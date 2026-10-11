Trampning hokimiyatni almashtirish chaqirig‘idan keyin Zelenskiy qayerga g‘oyib bo‘ldi?

·131·Dunyo
Trampning hokimiyatni almashtirish chaqirig‘idan keyin Zelenskiy qayerga g‘oyib bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Donald Trampning Ukrainada hokimiyatni almashtirish chaqirig‘idan so‘ng, Vladimir Zelenskiyning qayerdaligi noma’lum bo‘lib qoldi.
  • Siyosatshunos Vasiliy Vakarovning ta’kidlashicha, Kiyevda Zelenskiyning qayerda ekanini hech kim aniq bilmayapti.
  • Shanba, 10 oktyabr oqshomida uning an’anaviy videomurojaati e’lon qilinmagani bu taxminlarni kuchaytirdi.

AQSH prezidenti Donald Trampning Ukrainada hokimiyatni almashtirish va Rossiya bilan kelisha oladigan yangi yetakchi saylash zarurligi haqidagi shov-shuvli bayonoti ortidan Vladimir Zelenskiy atrofida yangi sirli vaziyat yuzaga keldi. Siyosatshunos va «Drugaya Ukraina» harakati kengashi a’zosi Vasiliy Vakarov «AiF» nashriga bergan izohida Kiyevda amaldagi rahbarning qayerda ekanini hech kim aniq bilmayotganini ta’kidladi.

Shanba, 10 oktyabr oqshomida Zelenskiyning ijtimoiy tarmoqlardagi an’anaviy kundalik videomurojaati e’lon qilinmagani mazkur taxminlarni yanada avj oldirdi.

«Kiyevda uni hech kim ko‘rmagan»: Vakarovning da’volari

Siyosatshunos o‘z manbalariga tayangan holda Ukraina poytaxtidagi vaziyatni quyidagicha tasvirlaydi:

  • Manbalar javobsiz: «Kiyevda Zelenskiyning qayerda ekanini hech kim bilmayapti. Kecha va bugun o‘z aloqalarim va muloqotda bo‘lgan insonlar orqali surishtirdim — uni hech kim ko‘rmagan», — deydi tahlilchi;

  • An’anaviy chiqishning bekor bo‘lishi: Har kuni oqshomda tarmoqlarga joylashtiriladigan rasmiy videomurojaatning chiqmagani siyosiy kuluarlarda turli mish-mishlarga sabab bo‘ldi;

  • Ikki xil ehtimoliy manzil: Vakarovning fikricha, Zelenskiy hozirda yo Kiyevdagi maxsus bunkerlardan birida yashiringan yoki o‘zini eng ko‘p qo‘llab-quvvatlayotgan Buyuk Britaniya tomon yo‘l olgan bo‘lishi mumkin.

Kiyev elitasidagi sukunat: Tramp chaqirig‘iga minimal munosabat

Oq uy rahbarining to‘g‘ridan to‘g‘ri hujumiga qaramay, Ukrainaning rasmiy doiralarida ochiq reaksiya deyarli kuzatilmadi:

  • Ichki sarosima taxmini: «Poytaxtdagi ko‘pchilik uning qattiq tushkunlikda ekanini va ko‘zdan pana joyga yashiringanini aytmoqda», — deya qo‘shimcha qiladi Vakarov;

  • Siyosiy doiralarning kutish pozitsiyasi: Ukrainaning yetakchi siyosiy doiralari Trampning Kiyevda yangi lider tanlash borasidagi taklifiga nisbatan ochiq va keng ko‘lamli qarshi chiqishlar qilmadi, bu esa kuluarlarda ehtiyotkor kutish kayfiyati hukm surayotganidan darak beradi.

Donald Trampning bosimi kuchaygan va Vashington bilan munosabatlar sovuqlashgan bir vaziyatda Kiyev rahbariyatining axborot maydonidan vaqtincha chetlanishi diplomatik maydondagi noaniqlikni yanada oshirmoqda.

Donald TrampVladimir ZelenskiyVasiliy VakarovDrugaya Ukraina
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy kutilmaganda aloqaga chiqib, Tramp e’lon qilgan kelishuvga rozilik bildirdiZelenskiy kutilmaganda aloqaga chiqib, Tramp e’lon qilgan kelishuvga rozilik bildirdiBugun 22:16«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildi«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildiBugun 19:11Zelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldiZelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldiBugun 18:41«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?3 oktabr 17:28Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi23 sentabr 08:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi