Kiyevda erkak bolalar maydonchasidagi kuchli portlashdan mo‘jizaviy tarzda omon qoldi

·53·Dunyo
Kiyevda erkak bolalar maydonchasidagi kuchli portlashdan mo‘jizaviy tarzda omon qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kiyev viloyatida bolalar maydonchasiga havo hujumi yoki raketa/dron qoldiqlari qulashi oqibatida yuz bergan portlashdan bir erkak mo'jizaviy tarzda omon qoldi.
  • Hodisa yuz berishidan atigi bir necha soniya oldin ushbu hududdan o'tib ketayotgan fuqaro, portlashdan bir necha metr narida bo'lishiga qaramay, tez harakatlanib o'zini qutqarib qoldi.

Kiyev viloyatida kuzatuv kameralari inson hayoti va o‘limi o‘rtasidagi chegara ba’zan atigi bir necha qadam va soniyalarga bog‘liq ekanini ko‘rsatuvchi dahshatli hodisani muhrladi. Ko‘p qavatli turar-joylar hovlisida joylashgan bolalar maydonchasi va dam olish hududiga uyushtirilgan havo hujumi yoki raketa/dron qoldiqlari qulashi oqibatida ulkan yong‘inli portlash sodir bo‘ldi.

Hodisa yuz berishidan atigi bir necha soniya oldin ushbu joydan o‘tib ketayotgan mahalliy fuqaro aqlbovar qilmas mo‘jiza tufayli omon qoldi.

Sekundlar ichida yuz bergan drama: Kuzatuv kamerasi tasvirlari

E’lon qilingan videokadrlar voqea rivojini soniyama-soniya ko‘rsatib turibdi:

  • 17:22:09 — Odatiy yurish: Erkak bolalar maydonchasi va dam olish shiyponlari yonidagi yo‘lakchadan tinchgina o‘tib bormoqda;

  • 17:22:16 — Hududni tark etish: Fuqaro piyodalar yo‘lagi bo‘ylab harakatlanib, maydoncha chetiga qarab qadam tashlaydi;

  • 17:22:20 — Muqarrar zarba va shoshilish: Havodan kelayotgan shiddatli ovozni payqagan erkak tezligini oshirib, qochishga harakat qiladi. Ayni shu soniyada u endigina bosib o‘tgan maydoncha ustiga ulkan olov to‘pi qulab, dahshatli portlash yuz beradi;

  • 17:22:21 — Olovli to‘lqin: Portlashning kuchli zarb to‘lqini, alanga va parchalari butun maydonni qamrab oladi. Erkak portlash epitsentridan atigi bir necha metr narida bo‘lganiga qaramay, bir necha qadam ilgarilab ulgurgani uni to‘g‘ridan to‘g‘ri zarbadan qutqarib qoladi;

  • 17:22:24 — Qora tutun va vayronagarchilik: Zarbadan so‘ng bolalar maydonchasi alanga ichida qolgan, shiypon va atrofdagi konstruksiyalar butkul vayron bo‘lgan.

Mo‘jizaviy najot va tinch aholi xavfsizligi

Ushbu videolavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muhokamalarga sabab bo‘ldi:

  • Bir necha soniyaning qadri: Agar fuqaro yo‘lda bir necha soniyaga to‘xtab qolganda yoki qadamini sekinlatganda, portlashning to‘g‘ridan to‘g‘ri markazida qolib ketishi muqarrar edi;

  • Xavfsizlik choralari muhimligi: Mazkur holat turar-joy massivlarida ham havo hujumi xavfi yuqoriligini ko‘rsatmoqda. Mutaxassislar havo trevogasi vaqtida ochiq joylarda yurmaslik va darhol yashirinish joylariga yo‘l olish hayotni saqlab qolishda muhimligini ta’kidlamoqda.

Kiyev viloyatibala maydonchasiaviahujummo‘jizaviy najot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir soniyalik reaksiya: Misrda derazadan qulayotgan bolani o‘tkinchi "ilib oldi" (video)Bir soniyalik reaksiya: Misrda derazadan qulayotgan bolani o‘tkinchi "ilib oldi" (video)5 oktabr 21:37"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi6 sentabr 13:12Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)20 sentabr 19:30FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiHavoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldi16 sentabr 09:10Nyu-Yorkda yashin urgan erkak omon qoldi (video)Nyu-Yorkda yashin urgan erkak omon qoldi (video)5 sentabr 05:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi