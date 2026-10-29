Ilon chaqqan xitoylik fermer shifokorlarning gapidan so‘ng nega shokka tushdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning Chjetszyan provinsiyasida yashovchi 60 yoshli fermer Chjan ilon chaqqanidan so'ng, noto'g'ri tushunchalar ta'sirida o'z barmog'ini bolta bilan chopib tashladi.
- Xanchjou shahridagi shifokorlar tekshiruv davomida ilon zahari o'limga olib kelmasligini va bemorga zardob yordamida yordam berish imkoni bo'lganini ma'lum qilishdi.
- Biroq, kesilgan barmoq dalada qolib ketgani sababli uni qayta tiklashning imkoni bo'lmadi.
Xitoyning Chjetszyan provinsiyasida yashovchi 60 yoshli fermer Chjan bilan sodir bo‘lgan g‘aroyib va bir vaqtning o‘zida achinarli hodisa nafaqat mahalliy aholini, balki xalqaro ommaviy axborot vositalarini ham yoqa ushlashga majbur qildi. Dalada mehnat qilayotgan dehqonni ilon chaqib olishi va undan keyingi daqiqalardagi vahima uni butun umrga nogiron bo‘lib qolishiga sabab bo‘ldi.
Xalq orasida yurgan asossiz miflar va noto‘g‘ri tushunchalar ba’zan inson hayotiga tabiatdagi eng xavfli zaharlardan ham tezroq va ko‘proq talafot yetkazishi mumkinligi ushbu voqeada yaqqol namoyon bo‘ldi.
Voqea tafsilotlari: Bolta, qo‘rquv va 80 kilometrlik safar
Fermerning hayotidagi mazkur dahshatli kun daladagi oddiy kundalik ishlar paytida boshlangan:
«Besh qadam iloni» vahimasi: Chjan o‘tin yorayotgan mahal uni Xitoy shitomordnigi (kamenistiy shitomordnik) iloni chaqib olgan. Ushbu qishloqda ushbu ilonni odamlar «besh qadam iloni» deb atashadi va u chaqqan odam bor-yo‘g‘i besh qadam bosib, joyida jon berishiga ishonishadi;
O‘z-o‘zini jazolash — keskin qaror: Bir necha soniya ichida hayoti bilan vidolashishiga ko‘zi yetgan fermer zahar yurakka yetib bormasligi uchun o‘ylab ham o‘tirmay, qo‘lidagi bolta bilan ilon chaqqan ko‘rsatkich barmog‘ini chopib tashlagan;
Dalada qolgan barmoq: Chjan chopilgan barmog‘ini dala maydonida qoldirib, qo‘lini mato bilan siqib bog‘lagancha 80 kilometr uzoqlikda joylashgan Xanchjou shahridagi yirik klinikaga shoshilgan.
Shifokorlarning hayrati: Mutlaqo ortiqcha chora
Xanchjou klinikasining shoshilinch tibbiy yordam bo‘limi shifokorlari bemorni tekshirib bo‘lgach, uning qilgan harakatidan lol qolishdi va bu qadam mutlaqo behuda bo‘lganini bildirishdi:
Afsonalar yolg‘on chiqdi: Ushbu ilon turining zahari tana uchun og‘ir bo‘lsa-da, u insonni bir necha qadamda o‘ldiradigan darajadagi halokatli kuchga ega emas;
Vaqt yetarli edi: Shifokorlarning tushuntirishicha, chaqilgandan keyingi 5–6 soat ichida ixtisoslashgan muassasaga kelib maxsus zardob (antidot) qabul qilinsa, inson salomatligi va hayotiga hech qanday xavf qolmaydi;
Zaharlanish alomatlari yo‘q edi: Tekshiruv paytida fermerda hatto nafas qisilishi, kuchli bosh og‘rig‘i yoki ichki qon ketish kabi jiddiy zaharlanish simptomlari ham aniqlanmagan;
Qayta tikib bo‘lmagan barmoq: Shifokorlar fermerga zarur dori vositalarini yuborib, uni sog‘-salomat uyiga kuzatib qo‘yishdi. Biroq kesilgan barmoq dalada qolib ketgani va olib kelinmagani sababli, uni qayta ulab tikishning imkoni bo‘lmadi.
Ushbu hodisa ekstremal vaziyatlarda har qanday vahimani chetga surib, sovuqqonlik bilan harakat qilish hamda turli uydirma va afsonalarga emas, faqatgina rasmiy tibbiyot qoidalariga ishonish zarurligini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…