Cho‘l bag‘rida kutilmagan uchrashuv: Marokashda noyob qum mushukchasi tasvirga olindi
Marokash cho‘llarida noyob qum mushugi bolasi tasvirga olindi. Kichik mushukchaning tabiiy yashash muhitida ehtiyotkorlik bilan atrofni kuzatib, keyin hudud bo‘ylab harakatlangani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
Videoda qum mushukchasi cho‘l sharoitida o‘zini juda ehtiyotkor tutayotgani ko‘rinadi. Uning och rangli juni va kattaroq quloqlari cho‘l muhitiga moslashganini yaqqol namoyon etadi.
Qum mushugini yovvoyi tabiatda uchratish oson emas. Shu sababli uning tabiiy muhitdagi tasvirlari alohida qiziqish uyg‘otmoqda.
Qum mushuklari asosan Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqning quruq, cho‘l hududlarida uchraydi. Ular og‘ir tabiiy sharoitlarda yashashga moslashgan yovvoyi mushuksimonlar qatoriga kiradi. Marokashda olingan tasvirlarda mushukcha avval atrofni sinchiklab kuzatadi, so‘ngra hudud bo‘ylab harakatlana boshlaydi. Uning tabiiy muhitdagi xatti-harakatlari ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi.
Izohlar 0
…