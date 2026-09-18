Kuchli portlashlar va ballistik hujum: Kiyev va viloyat bo‘ylab raketa zarbalari berildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ukraina poytaxti Kiyev va uning atrofidagi hududlar ballistik raketalar bilan nishonga olindi, bu esa kuchli portlashlarga sabab bo‘ldi.
- Shahar meri Vitaliy Klichko havo hujumidan mudofaa tizimlari faol ishlayotganini tasdiqladi va aholini boshpanalarda qolishga chaqirdi.
- Hujumda qanday qurollar ishlatilgani bo‘yicha «Sirkon» va «Oniks» kabi turli taxminlar mavjud.
Ukraina poytaxti Kiyev shahri va Kiyev viloyati hududida yana havo trevogasi yangrab, qator kuchli portlash ovozlari eshitildi. Ukraina ommaviy axborot vositalari, monitoring resurslari hamda mahalliy rasmiylar Rossiya qurolli kuchlari tomonidan poytaxt yo‘nalishida ballistik raketalar orqali zarba berilgani haqida xabar tarqatdi. «Strana» nashrining monitoring kanallariga tayanib yozishicha, Kiyev markazi va atrofida jaranglagan kuchli portlashlar ballistika qo‘llanilganidan dalolat beradi. Hujumdan bir necha daqiqa avval Ukraina Qurolli kuchlari Harbiy-havo kuchlari raketalarning to‘g‘ridan to‘g‘ri poytaxt markaziga qarab harakatlanayotgani bo‘yicha shoshilinch ogohlantirish e’lon qilgan edi.
Shahar meri Vitaliy Klichko Kiyev aholisiga murojaat qilib, shahar uzra Havo hujumidan mudofaa (HHM) tizimlari faol ishlayotganini, hujum ballistik trayektoriyada kechayotganini ta’kidladi va odamlarni boshpanalarni tark etmaslikka chaqirdi. Shu bilan birga, mahalliy telegram-kanallar zarbalarda qo‘llanilgan qurol turi bo‘yicha turli taxminlarni ilgari surmoqda: ayrim manbalar «Sirkon» gipertovushli raketalari haqida yozsa, boshqalari «Oniks» qanotli komplekslari qo‘llanganini bildirmoqda.
Xo‘sh, Kiyevga yo‘llangan raketalar HHM tomonidan qay darajada bartaraf etildi, shahardagi muhim infratuzilmaga shikast yetdimi va vaziyat qanday rivojlanmoqda?
«Ballistika zarbasi va noma’lum raketalar turi»: Hujum tafsilotlari
Kiyev va uning atrofidagi hududlarda yuz bergan holat bo‘yicha asosiy faktlar:
Poytaxt markazidagi portlashlar: Shaharning bir nechta tumanlarida birvarakayiga juda kuchli gumburlashlar eshitildi va havo hujumidan mudofaa tizimlari jangovar shay holatga keltirildi;
Rasmiy ogohlantirish: Ukraina HHK ballistik qurollar xavfi haqida ma’lum qilib, raketalarning Kiyev yo‘nalishida uchib kelayotganini qayd etdi;
Klichkoning shoshilinch bayonoti: Shahar meri Vitaliy Klichko: «Poytaxtda HHM kuchlari ishlamoqda. Kiyev ballistik olov ostida qolmoqda», deya shaharliklarni xavfsiz joylarda qolishga undadi;
Hujum qamrovi: Zarbalar xavfi nafaqat Kiyev markaziga, balki viloyatning Brovari va Borispol yo‘nalishlariga ham qaratilgani qayd etildi.
«"Sirkon", "Oniks" yoki "Iskander"?»: Qurol turlari bo‘yicha taxminlar
Tezkor monitoring kanallari va harbiy sharhlovchilarning bergan ma’lumotlari:
«Kiyev INFO» versiyasi: Kanal kamida ikkita «Sirkon» gipertovushli raketasi Kiyev, Brovari va Borispol tomon yo‘naltirilganini xabar qildi;
«Realniy Kiyev» qarashi: Ushbu manba zarbalarda Qrim qirg‘oqlaridan uchirilgan tezkor «Oniks» raketalari ishlatilgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda;
Hisob-kitob vaqti minimal: Ballistik va gipertovushli raketalarning uchish vaqti o‘ta qisqa (bir necha daqiqa) bo‘lgani sababli fuqarolarning ogohlantirilish va panohgohlarga yetib olish vaqti keskin qisqargan;
Oqibatlar aniqlanmoqda: Hozircha qurbonlar, yaradorlar va shahar infratuzilmasiga yetkazilgan aniq zarar miqdori bo‘yicha to‘liq ma’lumot berilmadi, surishtiruv ishlari davom etmoqda.
Harbiy-strategik tahlil: Mutaxassislar xulosasi
Harbiy tahlilchilarning Kiyevga berilayotgan navbatdagi zarbalar bo‘yicha bahosi:
HHM tizimlarini chalg‘itish taktikasi: Ballistik va gipertovushli vositalarning bir vaqtda yo‘llanishi raqib havo mudofaasi resurslarini tugatish va reaksiya tezligini tekshirishga qaratilgan;
Energetika va logistika nishonlari: Kuz-qish mavsumi yaqinlashgani sari strategik transport tugunlari va markaziy qo‘mondonlik obyektlari yana asosiy nishonga aylanishi mumkin;
Aholi xavfsizligi talabi: Ballistik hujumlar paytida har qanday signalga o‘ta jiddiy qarash, oyna va ko‘chalardan uzoqda bo‘lish muhimligi ta’kidlanmoqda.
Kiyev osmonidagi navbatdagi keskin raketa zarbalari urush maydonida havo hujumlari va HHM kurashi hamon eng yuqori keskinlik nuqtasida qolayotganini namoyish etdi.
Sizningcha, tomonlarning ballistik va gipertovushli qurollardan faol foydalanishi mojaroning keyingi bosqichiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Kiyev atrofidagi havo hujumidan mudofaa tizimlari zamonaviy raketa zarbalarini to‘liq qaytarishga qodirmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqadagi ushbu keskin harbiy voqealar tafsilotini barcha yaqinlaringiz hamda kuzatuvchi do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…