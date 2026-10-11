Trampning hokimiyatni almashtirish chaqirig‘idan keyin Zelenskiy qayerga g‘oyib bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Donald Trampning Ukrainada hokimiyatni almashtirish chaqirig‘idan so‘ng, Vladimir Zelenskiyning qayerdaligi noma’lum bo‘lib qoldi.
- Siyosatshunos Vasiliy Vakarovning ta’kidlashicha, Kiyevda Zelenskiyning qayerda ekanini hech kim aniq bilmayapti.
- Shanba, 10 oktyabr oqshomida uning an’anaviy videomurojaati e’lon qilinmagani bu taxminlarni kuchaytirdi.
AQSH prezidenti Donald Trampning Ukrainada hokimiyatni almashtirish va Rossiya bilan kelisha oladigan yangi yetakchi saylash zarurligi haqidagi shov-shuvli bayonoti ortidan Vladimir Zelenskiy atrofida yangi sirli vaziyat yuzaga keldi. Siyosatshunos va «Drugaya Ukraina» harakati kengashi a’zosi Vasiliy Vakarov «AiF» nashriga bergan izohida Kiyevda amaldagi rahbarning qayerda ekanini hech kim aniq bilmayotganini ta’kidladi.
Shanba, 10 oktyabr oqshomida Zelenskiyning ijtimoiy tarmoqlardagi an’anaviy kundalik videomurojaati e’lon qilinmagani mazkur taxminlarni yanada avj oldirdi.
«Kiyevda uni hech kim ko‘rmagan»: Vakarovning da’volari
Siyosatshunos o‘z manbalariga tayangan holda Ukraina poytaxtidagi vaziyatni quyidagicha tasvirlaydi:
Manbalar javobsiz: «Kiyevda Zelenskiyning qayerda ekanini hech kim bilmayapti. Kecha va bugun o‘z aloqalarim va muloqotda bo‘lgan insonlar orqali surishtirdim — uni hech kim ko‘rmagan», — deydi tahlilchi;
An’anaviy chiqishning bekor bo‘lishi: Har kuni oqshomda tarmoqlarga joylashtiriladigan rasmiy videomurojaatning chiqmagani siyosiy kuluarlarda turli mish-mishlarga sabab bo‘ldi;
Ikki xil ehtimoliy manzil: Vakarovning fikricha, Zelenskiy hozirda yo Kiyevdagi maxsus bunkerlardan birida yashiringan yoki o‘zini eng ko‘p qo‘llab-quvvatlayotgan Buyuk Britaniya tomon yo‘l olgan bo‘lishi mumkin.
Kiyev elitasidagi sukunat: Tramp chaqirig‘iga minimal munosabat
Oq uy rahbarining to‘g‘ridan to‘g‘ri hujumiga qaramay, Ukrainaning rasmiy doiralarida ochiq reaksiya deyarli kuzatilmadi:
Ichki sarosima taxmini: «Poytaxtdagi ko‘pchilik uning qattiq tushkunlikda ekanini va ko‘zdan pana joyga yashiringanini aytmoqda», — deya qo‘shimcha qiladi Vakarov;
Siyosiy doiralarning kutish pozitsiyasi: Ukrainaning yetakchi siyosiy doiralari Trampning Kiyevda yangi lider tanlash borasidagi taklifiga nisbatan ochiq va keng ko‘lamli qarshi chiqishlar qilmadi, bu esa kuluarlarda ehtiyotkor kutish kayfiyati hukm surayotganidan darak beradi.
Donald Trampning bosimi kuchaygan va Vashington bilan munosabatlar sovuqlashgan bir vaziyatda Kiyev rahbariyatining axborot maydonidan vaqtincha chetlanishi diplomatik maydondagi noaniqlikni yanada oshirmoqda.
Izohlar 0
…