches 0,5 : 0,5 Muhiddin Madaminov: Yosh shaxmatchimiz qiyin partiyada durang qayd etib, yakuniy hisobni 3,5 : 0,5 ko‘rinishiga olib keldi.
Ayollar: Ekvador 0 : 4 O‘zbekiston (Mutlaq g‘alaba):
Anaxi Ortis 0:1 Afruza Hamdamova: Jahon chempioni Afruza raqibasini safarda taslim etdi;
Gulruhbegim Tohirjonova 1:0 Karla Serrano: Tajribali grossmeyster muvaffaqiyatli debyut va yakun namoyish etdi;
Jarmillo Rivadeneira 0:1 Umida Omonova: Umida o‘yin davomida to‘liq tashabbusni o‘z qo‘lida ushlab g‘alaba qozondi;
Nilufarxon Imomqo‘ziyeva 1:0 Arlette Kaysedo: Barcha doskalarda g‘alaba qozonilib, 4:0 hisobi muhrlandi.
«Zaxiradagi shiddat»: 2 va 3-raqamli jamoalarimizning to‘qnashuvlari
Musobaqaning ikkinchi kunida qayd etilgan boshqa uchrashuvlar:
Jazoir 0 : 4 O‘zbekiston-2 (Erkaklar): Yoshlardan iborat jamoamiz afrikaliklarga hech qanday imkon qoldirmadi — Jahongir Vohidov, Muhammadzohid Suyarov, Ortiq Nigmatov va Humoyun Begmurotov o‘z bahslarida 100 foizlik natija ko‘rsatishdi;
Iordaniya 0,5 : 3,5 O‘zbekiston-2 (Ayollar): Nilufar Yakubbayeva, Madinabonu Halilova va Asal Salimova o‘z partiyalarini g‘alaba bilan yakunladi, Mumtozbegim Mansurova esa durang o‘ynadi;
Germaniya 3,5 : 0,5 O‘zbekiston-3 (Erkaklar): Yevropaning eng qudratli jamoalaridan biriga qarshi bahsda Saidakbar Saidaliyev, Bahrom Bahrillayev va Almaz Raxmatullayev imkoniyatni boy berdi, faqatgina Muhammadali Abdurahmonov kuchli Rasmus Svan bilan durangga erishdi;
O‘zbekiston-3 1,5 : 2,5 Ispaniya (Ayollar): Sabrina Guterrez ustidan Maftuna Bobomurodova g‘alaba qozonib, Barchinoy Shokirjonova durang o‘ynagan bo‘lsa-da, ispaniyalik raqibalar umumiy hisobda kichik farq bilan g‘alabani ilib ketishdi.
Taktik tahlil va medallarga yo‘l: Mutaxassislar xulosasi
Samarqanddagi 2-tur bellashuvlari bo‘yicha sport tahlilchilarining fikrlari:
Chempionlik ruhiyati: O‘zbekistonning 1-raqamli erkaklar va ayollar jamoalari dastlabki turlardanoq maksimal tezlik va ishonchli o‘yin namoyish etib, turnir jadvalida yetakchilar safiga kirib bormoqda;
Nodirbek va Javohir formasi: Jamoa yetakchilarining tezkor va xatosiz g‘alabalari jamoadoshlariga ruhiy ustunlik bag‘ishlab, murakkab endshpil vaziyatlarida ham aniqlikni ta’minlamoqda;
Global raqobat va sinovlar: Zaxira jamoalarimizning Germaniya va Ispaniya kabi kuchli tarkiblarga qarshi bellashuvlari yosh grossmeysterlarimiz uchun bebaho xalqaro maktab vazifasini o‘tamoqda.
Samarqand mezbonligida o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi o‘zbek shaxmatining nafaqat buguni qudratli, balki kelajagi ham misli ko‘rilmagan darajada porloq ekanini butun dunyoga namoyish etmoqda.
Sizningcha, Samarqandda o‘tayotgan ushbu nufuzli Butunjahon shaxmat Olimpiadasida milliy terma jamoamiz oltin medallarni saqlab qolib, yana bosh kubokni boshimiz uzra ko‘tara oladimi? Qizlarimizning bugungi 4:0 hisobidagi g‘alabasi ularni kuchli uchlik shohsupasi sari yetaklay oladimi? O‘z tahliliy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda yurtimizda kechayotgan tarixiy shaxmat bahslarining qaynoq tahlilini barcha sport ixlosmandlari va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…