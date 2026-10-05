Bir soniyalik reaksiya: Misrda derazadan qulayotgan bolani o‘tkinchi "ilib oldi" (video)
Misr shaharlaridan birida yuz bergan va ko‘chadagi xavfsizlik kameralari tasmasiga to‘liq muhrlangan voqea butun dunyo ijtimoiy tarmoqlarida katta shov-shuv va to‘lqinlanishga sabab bo‘ldi. Tor va gavjum ko‘chalardan birida yuqori qavatdagi derazadan pastga qulab tushgan jajji bolakayni tasodifiy o‘tkinchi erkak o‘zining chaqqonligi va tezkor reaksiyasi tufayli havodayoq ushlab olib, muqarrar o‘limdan qutqarib qoldi.
Ushbu soniyalik jasorat aks etgan videolavha millionlab insonlar tomonidan tomosha qilinib, misrlik fuqaro chinakam xalq qahramoniga aylandi.
Hammasi qanday yuz berdi? Kameraga muhrlangan xronologiya
Kuzatuv kamerasi qayd etgan kadrlarda voqealar rivoji bir necha soniya ichida hal bo‘lganini ko‘rish mumkin:
Xavfni sezish: Ko‘chada odatdagidek harakatlanayotgan fuqarolardan biri (ko‘k libosli erkak) binoning yuqori qavat derazasida yosh bola muallaq osilib qolgani va hozir tushib ketish arafasida turganini payqab qoladi;
Soniyalik chopish va tavakkal: Bola qo‘llari sirg‘alib pastga qulashni boshlagan lahzada erkak ikkilanmasdan to‘g‘ridan to‘g‘ri tushish nuqtasi tomon tashlanadi;
Havodagi najot: Qattiq asfaltga urilishiga atigi bir metr qolganida, erkak qo‘llarini oldinga cho‘zib, bolani yerga tushirmasdan chaqqonlik bilan bag‘riga bosib oladi;
Xavfsizlik va hayrat: Zarb kuchiga qaramay muvozanatini saqlab qolgan najotkor bolani dast ko‘tarib, uning sog‘-omon ekanini ko‘zdan kechiradi. Atrofdagi guvohlar esa sodir bo‘lgan dahshatli vaziyat va uning baxtli yakunidan qotib qolishadi.
Mas’uliyat va ota-onalarga jiddiy ogohlantirish
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bolakay deraza yonida qarovsiz qoldirilgani sababli ochiq romga chiqib olgan va tasodifan muvozanatini yo‘qotgan. Erkakning chaqqonligi tufayli go‘dak og‘ir tan jarohatisiz omon qoldi.
Mutaxassislar va favqulodda vaziyatlar xizmatlari mazkur voqea ortidan ota-onalarni yana bir bor ogohlantirib, ayniqsa ko‘p qavatli uylarda derazalarga maxsus himoya to‘rlari va xavfsizlik qulflarini o‘rnatishni, yosh bolalarni bir lahza ham yolg‘iz qoldirmaslikni eslatib o‘tmoqda. Zero, bu kabi holatlarda mo‘jizaviy najot har doim ham ro‘y beravermaydi.
Izohlar 0
…