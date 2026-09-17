Apple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdi

·29·Texno
Apple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Apple kompaniyasi Yevropa Ittifoqidagi regulyatorlar bilan kelishuvga ko'ra, ilovalarda foydalanuvchilarni kuzatishga rozilik olish talablarini o'zgartirdi.
  • Yangi qoidalarga ko'ra, rozilik oynalari endi to'liq sahifali ekran tarzida namoyish etiladi va "kuzatish" so'zi olib tashlanib, "Ruxsat berish" hamda "Rad etish" variantlari taklif etiladi.
  • Ushbu o'zgarishlar faqat Germaniya, Fransiya, Italiya, Polsha va Ruminiyada tarqatiladigan ilovalar uchun amal qiladi.

Germaniya federal raqobat idorasi va boshqa Yevropa regulyatorlarining koʻp yillik antimonopoliya tekshiruvlari oʻz natijasini berdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple kompaniyasi oʻz platformalaridagi ilovalar uchun foydalanuvchilarni kuzatishga rozilik olish talablarini oʻzgartirishga rozilik bildirgan. Mazkur oʻzgarishlar raqobat muhitini adolatli qilish va muvozanatni tiklashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Gap shundaki, Apple tomonidan joriy etilgan App Tracking Transparency (ATT) tizimi uzoq vaqtdan beri tanqidlarga uchrab kelayotgan edi. Regulyatorlarning fikricha, bu tizim kompaniyaning oʻz ilovalariga hech qanday ogohlantiruvchi soʻrovlarsiz foydalanuvchi maʼlumotlaridan foydalanish imkonini berib, uchinchi tomon dasturlariga nisbatan sunʼiy ustunlik yaratgan. Natijada raqamli bozor ishtirokchilari, xususan, reklama daromadlariga tayanuvchi bizneslar jiddiy zarar koʻrgan.

Yevropalik foydalanuvchilar uchun yangi imkoniyatlar

Yevropa Ittifoqi davlatlari raqobat idoralari bilan erishilgan kelishuvga koʻra, foydalanuvchilardan rozilik soʻrash zaruriyati saqlanib qoladi, biroq uning shakli tubdan oʻzgaradi. Dasturchilarga yanada yumshoqroq va qoʻrqitmaydigan formatdagi muqobil oynalarni koʻrsatishga ruxsat beriladi. Ushbu yangiliklar qatoriga oltidan ortiq muhim tuzatishlar kiritilgan boʻlib, ular oxirgi isteʼmolchilarning qaroriga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

Xususan, yangi qoidalarga muvofiq, rozilik oynalari endi kichik pop-ap shaklida emas, balki toʻliq sahifali ekran tarzida namoyish etiladi. Shuningdek, matndagi «kuzatish» (track) soʻzi olib tashlanib, tugmalar dizayni oʻzgartirildi. Endilikda foydalanuvchilarga «Ruxsat berish» hamda «Rad etish» variantlari taklif etiladi, avvalgidek «Ilovadan kuzatmaslikni soʻrash» iborasi ishlatilmaydi.

Qoʻshimcha maʼlumotlar va hududiy cheklovlar

Dasturchilarga foydalanuvchilarga nima uchun bunday ruxsat zarurligini tushuntiruvchi qoʻshimcha maʼlumotlarga ega havolalarni joylashtirish imkoniyati ham berilmoqda. Ushbu oʻzgarishlar qonuniy talablarga koʻra, faqatgina Germaniya, Fransiya, Italiya, Polsha va Ruminiyada tarqatiladigan ilovalar uchun amal qilishi maʼlum qilindi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, oldingi qoʻrqituvchi tizim tufayli foydalanuvchilarning aksariyati kuzatishni rad etgan va bu Meta kabi reklama bizneslariga zarba bergandi. Apple esa shaxsiy maʼfautlar va maxfiylikni himoya qilishni bahona qilib, oʻz ekotizimidan foydalangan holda shaxsiylashtirilgan reklamalarni koʻrsatishda davom etgan. Endilikda esa ilova yaratuvchilarga Yevropa Ittifoqi foydalanuvchilaridan oxirgi tanlovidan bir yil oʻtib qayta rozilik soʻrashga ruxsat etiladi.

AppleYevropa IttifoqiTexnologiyalarAntimonopoliyaMaxfiylik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiBugun, 20:57Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaBugun, 20:25Oppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiOppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiBugun, 19:24Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiHuawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiBugun, 19:22Samsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaSamsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaBugun, 18:55Mobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiMobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiBugun, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi