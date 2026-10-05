Bir soniyalik reaksiya: Misrda derazadan qulayotgan bolani o‘tkinchi "ilib oldi" (video)

·0·Dunyo
Bir soniyalik reaksiya: Misrda derazadan qulayotgan bolani o‘tkinchi "ilib oldi" (video)

Misr shaharlaridan birida yuz bergan va ko‘chadagi xavfsizlik kameralari tasmasiga to‘liq muhrlangan voqea butun dunyo ijtimoiy tarmoqlarida katta shov-shuv va to‘lqinlanishga sabab bo‘ldi. Tor va gavjum ko‘chalardan birida yuqori qavatdagi derazadan pastga qulab tushgan jajji bolakayni tasodifiy o‘tkinchi erkak o‘zining chaqqonligi va tezkor reaksiyasi tufayli havodayoq ushlab olib, muqarrar o‘limdan qutqarib qoldi.

Ushbu soniyalik jasorat aks etgan videolavha millionlab insonlar tomonidan tomosha qilinib, misrlik fuqaro chinakam xalq qahramoniga aylandi.

Hammasi qanday yuz berdi? Kameraga muhrlangan xronologiya

Kuzatuv kamerasi qayd etgan kadrlarda voqealar rivoji bir necha soniya ichida hal bo‘lganini ko‘rish mumkin:

  • Xavfni sezish: Ko‘chada odatdagidek harakatlanayotgan fuqarolardan biri (ko‘k libosli erkak) binoning yuqori qavat derazasida yosh bola muallaq osilib qolgani va hozir tushib ketish arafasida turganini payqab qoladi;

  • Soniyalik chopish va tavakkal: Bola qo‘llari sirg‘alib pastga qulashni boshlagan lahzada erkak ikkilanmasdan to‘g‘ridan to‘g‘ri tushish nuqtasi tomon tashlanadi;

  • Havodagi najot: Qattiq asfaltga urilishiga atigi bir metr qolganida, erkak qo‘llarini oldinga cho‘zib, bolani yerga tushirmasdan chaqqonlik bilan bag‘riga bosib oladi;

  • Xavfsizlik va hayrat: Zarb kuchiga qaramay muvozanatini saqlab qolgan najotkor bolani dast ko‘tarib, uning sog‘-omon ekanini ko‘zdan kechiradi. Atrofdagi guvohlar esa sodir bo‘lgan dahshatli vaziyat va uning baxtli yakunidan qotib qolishadi.

Mas’uliyat va ota-onalarga jiddiy ogohlantirish

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bolakay deraza yonida qarovsiz qoldirilgani sababli ochiq romga chiqib olgan va tasodifan muvozanatini yo‘qotgan. Erkakning chaqqonligi tufayli go‘dak og‘ir tan jarohatisiz omon qoldi.

Mutaxassislar va favqulodda vaziyatlar xizmatlari mazkur voqea ortidan ota-onalarni yana bir bor ogohlantirib, ayniqsa ko‘p qavatli uylarda derazalarga maxsus himoya to‘rlari va xavfsizlik qulflarini o‘rnatishni, yosh bolalarni bir lahza ham yolg‘iz qoldirmaslikni eslatib o‘tmoqda. Zero, bu kabi holatlarda mo‘jizaviy najot har doim ham ro‘y beravermaydi.

Misrqahramonlikbolalar xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibidaNamangandagi 5 yoshli qizaloq fojiasi: jazo masalasi yana kun tartibida28 sentabr 08:10AQSh sudi Meta kompaniyasini bolalar xavfsizligi boʻyicha jarimaga tortdiAQSh sudi Meta kompaniyasini bolalar xavfsizligi boʻyicha jarimaga tortdi7 avgust 16:58Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar taqiqlanmoqda: Dunyo boʻylab yangi cheklovlar toʻlqiniBolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar taqiqlanmoqda: Dunyo boʻylab yangi cheklovlar toʻlqini22 iyul 01:54Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqda17 iyul 21:20AQSH qulayotgan davlat ekani e’lon qilindi: Tramp yaqin ittifoqchisini himoya qila olmadiAQSH qulayotgan davlat ekani e’lon qilindi: Tramp yaqin ittifoqchisini himoya qila olmadi19 sentabr 22:29Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaMisrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirda11 sentabr 00:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota