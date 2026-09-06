"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi
AQSH prezidenti Donald Trampning maxsus vakillari Stiv Uitkoff va Jared Kushnerning Moskva hamda Kiyevga birgalikdagi shov-shuvli tashriflari xalqaro siyosiy kuzatuvchilar orasida jiddiy shubha va qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. 5 sentyabr kuni Kremlda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv o‘tkazib, zudlik bilan «Vnukovo» aeroporti orqali Ukraina poytaxti sari yo‘l olgan ushbu juftlikning doimo birga harakatlanishi shunchaki diplomatik tasodif emas. Taniqli siyosatshunos Marat Bashirov kutilmagan va shov-shuvli versiyani ilgari surib, Uitkoff va Kushner aslida bir-biriga mutlaqo ishonmaydigan ikki gigant kuch markazini tamsil etayotganini, Tramp esa bu geosiyosiy o‘yinda faqat tashqi parda (shirma) ekanini ta’kidladi.
Bir-biriga ishonmaydigan ikki qutb: «Eski elita» va Isroil manfaatlari
Siyosatshunos Marat Bashirov o‘z Telegram-kanalida nima sababdan maxsus vakillar har doim juftlikda uchib yurganiga alohida e’tibor qaratdi:
Raqobatchi kuchlarning nazorati: «Kushner va Uitkoffning doimo ikki kishi bo‘lib uchishi shundan dalolat beradiki, ular Ukrainada tinchlik izlash jarayonida bir-biriga mutlaqo ishonmaydigan ikki qudratli kuchni tamsil etmoqda», — deya yozadi ekspert;
Uitkoff — an’anaviy AQSH elitasi vakili: Tahlilchining taxminiga ko‘ra, yirik ko‘chmas mulk magnati va milliarder Stiv Uitkoff Amerikaning klassik, konservativ siyosiy va moliyaviy elitalari manfaatini himoya qilmoqda;
Kushner — Isroil biznesi va lobbisi: Trampning kuyovi Jared Kushner esa Isroil siyosiy rahbariyati hamda AQSHdagi eng qudratli yahudiy biznes doiralarining manfaatlarini ifodalovchi shaxs sifatida harakat qilmoqda;
«Tramp shunchaki niqob»: Bashirovning fikricha, ularning ikkalasi ham rasman Tramp nomidan ish ko‘rayotgandek ko‘rinsa-da, aslida jarayon ancha chuqur bo‘lib, Tramp shunchaki old planni yopib turuvchi figuraga aylangan.
General Kellog nega safdan chiqarildi? Muzokaralar orqasidagi parda
Diplomatik jarayonning avvalgi bosqichlari va bugungi tarkib o‘rtasida jiddiy o‘zgarishlar yuz bergan:
Avvaliga yolg‘iz bo‘lgan Uitkoff: Ma’lumotlarga ko‘ra, dastlab bu muzokaralar yo‘nalishini Stiv Uitkoff bir o‘zi olib borishi ko‘zda tutilgan edi;
Kellogning keskin chetlatilishi: Bashirovning qayd etishicha, jarayonda uchinchi muhim shaxs — iste’fodagi taniqli general Kit Kellog ham bo‘lgan: «Kellog ham bor edi, ammo oyoq ostida xalaqit bermasligi uchun uni aravadan uloqtirib tashlashdi»;
Bir-birini tiyib turish strategiyasi: Kushnerning jarayonga to‘laqonli qo‘shilishi Uitkoffning bir tomonlama qarorlar qabul qilishiga yo‘l qo‘ymaslik va har ikki qudratli lobbi guruhining murosa shartlarini qat’iy nazorat qilish maqsadida amalga oshirilgani taxmin qilinmoqda.
Kremldan Vnukovo sari: Sirli reja Kiyevda sinovdan o‘tadi
Moskvadagi muzokaralar yakunlanib, missiyaning ikkinchi va eng og‘ir qismi boshlanmoqda:
Kremldagi rasmiy sukunat: 5 sentyabr kuni Vladimir Putin amerikalik elchilarni Kremlda qabul qildi. Diplomatik xushmuomalalik va Putinning tinchlik vositachilari xavfsizligini ta’minlash va’dasidan tashqari, uchrashuvning asl mohiyati rasman sir saqlanmoqda;
Vnukovo orqali Kiyevga parvoz: Muzokaralar yakunlangach, elchilar korteji Kremldan chiqib, to‘g‘ridan to‘g‘ri «Vnukovo» aeroportiga yetib bordi. Ularning keyingi manzili Ukraina poytaxti Kiyev shahri bo‘ladi;
Tafsilotlari ochiqlanmagan reja: Donald Tramp o‘z vakillari Moskvaga urushni to‘xtatish bo‘yicha muhim tashabbusni olib ketayotganini aytgan bo‘lsa-da, rejaning aniq shartlarini oshkor qilmagan edi. Endilikda ushbu sirli reja Kiyevda Vladimir Zelenskiyga taqdim etilishi kutilmoqda.
Sizningcha, Stiv Uitkoff va Jared Kushner haqiqatan ham ikki raqobatchi kuch markazi vakillarimi yoki ular Trampning yagona maqsadini amalga oshiruvchi yaxlit jamoami? Tramp elchilari Kiyevda qanday shartlarni qo‘yishi mumkin va ular Putin bilan kelishilgan rejaga Zelenskiyni ko‘ndira oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…