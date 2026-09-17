Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Real Madrid hujumchisi Vinisius Junior joriy mavsum boshidagi natijalari va oʻz oʻyinidagi muammolar yuzasidan tanqidiy fikr bildirdi, chunki uning maydondagi samaradorligi keskin pasayib ketdi va u 598 daqiqa davomida bor-yoʻgʻi bitta gol urdi.
- Kilian Mbappe jamoa hujum chizigʻidagi dinamikani oʻzgartirib, dastlabki yettita oʻyinda sakkizta gol urib, asosiy tarkibning teginmas futbolchisiga aylandi.
Madridning Real klubi hujumchisi Vinisius Junior joriy mavsum boshidagi natijalari va oʻz oʻyinidagi muammolar yuzasidan ochiq tanqidiy fikr bildirdi. Braziliyalik futbolchining jamoa asosiy tarkibidagi oʻrni ilk bor jiddiy raqobat va shubha ostida qolmoqda, chunki uning maydondagi samaradorligi keskin pasayib ketdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
As nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Vinisius 598 daqiqa davomida bor-yoʻgʻi bitta gol urishga muvaffaq boʻlgan, xolos. Garchi u uchta golli uzatmani amalga oshirgan boʻlsa-da, uning koʻrsatkichlari jamoadoshlarining yuqori standartlariga javob bermayapti va bu murabbiylar shtabida muhokamalarga sabab boʻlmoqda.
Futbolchi oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida mavsum boshidagi qiyinchiliklarni tan olib, muxlislarga murojaat yoʻlladi. Oʻz xabarida u "Gollar qaytadi... Men bunchalik koʻp vaziyatlarni koʻkka sovurishda davom eta olmayman", deya yozib qoldirdi.
Kilian Mbappe va yosh iqtidorlarning bosimiReal Madrid safiga kelib qoʻshilgan Kilian Mbappe jamoa hujum chizigʻidagi dinamikani butunlay oʻzgartirib yubordi. Fransiyalik hujumchi mavsumni ajoyib tarzda boshlab, dastlabki yettita oʻyinda sakkizta gol urishga erishdi va bu koʻrsatkich uni asosiy tarkibning teginmas futbolchisiga aylantirdi.
Dastlab murabbiy ikkala yulduz oʻrtasida oʻyin vaqtini teng taqsimlashga harakat qilgan boʻlsa-da, oxirgi paytlarda tarozim palla ogʻay boshladi. Vinisius Elchega qarshi oʻyinning 68-daqiqasidayoq almashtirildi va bu uning soʻnggi uchta uchrashuvda hakam hushtagigacha qadar maydonni tark etishiga toʻgʻri kelgan ketma-ket uchinchi holat boʻldi.
Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan yana bir omil – yosh iqtidorlarning maydonga kirib kelishidir. Elche bilan kechgan bahsda yosh futbolchi Yan Diomande aynan Vinisiusning sevimli pozitsiyasi boʻlgan chap qanotga tushirildi, bu esa braziliyalik futbolchining mavqeiga qoʻshimcha xavf tugʻdirmoqda.
Mazkur raqobat sharoitida Vinisius Junior oʻzining avvalgi optimal sport formasini tiklash va asosiy tarkibdagi oʻrnini saqlab qolish uchun jiddiy harakat qilishiga toʻgʻri keladi. Oldinda esa jamoani mavsumning hal qiluvchi bahslari kutib turibdi.
Izohlar 0
…