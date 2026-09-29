NVIDIA logotipli tirkamalarni o‘g‘irlaganlar 18 tonna qum bilan qoldi

·39·Dunyo
NVIDIA logotipli tirkamalarni o‘g‘irlaganlar 18 tonna qum bilan qoldi

AQSHning Kaliforniya shtatida o‘g‘rilar NVIDIA va PlusAI logotiplari tushirilgan ikkita tirkamani olib qochdi. Biroq ular qimmatbaho texnologik uskunalar o‘rniga jami 40 ming funt, ya’ni qariyb 18 tonna qumga ega bo‘lib qoldi. Bu haqda Wired xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, tirkamalar avtonom yuk mashinalari texnologiyasini ishlab chiqayotgan PlusAI kompaniyasiga tegishli bo‘lgan. Kompaniya NVIDIA bilan hamkorlikda o‘z-o‘zini boshqaruvchi yuk mashinalari uchun texnologiyalarni ishlab chiqmoqda.

PlusAI avtonom yuk mashinalarini sinovdan o‘tkazishda tirkamalarga qum solib, real yuk og‘irligini taqlid qiladi. Har bir tirkamada taxminan 20 ming funt, ya’ni 9 tonnadan ortiq qum bo‘lgan.

O‘g‘rilar tirkamalarning qulflarini buzib, ularni boshqa joyga olib ketgan. Keyinchalik ular kompaniya omboridan qariyb 800 metr uzoqlikda aniqlangan va politsiya tirkamalarni topib, kompaniyaga qaytargan.

Hozirda voqea bo‘yicha tergov davom etmoqda. Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchilar hozircha qo‘lga olinmagan.

Tirkamalardagi NVIDIA logotipi o‘g‘rilarni chalg‘itgan bo‘lishi mumkin. Ayrim manbalarda ular qimmatbaho NVIDIA chiplarini qo‘lga kiritishni maqsad qilgan bo‘lishi mumkinligi aytilgan, ammo bu rasman tasdiqlanmagan.

Shu tariqa, NVIDIA logotipli tirkamalarni o‘g‘irlagan o‘g‘rilar kutilmaganda qariyb 18 tonna qum bilan qolgan.

NVIDIAPlusAIKaliforniya shtatiavtonom yuk mashinalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cho‘l bag‘rida kutilmagan uchrashuv: Marokashda noyob qum mushukchasi tasvirga olindiCho‘l bag‘rida kutilmagan uchrashuv: Marokashda noyob qum mushukchasi tasvirga olindi25 sentabr 12:42Ali Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi EronAli Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi Eron10 iyul 10:46Pokistonlik rassom Ali Xominaiyning qumdan portretini yaratdi (video)Pokistonlik rassom Ali Xominaiyning qumdan portretini yaratdi (video)22 aprel 21:55Qirg‘izistonda deputat prezidentdan 2-3 tonna oltin so‘radi (video)Qirg‘izistonda deputat prezidentdan 2-3 tonna oltin so‘radi (video)12 aprel 17:07Ayol chaqalog‘ining to‘q teri rangini erining ko‘p kofe ichgani bilan izohladiAyol chaqalog‘ining to‘q teri rangini erining ko‘p kofe ichgani bilan izohladiBugun 04:00Yaponiyada kitob o‘qiladigan noodatiy «rave» tadbiri o‘tkazildi (video)Yaponiyada kitob o‘qiladigan noodatiy «rave» tadbiri o‘tkazildi (video)Bugun 03:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota