«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lajak uchrashuvda «Janubiy Kavkaz temir yo'li» konsessiyasi masalasini muhokama qilmoqchi.
- Rossiya vitse-premyeri Aleksey Overchuk konsessiyaning uchinchi davlatga sotilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi oqibatida Rossiya yuklarining yo'qolishi va «Rossiya temir yo'llari» bilan hamkorlikning barham topishidan ogohlantirgan.
Janubiy Kavkaz mintaqasidagi geosiyosiy va logistik muvozanatni belgilab beruvchi strategik intriga yangi bosqichga ko'tarildi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan BoonTV portaliga bergan intervyusida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lajak yuzma-yuz uchrashuv chog'ida «Janubiy Kavkaz temir yo'li» (YUKJD) konsessiyasi masalasini eng ustuvor mavzu sifatida muhokama qilish niyatida ekanini rasman ma'lum qildi. Ikki davlat rahbarlarining avvalgi muloqotlari va tez orada Moskvada bo'lib o'tadigan muzokaralarida har ikki tomon uchun maqbul bo'lgan yechimlarni topish maqsad qilingan.
Biroq bu muloqot Kremlning avvalroq bergan keskin va jiddiy ogohlantirishlari fonida kechmoqda: Rossiya hukumati vitse-premyeri Aleksey Overchuk temir yo'l konsessiyasi uchinchi davlatga sotilgan yoki qayta ko'rib chiqilgan taqdirda, Yerevanni og'ir oqibatlar — Rossiya yuklarining to'liq yo'qotilishi va «Rossiya temir yo'llari» (RJD) bilan har qanday hamkorlikning barham topishi kutayotganini ochiq bildirgan edi. RF prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Putinning taklifiga binoan Pashinyanning Moskvaga tashrifi yaqin kunlarda amalga oshishini, aniq muddatlar liderlarning ish grafigiga qarab muvofiqlashtirilayotganini tasdiqladi.
Xo'sh, Yerevanning temir yo'l konsessiyasini o'zgartirishga bo'lgan urinishi ortida qanday siyosiy maqsadlar yotibdi, Moskva o'z nazoratidagi strategik yo'lni boy berishga rozi bo'ladimi va bu to'qnashuv mintaqaviy logistika xaritasiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
«Ogohlantirish, konsessiya va Moskva safari»: Yerevan—Moskva munosabatlari xronikasi
Armaniston va Rossiya o'rtasidagi temir yo'l bahsining asosiy rivojlanish bosqichlari:
Nikol Pashinyanning ochiq bayonoti: Bosh vazir BoonTV muxbiriga bergan bayonotida temir yo'l masalasi eng muhim kun tartibi ekanini va Putin bilan muzokaralarda o'zaro maqbul murosa yo'llari izlanishini ta'kidladi;
Moskvaning qat'iy ultimatumi: RF vitse-premyeri Aleksey Overchuk konsessiyaning sotilishi Armaniston uchun halokatli bo'lishini, mamlakat Rossiya yuklaridan va RJD bilan integratsiyadan mahrum bo'lishini qattiq eslatdi;
Ob'yektiv sabablarning yo'qligi: Rossiya rasmiylari konsessiyani uchinchi tomonga topshirish uchun hech qanday iqtisodiy yoki logistik asos yo'qligini, hatto Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar ham rus temir yo'lidan manfaatdor ekanini ta'kidlamoqda;
Dmitriy Peskovdan rasmiy tasdiq: Kreml vakili Vladimir Putin Pashinyanni Moskvaga taklif qilgani va tashrif yaqin kunlarda davlat rahbarlarining ish tartibi kelishilgach amalga oshishini ma'lum qildi;
Strategik tugun: Janubiy Kavkazni bog'lovchi temir yo'l tarmog'i nafaqat iqtisodiy, balki katta siyosiy ta'sir dastagi bo'lib qolmoqda.
«Janubiy Kavkaz temir yo'li» konsessiyasi: Tomonlar pozitsiyasi taqqosi
Moskva va Yerevan o'rtasidagi asosiy qarama-qarshilik mezonlari:
Parametrlar va yo'nalishlar
Rossiya tomonining pozitsiyasi (Moskva)
Armaniston tomonining pozitsiyasi (Yerevan)
Muzokaralar darajasi
Vladimir Putin taklifi, Kremldagi uchrashuv
Nikol Pashinyanning bo'lajak Moskva safari
Konsessiya taqdiri
Sotishga ob'yektiv asos yo'q, shartnoma saqlanishi shart
Masalani qayta ko'rib chiqish va o'zaro maqbul yechim topish
Keltirib chiqaradigan xavf
Rossiya yuklarining to'xtashi, RJD aloqalarining uzilishi
Muqobil xalqaro investorlarni jalb qilish intilishi
Logistik ta'sir
YEI va qo'shnilar hamkorlik qilayotganda Yerevanning ajralib qolishi
Mintaqaviy transport yo'laklari ustidan nazoratni tiklash
Rasmiy kun tartibi
Peskov: liderlar ish grafigi asosida uchrashuv vaqti kelishilmoqda
Pashinyan: «Bu muzokaralardagi eng muhim masaladir»
Geosiyosiy tahlil: Ekspertlar Kremldagi bo'lajak muloqot haqida
Xalqaro siyosat va transport logistikasi bo'yicha mutaxassislarning xulosalari:
Strategik qamal xavfi: Armaniston temir yo'llarining Rossiya konsessiyasidan chiqishi Yerevanni shimoliy savdo yo'nalishlaridan to'liq uzib qo'yishi mumkin — bu dengizga chiqish yo'li bo'lmagan davlat uchun katta iqtisodiy zarbadir;
Pashinyanning diplomatik manevri: Armaniston rahbariyati G'arb va Sharq o'rtasidagi muvozanatni saqlashga urinib, transport infratuzilmasini diversifikatsiya qilmoqchi, biroq Moskva buni o'z manfaatlariga to'g'ridan-to'g'ri xavf deb baholamoqda;
Overchuk bayonotining og'irligi: Rossiya hukumati bu masalada hech qanday imtiyoz bermasligini va moliyaviy bosim richaglarini ishga solishga tayyorligini oldindan ochiqladi;
Putin bilan uchrashuvning hal qiluvchi ahamiyati: Moskvadagi muzokaralar nafaqat temir yo'l taqdirini, balki Armanistonning MDH va Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqidagi kelajakdagi o'rnini ham belgilab beradi.
Nikol Pashinyanning Moskvaga kutilayotgan tashrifi va Putin bilan muloqoti Janubiy Kavkazdagi transport arteriyalari kimning qo'lida qolishini hal etuvchi tarixiy nuqta bo'lishi kutilmoqda.
Sizningcha, Nikol Pashinyan Vladimir Putin bilan muzokaralarda Moskvaning keskin qarshiligiga qaramay, temir yo'l konsessiyasini o'zgartirishga erisha oladimi yoki Armaniston Rossiya talablariga ko'nishga majbur bo'ladimi? Ushbu logistik qarama-qarshilik Janubiy Kavkazda yangi inqirozni keltirib chiqarmaydimi? O'z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosatdagi ushbu muhim muzokaralar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda xalqaro mavzu ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…