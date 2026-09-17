Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirda

·39·Sport
Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Real Madrid hujumchisi Vinisius Junior joriy mavsum boshidagi natijalari va oʻz oʻyinidagi muammolar yuzasidan tanqidiy fikr bildirdi, chunki uning maydondagi samaradorligi keskin pasayib ketdi va u 598 daqiqa davomida bor-yoʻgʻi bitta gol urdi.
  • Kilian Mbappe jamoa hujum chizigʻidagi dinamikani oʻzgartirib, dastlabki yettita oʻyinda sakkizta gol urib, asosiy tarkibning teginmas futbolchisiga aylandi.

Madridning Real klubi hujumchisi Vinisius Junior joriy mavsum boshidagi natijalari va oʻz oʻyinidagi muammolar yuzasidan ochiq tanqidiy fikr bildirdi. Braziliyalik futbolchining jamoa asosiy tarkibidagi oʻrni ilk bor jiddiy raqobat va shubha ostida qolmoqda, chunki uning maydondagi samaradorligi keskin pasayib ketdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

As nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Vinisius 598 daqiqa davomida bor-yoʻgʻi bitta gol urishga muvaffaq boʻlgan, xolos. Garchi u uchta golli uzatmani amalga oshirgan boʻlsa-da, uning koʻrsatkichlari jamoadoshlarining yuqori standartlariga javob bermayapti va bu murabbiylar shtabida muhokamalarga sabab boʻlmoqda.

Futbolchi oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida mavsum boshidagi qiyinchiliklarni tan olib, muxlislarga murojaat yoʻlladi. Oʻz xabarida u "Gollar qaytadi... Men bunchalik koʻp vaziyatlarni koʻkka sovurishda davom eta olmayman", deya yozib qoldirdi.

Kilian Mbappe va yosh iqtidorlarning bosimi

Real Madrid safiga kelib qoʻshilgan Kilian Mbappe jamoa hujum chizigʻidagi dinamikani butunlay oʻzgartirib yubordi. Fransiyalik hujumchi mavsumni ajoyib tarzda boshlab, dastlabki yettita oʻyinda sakkizta gol urishga erishdi va bu koʻrsatkich uni asosiy tarkibning teginmas futbolchisiga aylantirdi.

Dastlab murabbiy ikkala yulduz oʻrtasida oʻyin vaqtini teng taqsimlashga harakat qilgan boʻlsa-da, oxirgi paytlarda tarozim palla ogʻay boshladi. Vinisius Elchega qarshi oʻyinning 68-daqiqasidayoq almashtirildi va bu uning soʻnggi uchta uchrashuvda hakam hushtagigacha qadar maydonni tark etishiga toʻgʻri kelgan ketma-ket uchinchi holat boʻldi.

Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan yana bir omil – yosh iqtidorlarning maydonga kirib kelishidir. Elche bilan kechgan bahsda yosh futbolchi Yan Diomande aynan Vinisiusning sevimli pozitsiyasi boʻlgan chap qanotga tushirildi, bu esa braziliyalik futbolchining mavqeiga qoʻshimcha xavf tugʻdirmoqda.

Mazkur raqobat sharoitida Vinisius Junior oʻzining avvalgi optimal sport formasini tiklash va asosiy tarkibdagi oʻrnini saqlab qolish uchun jiddiy harakat qilishiga toʻgʻri keladi. Oldinda esa jamoani mavsumning hal qiluvchi bahslari kutib turibdi.

Vinisius JuniorReal MadridKilian MbappeLa LigaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdiYasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdiBugun, 22:20O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiO‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiBugun, 22:16Husanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaHusanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaBugun, 22:14Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Bugun, 22:02Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiDebbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiBugun, 21:17«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng