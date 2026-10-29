Ilon chaqqan xitoylik fermer shifokorlarning gapidan so‘ng nega shokka tushdi?

·68·Dunyo
Ilon chaqqan xitoylik fermer shifokorlarning gapidan so‘ng nega shokka tushdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning Chjetszyan provinsiyasida yashovchi 60 yoshli fermer Chjan ilon chaqqanidan so'ng, noto'g'ri tushunchalar ta'sirida o'z barmog'ini bolta bilan chopib tashladi.
  • Xanchjou shahridagi shifokorlar tekshiruv davomida ilon zahari o'limga olib kelmasligini va bemorga zardob yordamida yordam berish imkoni bo'lganini ma'lum qilishdi.
  • Biroq, kesilgan barmoq dalada qolib ketgani sababli uni qayta tiklashning imkoni bo'lmadi.

Xitoyning Chjetszyan provinsiyasida yashovchi 60 yoshli fermer Chjan bilan sodir bo‘lgan g‘aroyib va bir vaqtning o‘zida achinarli hodisa nafaqat mahalliy aholini, balki xalqaro ommaviy axborot vositalarini ham yoqa ushlashga majbur qildi. Dalada mehnat qilayotgan dehqonni ilon chaqib olishi va undan keyingi daqiqalardagi vahima uni butun umrga nogiron bo‘lib qolishiga sabab bo‘ldi.

Xalq orasida yurgan asossiz miflar va noto‘g‘ri tushunchalar ba’zan inson hayotiga tabiatdagi eng xavfli zaharlardan ham tezroq va ko‘proq talafot yetkazishi mumkinligi ushbu voqeada yaqqol namoyon bo‘ldi.

Voqea tafsilotlari: Bolta, qo‘rquv va 80 kilometrlik safar

Fermerning hayotidagi mazkur dahshatli kun daladagi oddiy kundalik ishlar paytida boshlangan:

  • «Besh qadam iloni» vahimasi: Chjan o‘tin yorayotgan mahal uni Xitoy shitomordnigi (kamenistiy shitomordnik) iloni chaqib olgan. Ushbu qishloqda ushbu ilonni odamlar «besh qadam iloni» deb atashadi va u chaqqan odam bor-yo‘g‘i besh qadam bosib, joyida jon berishiga ishonishadi;

  • O‘z-o‘zini jazolash — keskin qaror: Bir necha soniya ichida hayoti bilan vidolashishiga ko‘zi yetgan fermer zahar yurakka yetib bormasligi uchun o‘ylab ham o‘tirmay, qo‘lidagi bolta bilan ilon chaqqan ko‘rsatkich barmog‘ini chopib tashlagan;

  • Dalada qolgan barmoq: Chjan chopilgan barmog‘ini dala maydonida qoldirib, qo‘lini mato bilan siqib bog‘lagancha 80 kilometr uzoqlikda joylashgan Xanchjou shahridagi yirik klinikaga shoshilgan.

Shifokorlarning hayrati: Mutlaqo ortiqcha chora

Xanchjou klinikasining shoshilinch tibbiy yordam bo‘limi shifokorlari bemorni tekshirib bo‘lgach, uning qilgan harakatidan lol qolishdi va bu qadam mutlaqo behuda bo‘lganini bildirishdi:

  • Afsonalar yolg‘on chiqdi: Ushbu ilon turining zahari tana uchun og‘ir bo‘lsa-da, u insonni bir necha qadamda o‘ldiradigan darajadagi halokatli kuchga ega emas;

  • Vaqt yetarli edi: Shifokorlarning tushuntirishicha, chaqilgandan keyingi 5–6 soat ichida ixtisoslashgan muassasaga kelib maxsus zardob (antidot) qabul qilinsa, inson salomatligi va hayotiga hech qanday xavf qolmaydi;

  • Zaharlanish alomatlari yo‘q edi: Tekshiruv paytida fermerda hatto nafas qisilishi, kuchli bosh og‘rig‘i yoki ichki qon ketish kabi jiddiy zaharlanish simptomlari ham aniqlanmagan;

  • Qayta tikib bo‘lmagan barmoq: Shifokorlar fermerga zarur dori vositalarini yuborib, uni sog‘-salomat uyiga kuzatib qo‘yishdi. Biroq kesilgan barmoq dalada qolib ketgani va olib kelinmagani sababli, uni qayta ulab tikishning imkoni bo‘lmadi.

Ushbu hodisa ekstremal vaziyatlarda har qanday vahimani chetga surib, sovuqqonlik bilan harakat qilish hamda turli uydirma va afsonalarga emas, faqatgina rasmiy tibbiyot qoidalariga ishonish zarurligini yana bir bor isbotladi.

ChjetszyanXanchjoushitomordniktibbiy yordam
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda bog‘cha bolasi shifoxonaga sud xodimlari kuzatuvida yetkazildiXitoyda bog‘cha bolasi shifoxonaga sud xodimlari kuzatuvida yetkazildi29 sentabr 04:42Xitoylik erkak 300 yillik sportzal abonementiga aldandiXitoylik erkak 300 yillik sportzal abonementiga aldandi22 oktabr 22:48Xitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordiXitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordi20 sentabr 11:40«Delfin» tayfuni Xitoyga urildi: 1 mlndan ortiq odam evakuatsiya qilindi«Delfin» tayfuni Xitoyga urildi: 1 mlndan ortiq odam evakuatsiya qilindi10 avgust 08:44Xitoyda odamlar tabiiy ofatlarni boshdan kechirish uchun pul to‘lamoqda (video)Xitoyda odamlar tabiiy ofatlarni boshdan kechirish uchun pul to‘lamoqda (video)11 sentabr 03:39Xitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariXitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolari28 iyul 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda