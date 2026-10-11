Kiyevda erkak bolalar maydonchasidagi kuchli portlashdan mo‘jizaviy tarzda omon qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kiyev viloyatida bolalar maydonchasiga havo hujumi yoki raketa/dron qoldiqlari qulashi oqibatida yuz bergan portlashdan bir erkak mo'jizaviy tarzda omon qoldi.
- Hodisa yuz berishidan atigi bir necha soniya oldin ushbu hududdan o'tib ketayotgan fuqaro, portlashdan bir necha metr narida bo'lishiga qaramay, tez harakatlanib o'zini qutqarib qoldi.
Kiyev viloyatida kuzatuv kameralari inson hayoti va o‘limi o‘rtasidagi chegara ba’zan atigi bir necha qadam va soniyalarga bog‘liq ekanini ko‘rsatuvchi dahshatli hodisani muhrladi. Ko‘p qavatli turar-joylar hovlisida joylashgan bolalar maydonchasi va dam olish hududiga uyushtirilgan havo hujumi yoki raketa/dron qoldiqlari qulashi oqibatida ulkan yong‘inli portlash sodir bo‘ldi.
Hodisa yuz berishidan atigi bir necha soniya oldin ushbu joydan o‘tib ketayotgan mahalliy fuqaro aqlbovar qilmas mo‘jiza tufayli omon qoldi.
Sekundlar ichida yuz bergan drama: Kuzatuv kamerasi tasvirlari
E’lon qilingan videokadrlar voqea rivojini soniyama-soniya ko‘rsatib turibdi:
17:22:09 — Odatiy yurish: Erkak bolalar maydonchasi va dam olish shiyponlari yonidagi yo‘lakchadan tinchgina o‘tib bormoqda;
17:22:16 — Hududni tark etish: Fuqaro piyodalar yo‘lagi bo‘ylab harakatlanib, maydoncha chetiga qarab qadam tashlaydi;
17:22:20 — Muqarrar zarba va shoshilish: Havodan kelayotgan shiddatli ovozni payqagan erkak tezligini oshirib, qochishga harakat qiladi. Ayni shu soniyada u endigina bosib o‘tgan maydoncha ustiga ulkan olov to‘pi qulab, dahshatli portlash yuz beradi;
17:22:21 — Olovli to‘lqin: Portlashning kuchli zarb to‘lqini, alanga va parchalari butun maydonni qamrab oladi. Erkak portlash epitsentridan atigi bir necha metr narida bo‘lganiga qaramay, bir necha qadam ilgarilab ulgurgani uni to‘g‘ridan to‘g‘ri zarbadan qutqarib qoladi;
17:22:24 — Qora tutun va vayronagarchilik: Zarbadan so‘ng bolalar maydonchasi alanga ichida qolgan, shiypon va atrofdagi konstruksiyalar butkul vayron bo‘lgan.
Mo‘jizaviy najot va tinch aholi xavfsizligi
Ushbu videolavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muhokamalarga sabab bo‘ldi:
Bir necha soniyaning qadri: Agar fuqaro yo‘lda bir necha soniyaga to‘xtab qolganda yoki qadamini sekinlatganda, portlashning to‘g‘ridan to‘g‘ri markazida qolib ketishi muqarrar edi;
Xavfsizlik choralari muhimligi: Mazkur holat turar-joy massivlarida ham havo hujumi xavfi yuqoriligini ko‘rsatmoqda. Mutaxassislar havo trevogasi vaqtida ochiq joylarda yurmaslik va darhol yashirinish joylariga yo‘l olish hayotni saqlab qolishda muhimligini ta’kidlamoqda.
Izohlar 0
…