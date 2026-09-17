Vatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildi
«Vatikanning maxsus elchisi Moskvaga yo‘l olmoqda!»: Kardinal Matteo Dzuppi sentyabr oxirida Rossiyaga tashrif buyurishini ma’lum qildi — Ukraina bo‘yicha gumanitar missiyada yangi burilishmi?
Ukraina atrofidagi harbiy-siyosiy ziddiyatni bartaraf etish va murakkab gumanitar muammolarni hal qilish yo‘lida muqaddas taxt — Vatikan navbatdagi yuqori darajadagi diplomatik missiyasini ishga solmoqda. Rim Papasi Lev XIV (Robert Frensis Prevost)ning Ukraina bo‘yicha maxsus elchisi, Italiya yepiskoplari konferensiyasi rahbari kardinal Matteo Dzuppi joriy yilning sentyabr oyi oxirida Rossiya poytaxti Moskvaga rasmiy tashrif bilan kelishni rejalashtirayotganini ochiqladi. Kardinal Assizi shahrida Muqaddas Fransiskga bag‘ishlangan bayram tantanalari dasturi taqdimotida chiqish qilar ekan: «Biz tashkiliy ishlar ustida ishlayapmiz. Moskvaga borib, gumanitar yo‘nalish bo‘yicha sa’y-harakatlarimizni davom ettiramiz degan umiddaman», — deya ta’kidladi.
TASS axborot agentligi keltirgan ma’lumotlarga qaraganda, tashrifning aniq dasturi va kun tartibi ayni paytda Vatikan va Moskva o‘rtasida muvofiqlashtirilmoqda. E’tiborlisi, bu Muqaddas taxt diplomatiyasining so‘nggi haftalardagi birinchi harakati emas: avgust oyi oxirida Vatikan diplomatik xizmati rahbari, arxiyepiskop Pol Richard Gallaxer Rossiyaga kelib, RF Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hamda Prezident yordamchisi Yuriy Ushakov bilan Kremlda muhim yopiq muzokaralar o‘tkazgan edi.
Xo‘sh, kardinal Dzuppining Moskvaga tashrifi ortida aynan qanday gumanitar masalalar turibdi, Vatikan asirlar almashinuvi va tinchlik yo‘lida qanday rol o‘ynashi mumkin va bu qadam Kreml bilan muloqotni qay darajada jonlantiradi?
«Sentyabr oxiridagi tashrif»: Kardinal Matteo Dzuppining asosiy maqsadlari
Vatikan rasmiylari va maxsus vakil tomonidan ochiqlangan muhim yo‘nalishlar:
Gumanitar ko‘prikni davom ettirish: Kardinal Dzuppi safarning bosh maqsadi siyosiy rezolyutsiyalar emas, balki bevosita mojarodan jabrlangan insonlarga yordam berish, harbiy asirlar va tinch aholi masalalarini hal qilish ekanini bildirdi;
Dasturni muvofiqlashtirish: Sentyabr oxiriga mo‘ljallangan ushbu muhim missiya bo‘yicha muzokaralar va rasmiy uchrashuvlar tartibi ayni damda ikki tomonlama kelishilmoqda;
Muqaddas taxtning bosh muzokarachisi: Matteo Dzuppi ilgari ham Kiyev, Vashington va Pekinda bo‘lib, xalqaro gumanitar muammolarni hal qilishda asosiy vakil sifatida nom qozongan;
Diplomatik uzviylik: Mazkur safar Vatikan diplomatiyasining avgust oyidagi Moskva muloqotlaridan keyingi mantiqiy va amaliy davomi hisoblanadi.
Avgustdagi tayyorgarlik: Arxiyepiskop Gallaxerning Kremldagi uchrashuvlari
Sentyabr tashrifiga zamin yaratgan muhim diplomatik qadamlar:
Lavrov bilan muzokaralar: Avgust oyi oxirida Rossiyaga kelgan Vatikan diplomatik xizmati rahbari Pol Richard Gallaxer RF TIV rahbari Sergey Lavrov bilan keng qamrovli uchrashuv o‘tkazgan edi;
Yuriy Ushakov bilan muloqot: Arxiyepiskop Rossiya Prezidentining tashqi siyosat masalalari bo‘yicha yordamchisi Yuriy Ushakov bilan bevosita fikr almashgan;
Muloqot kanalining ochiqligi: G‘arb davlatlari va Rossiya o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri siyosiy aloqalar deyarli cheklangan bir vaqtda, Vatikan Moskva bilan ishonchli gumanitar muloqotni saqlab qolayotgan muhim institut bo‘lib qolmoqda.
Diplomatik va gumanitar tahlil: Ekspertlar nima kutmoqda?
Xalqaro ekspertlarning Vatikanning ushbu missiyasi bo‘yicha xulosalari:
Harbiy asirlar va oilalarni birlashtirish: Tahlilchilarga ko‘ra, Dzuppining tashrifi doirasida asosiy e’tibor og‘ir yarador asirlarni almashish hamda oilasidan ajralgan bolalarni yaqinlariga qaytarish bo‘yicha mexanizmlarni mustahkamlashga qaratiladi;
Muzokaralar poydevori: Bunday diplomatik qadamlar tomonlar o‘rtasida gumanitar ishonchni tiklash va kelgusidagi ehtimoliy siyosiy muloqot uchun zamin yaratishga xizmat qiladi;
Diniy-gumanitar diplomatiya samarasi: Murakkab siyosiy cheklovlar sharoitida betaraf diniy-gumanitar platformalar tomonlarni bir stol atrofiga yaqinlashtiruvchi asosiy vositalardan biri sifatida qaralmoqda.
Kardinal Matteo Dzuppining Moskvaga kutilayotgan tashrifi eng murakkab geosiyosiy inqirozlarda ham insonparvarlik va gumanitar muloqot rishtalarini saqlab qolish mumkinligini yaqqol namoyish etmoqda.
Sizningcha, Vatikanning faol gumanitar diplomatiyasi mojaro hududidagi insonparvarlik masalalari va asirlar almashinuvi bo‘yicha qanchalik samara bera oladi? Muqaddas taxtning bunday qadamlari tomonlarni tinchlik muzokaralariga yaqinlashtira oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro diplomatiyadagi ushbu muhim voqea sharhini barcha qiziquvchilar hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…