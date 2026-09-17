«BMTdagi katta veto!»: Xitoy va Rossiya Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasini blokladi

·3·Dunyo
«BMTdagi katta veto!»: Xitoy va Rossiya Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasini blokladi

Dunyoning eng muhim dengiz savdo yo‘llaridan biri sanalgan Qizil dengiz va Bab al-Mandab bo‘g‘ozi atrofidagi qurolli nizo global diplomatik to‘qnashuvning eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi. Yaponiyaning nufuzli «NHK» teleradiokompaniyasi xabar berishicha, BMT Xavfsizlik Kengashining Bab al-Mandab bo‘g‘ozidagi inqiroz bo‘yicha chaqirilgan favqulodda yig‘ilishida Xitoy va Rossiya AQSH, Buyuk Britaniya hamda ularning ittifoqchilari tomonidan ilgari surilgan majburiy rezolyutsiyani muvaffaqiyatli bloklab qo‘ydi. Natijada kengash yig‘ilishi hech qanday yakuniy hujjat qabul qilinmasdan, boshiberk ko‘cha bilan yakunlandi.

Pekin va Moskva harbiy kuch ishlatish va bir tomonlama bosim o‘tkazish o‘rniga, zudlik bilan o‘t ochishni to‘xtatish va siyosiy muloqotni qayta tiklashni talab qildi. Ushbu keskin bahslarga 3 sentyabrdan boshlab Yamanda boshlangan kuchli hujumlar hamda 11 sentyabrga kelib xusiylar Bab al-Mandab bo‘g‘ozining qoq markazida joylashgan strategik Mayun (Perim) orolini to‘liq nazoratga olgani sabab bo‘ldi. Bo‘g‘ozning egallanishi Yevropa va Osiyoni bog‘lovchi jahon savdo arteriyasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf solmoqda, qurolli to‘qnashuvlar oqibatida esa 125 mingdan ortiq tinch aholi o‘z uy-joylarini tashlab qochishga majbur bo‘ldi.

Xo‘sh, Pekin va Moskva xusiylarga qarshi rezolyutsiyani nima uchun rad etdi, Mayun orolining qo‘ldan ketishi jahon iqtisodiyotiga qanday zarba beradi va AQSH boshchiligidagi koalitsiya endi qanday qadam tashlaydi?

«Harbiy bosim emas, muloqot kerak»: Pekin va Moskvaning BMTdagi pozitsiyasi

Xitoy va Rossiya diplomatlari bildirgan asosiy talablar:

  • Zudlik bilan o‘t ochishni to‘xtatish: Xitoy vakili vaziyat keng ko‘lamli eskalatsiya yoqasida turganini ta’kidlab, Fors ko‘rfazi davlatlarining vositachiligida muzokaralar stoliga qaytishga chaqirdi;

  • Suverenitet va fuqarolik kemalari muhofazasi: Pekin Yaman hamda Saudiya Arabistonining hududiy yaxlitligini qo‘llab-quvvatlashini va tinch savdo kemalariga hujumlarga qarshi ekanini bildirdi;

  • Husiylar ishtirokidagi siyosiy muloqot: Rossiya tomoni barcha kuchlar, jumladan xusiylar ham ishtirok etadigan inklyuziv tinchlik muloqotini qayta tiklash zarurligini ilgari surdi;

  • 2722-rezolyutsiya sabog‘i: Moskva Xavfsizlik Kengashini «shoshma-shosharlik va o‘ylanmagan harakatlar»dan ogohlantirib, avvalgi 2722-rezolyutsiya ayrim davlatlar tomonidan noto‘g‘ri talqin qilinib, mintaqada harbiy amaliyotlarga bahona bo‘lganini eslatdi.

«Dunyo iqtisodiyotini garovga olish»: AQSH, Britaniya va Saudiyaning keskin da’volari

G‘arb koalitsiyasi va mintaqa davlatlarining bildirgan e’tirozlari:

  • Xusiylarning chekinishi va Eron roli: AQSH xusiylardan hujumlarni to‘xtatish va egallangan yerlardan kuchlarni olib chiqib ketishni talab qildi hamda Eronni isyonchilarni harbiy ta’minlashni bas qilishga chaqirdi;

  • Kema qatnovi erkinligi: AQSH delegatsiyasi ochiq dengizda erkin suzish huquqi butun jahon iqtisodiyotining asosi ekanini uqtirdi;

  • Saudiya Arabistoni ayblovi: Riyoz vakili xusiylarni «bo‘g‘ozlarni bo‘g‘ib qo‘yish» va «global iqtisodiyotni garovga olish»da aybladi;

  • Qurol oqimini to‘xtatish talabi: Yamanning BMTdagi elchisi Xavfsizlik Kengashini isyonchilarga kelayotgan qurol-yarog‘ va moliyaviy oqimlarni to‘sib qo‘yishga da’vat etdi.

Mayun orolining bosib olinishi va 125 ming qochqin: Falokat ko‘lami

Bab al-Mandab bo‘g‘ozidagi so‘nggi harbiy o‘zgarishlar tahlili:

  • 11 sentyabrdagi strategik burilish: 3 sentyabrda boshlangan keng ko‘lamli hujumlar natijasida xusiylar bo‘g‘oz markazida joylashgan Mayun orolini o‘z nazoratiga oldi;

  • Dengiz arteriyasining yopilishi: Mazkur orolning egallanishi Qizil dengiz orqali Suvaysh kanaliga o‘tuvchi barcha neft tankerlari va konteyner kemalarini bevosita o‘t ochish hududiga kiritib qo‘ydi;

  • Insonparvarlik inqirozi: BMT ma’lumotlariga ko‘ra, sentyabr oyi boshidan buyon davom etayotgan shiddatli janglar tufayli kamida 125 000 nafar tinch aholi o‘z uylarini tashlab qochishga majbur bo‘ldi.

Xitoy va Rossiyaning BMTdagi ushbu vetosi Qizil dengizdagi inqiroz endilikda shunchaki mahalliy nizo emas, balki qudratli yadroviy davlatlar manfaatlari to‘qnashgan ulkan geosiyosiy jang maydoniga aylanganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, BMT rezolyutsiyasi bloklab qo‘yilgach, AQSH va uning ittifoqchilari Mayun oroli va Bab al-Mandabni ochish uchun BMT ruxsatisiz to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy operatsiya boshlaydimi? Xusiylarning strategik bo‘g‘ozni nazoratga olishi jahonda neft va iste’mol tovarlari narxini yanada qimmatlashtirib yubormaydimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon savdosi taqdiri hal bo‘layotgan ushbu global nizo tahlilini barcha siyosat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Bab al-Mandab bo‘g‘oziXusiylar2722-rezolyutsiyaMayun oroli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklarAQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklarBugun, 20:58Ukrainada keksa ayol Rossiya dronini qo‘li bilan zararsizlantirgani aks etgan video tarqaldi (video)Ukrainada keksa ayol Rossiya dronini qo‘li bilan zararsizlantirgani aks etgan video tarqaldi (video)Bugun, 16:33O‘rindiqda uxlayotgan erkak ustiga reklama taxtasi qulashiga bir necha soniya qoldiO‘rindiqda uxlayotgan erkak ustiga reklama taxtasi qulashiga bir necha soniya qoldiBugun, 16:26Delfin baliq qusig‘ini yeb, olimlarni hayratda qoldirdi (video)Delfin baliq qusig‘ini yeb, olimlarni hayratda qoldirdi (video)Bugun, 16:22Qozog‘istonda ota-qizning to‘ydagi raqsi internetda ommalashdi (video)Qozog‘istonda ota-qizning to‘ydagi raqsi internetda ommalashdi (video)Bugun, 15:59Hindistonda mehmonxonada sakkiz oy faoliyat yuritgan soxta politsiya bo‘limi fosh etildiHindistonda mehmonxonada sakkiz oy faoliyat yuritgan soxta politsiya bo‘limi fosh etildiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi