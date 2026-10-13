20 yillik kun-fu mashg‘uloti ustozning kaftlarini 8 santimetrga yetkazdi

·74·Dunyo
20 yillik kun-fu mashg‘uloti ustozning kaftlarini 8 santimetrga yetkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoylik jang san’ati ustasi Chjan Lunsyan 20 yildan ortiq «Temir qum kaft» kun-fu texnikasini mashq qilib, o‘ng kaftining qalinligini 8 santimetrga yetkazdi.
  • Uning g‘ayrioddiy qo‘llari ko‘p yillik mashaqqatli tayyorgarlik natijasi bo‘lib, kuniga 6000 marta zarba berishni o‘z ichiga olgan.
  • Chjan Lunsyan ushbu jang san’atini o‘zlashtirish uchun yetti yil shug‘ullanib, keyin Yan Sinchuan qo‘l ostida sakkiz yil ta’lim olgan.

Xitoylik jang san’ati ustasi Chjan Lunsyan qadimiy «Temir qum kaft» («Iron Sand Palm») kun-fu texnikasini 20 yildan ortiq vaqt davomida mashq qilib keladi. 53 yoshli ustozning kaftlari odatiy katta yoshli erkaknikiga nisbatan ancha qalin bo‘lib, o‘ng kaft o‘lchami 8 santimetrga yetgan. Uning g‘ayrioddiy qo‘llari ko‘p yillik mashg‘ulotlar va mashaqqatli tayyorgarlik natijasi hisoblanadi.

Chjan Lunsyan yoshligidan kun-fuga katta qiziqish bildirgan. Biroq uning hayotidagi muhim burilish 1998 yilda yuz bergan. O‘sha yili u «Temir kaft» texnikasi bilan shug‘ullanadigan ustoz bilan uchrashib, aynan shu jang san’atini hayoti davomida o‘rganishga qaror qilgan. Ko‘p yillik mehnat va muntazam mashqlardan so‘ng Chjanning o‘zi ham ushbu qadimiy usulning mohir ustasiga aylangan.

«Temir qum kaft» texnikasi qanday o‘rganiladi?

«Temir qum kaft» Shaolin jang san’atidagi mashhur jismoniy tayyorgarlik usullaridan biri sifatida tilga olinadi. Unda qattiq jismoniy mashqlar, qo‘l bilan turli abraziv materiallarga zarba berish va kaftlarni bosqichma-bosqich chiniqtirish kabi usullar qo‘llanadi. Ushbu mashg‘ulotlar suyaklar zichligi, paylar mustahkamligi, og‘riqqa chidamlilik va zarba kuchini oshirishga qaratilgan.

Biroq yillar davomida bunday mashqlarni bajarish qo‘l terisining qalinlashishi va qadoqlar paydo bo‘lishiga ham olib kelishi mumkin. Bu holat Chjanning kaftlari va barmoq bo‘g‘imlarida yaqqol ko‘rinadi.

Chjan Lunsyan «Temir kaft» texnikasi bilan tanilgan kun-fu ustasi Yan Sinchuan bilan uchrashganida, uning katta kaftlari va tashqi ko‘rinishidagi o‘ziga xoslikka e’tibor qaratgan. U ham shunday natijaga erishib, boshqalarda hayrat uyg‘otishni orzu qilgan.

Ushbu san’atni o‘rganish uchun Chjan yetti yil davomida shug‘ullangan, keyin esa Yan Sinchuanning rasmiy shogirdi sifatida yana sakkiz yil ta’lim olgan. Mashg‘ulotlar ba’zan zerikarli va mashaqqatli tuyulsa-da, u har kuni muntazam shug‘ullanishda davom etgan.

Kuniga 6000 marta zarba berishga to‘g‘ri kelgan

Chjanning aytishicha, bu jang san’atini o‘zlashtirish oson bo‘lmagan. U har kuni qum o‘rniga mayda po‘lat sharchalar solingan qopga kaftlari bilan minglab zarbalar bergan.

Chiziqli futbolkada bo‘lgan erkak sport anjomlari fonida shishgan kaftini ko‘rsatmoqda.

«Mashq qilish zerikarli va og‘riqli. Men qopga kuniga 6000 marta zarba berishim kerak edi. Buning hech qanday siri yo‘q: qancha ko‘p mashq qilsangiz, shuncha yaxshi natijaga erishasiz. Qo‘llarimni po‘lat sharchalar to‘ldirilgan qopga urib, necha marta jarohatlaganimni ham sanay olmayman», — deydi u.

Shu bilan birga, Chjan kun-fu filmlarida ko‘p uchraydigan bir tasavvurga ham oydinlik kiritgan. Uning ta’kidlashicha, qo‘llarni qaynoq qum solingan qozonga tiqish ushbu mashg‘ulotning haqiqiy qismi emas, balki ayrim jangari filmlarda o‘ylab topilgan sahna hisoblanadi.

Ustoz mashg‘ulotlar davomida kaftlariga an’anaviy dorivor damlama asosida tayyorlangan maxsus vinoni ham surtganini aytgan. Ushbu vositani unga ustozi tavsiya qilgan. Chjanning fikricha, mazkur vino kaftlarni jiddiy shikastlanishdan himoya qilishga va ularning qalinlashishiga yordam bergan. Biroq bu ta’sir haqidagi fikrlar uning shaxsiy tajribasiga asoslangan.

Ko‘p yillik mashg‘ulotlar qanday natija berdi?

Chjan Lunsyan bir necha o‘n yil davomida kuniga kamida ikki-uch soatdan mashq qilgan. Vaqt o‘tishi bilan uning kaftlari qalinlashgan, qo‘llarining orqa qismi, kaftlari va barmoq bo‘g‘imlarida qalin qadoqlar paydo bo‘lgan.

Bugungi kunda uning o‘ng kaft qalinligi 8 santimetrga yetishi aytilmoqda. Bu ko‘rsatkich odatiy kaft o‘lchamidan keskin farq qiladi. Manbada ta’kidlanishicha, uning kaftlari shunchalik yirikki, ko‘pchilik ikki qo‘lini birlashtirgan taqdirda ham bunday qalinlikka erisha olmaydi.

U g‘ishtlarni qo‘li bilan sindira oladi

Chjanning g‘ayrioddiy kaftlari faqat tashqi ko‘rinish bilan cheklanib qolmaydi. U jang san’ati namoyishlarida ishtirok etib, qo‘llari bilan g‘ishtlar to‘plamini sindirish yoki temir mixlarni yog‘och taxtaga urib kiritish kabi chiqishlarni namoyish etadi.

Uning musobaqalardagi natijalari ham e’tiborga loyiq. Chjan Lunsyan 2006 yildan 2010 yilgacha har yili o‘tkazilgan milliy jang san’ati musobaqalarida g‘olib bo‘lgan. Shu tariqa u besh yil ketma-ket muvaffaqiyat qozongan.

Ko‘p yillik mashg‘ulotlar, sabr-toqat va intizom tufayli Chjan Lunsyan «Temir qum kaft» texnikasining eng mashhur ustalaridan biri sifatida e’tirof etiladi.

Chjan LunsyanTemir qum kaftKun-fuShaolin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

412 santimetrlik dum: Otlar orasidagi Rapunzel aniqlandi412 santimetrlik dum: Otlar orasidagi Rapunzel aniqlandi24 sentabr 21:05Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)28 sentabr 20:16Amerikalik erkak yer qazish ishlarida, 6 karatlik olmos topdiAmerikalik erkak yer qazish ishlarida, 6 karatlik olmos topdi5 oktabr 07:0740 santimetr suv ichida to‘y! To‘yga kelgan mehmonlarning keyingi harakati barchani hayratga soldi40 santimetr suv ichida to‘y! To‘yga kelgan mehmonlarning keyingi harakati barchani hayratga soldi18 sentabr 12:34Onalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindiOnalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindi26 sentabr 10:29Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiYuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi21 avgust 09:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda