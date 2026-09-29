NVIDIA logotipli tirkamalarni o‘g‘irlaganlar 18 tonna qum bilan qoldi
AQSHning Kaliforniya shtatida o‘g‘rilar NVIDIA va PlusAI logotiplari tushirilgan ikkita tirkamani olib qochdi. Biroq ular qimmatbaho texnologik uskunalar o‘rniga jami 40 ming funt, ya’ni qariyb 18 tonna qumga ega bo‘lib qoldi. Bu haqda Wired xabar berdi.
Ma’lum bo‘lishicha, tirkamalar avtonom yuk mashinalari texnologiyasini ishlab chiqayotgan PlusAI kompaniyasiga tegishli bo‘lgan. Kompaniya NVIDIA bilan hamkorlikda o‘z-o‘zini boshqaruvchi yuk mashinalari uchun texnologiyalarni ishlab chiqmoqda.
PlusAI avtonom yuk mashinalarini sinovdan o‘tkazishda tirkamalarga qum solib, real yuk og‘irligini taqlid qiladi. Har bir tirkamada taxminan 20 ming funt, ya’ni 9 tonnadan ortiq qum bo‘lgan.
O‘g‘rilar tirkamalarning qulflarini buzib, ularni boshqa joyga olib ketgan. Keyinchalik ular kompaniya omboridan qariyb 800 metr uzoqlikda aniqlangan va politsiya tirkamalarni topib, kompaniyaga qaytargan.
Hozirda voqea bo‘yicha tergov davom etmoqda. Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchilar hozircha qo‘lga olinmagan.
Tirkamalardagi NVIDIA logotipi o‘g‘rilarni chalg‘itgan bo‘lishi mumkin. Ayrim manbalarda ular qimmatbaho NVIDIA chiplarini qo‘lga kiritishni maqsad qilgan bo‘lishi mumkinligi aytilgan, ammo bu rasman tasdiqlanmagan.
Shu tariqa, NVIDIA logotipli tirkamalarni o‘g‘irlagan o‘g‘rilar kutilmaganda qariyb 18 tonna qum bilan qolgan.
Izohlar 0
…