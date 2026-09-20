«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!

·8·Dunyo
«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lajak uchrashuvda «Janubiy Kavkaz temir yo'li» konsessiyasi masalasini muhokama qilmoqchi.
  • Rossiya vitse-premyeri Aleksey Overchuk konsessiyaning uchinchi davlatga sotilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi oqibatida Rossiya yuklarining yo'qolishi va «Rossiya temir yo'llari» bilan hamkorlikning barham topishidan ogohlantirgan.

Janubiy Kavkaz mintaqasidagi geosiyosiy va logistik muvozanatni belgilab beruvchi strategik intriga yangi bosqichga ko'tarildi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan BoonTV portaliga bergan intervyusida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lajak yuzma-yuz uchrashuv chog'ida «Janubiy Kavkaz temir yo'li» (YUKJD) konsessiyasi masalasini eng ustuvor mavzu sifatida muhokama qilish niyatida ekanini rasman ma'lum qildi. Ikki davlat rahbarlarining avvalgi muloqotlari va tez orada Moskvada bo'lib o'tadigan muzokaralarida har ikki tomon uchun maqbul bo'lgan yechimlarni topish maqsad qilingan.

Biroq bu muloqot Kremlning avvalroq bergan keskin va jiddiy ogohlantirishlari fonida kechmoqda: Rossiya hukumati vitse-premyeri Aleksey Overchuk temir yo'l konsessiyasi uchinchi davlatga sotilgan yoki qayta ko'rib chiqilgan taqdirda, Yerevanni og'ir oqibatlar — Rossiya yuklarining to'liq yo'qotilishi va «Rossiya temir yo'llari» (RJD) bilan har qanday hamkorlikning barham topishi kutayotganini ochiq bildirgan edi. RF prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Putinning taklifiga binoan Pashinyanning Moskvaga tashrifi yaqin kunlarda amalga oshishini, aniq muddatlar liderlarning ish grafigiga qarab muvofiqlashtirilayotganini tasdiqladi.

Xo'sh, Yerevanning temir yo'l konsessiyasini o'zgartirishga bo'lgan urinishi ortida qanday siyosiy maqsadlar yotibdi, Moskva o'z nazoratidagi strategik yo'lni boy berishga rozi bo'ladimi va bu to'qnashuv mintaqaviy logistika xaritasiga qanday ta'sir ko'rsatadi?

«Ogohlantirish, konsessiya va Moskva safari»: Yerevan—Moskva munosabatlari xronikasi

Armaniston va Rossiya o'rtasidagi temir yo'l bahsining asosiy rivojlanish bosqichlari:

  • Nikol Pashinyanning ochiq bayonoti: Bosh vazir BoonTV muxbiriga bergan bayonotida temir yo'l masalasi eng muhim kun tartibi ekanini va Putin bilan muzokaralarda o'zaro maqbul murosa yo'llari izlanishini ta'kidladi;

  • Moskvaning qat'iy ultimatumi: RF vitse-premyeri Aleksey Overchuk konsessiyaning sotilishi Armaniston uchun halokatli bo'lishini, mamlakat Rossiya yuklaridan va RJD bilan integratsiyadan mahrum bo'lishini qattiq eslatdi;

  • Ob'yektiv sabablarning yo'qligi: Rossiya rasmiylari konsessiyani uchinchi tomonga topshirish uchun hech qanday iqtisodiy yoki logistik asos yo'qligini, hatto Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar ham rus temir yo'lidan manfaatdor ekanini ta'kidlamoqda;

  • Dmitriy Peskovdan rasmiy tasdiq: Kreml vakili Vladimir Putin Pashinyanni Moskvaga taklif qilgani va tashrif yaqin kunlarda davlat rahbarlarining ish tartibi kelishilgach amalga oshishini ma'lum qildi;

  • Strategik tugun: Janubiy Kavkazni bog'lovchi temir yo'l tarmog'i nafaqat iqtisodiy, balki katta siyosiy ta'sir dastagi bo'lib qolmoqda.

«Janubiy Kavkaz temir yo'li» konsessiyasi: Tomonlar pozitsiyasi taqqosi

Moskva va Yerevan o'rtasidagi asosiy qarama-qarshilik mezonlari:

Parametrlar va yo'nalishlar

Rossiya tomonining pozitsiyasi (Moskva)

Armaniston tomonining pozitsiyasi (Yerevan)

Muzokaralar darajasi

Vladimir Putin taklifi, Kremldagi uchrashuv

Nikol Pashinyanning bo'lajak Moskva safari

Konsessiya taqdiri

Sotishga ob'yektiv asos yo'q, shartnoma saqlanishi shart

Masalani qayta ko'rib chiqish va o'zaro maqbul yechim topish

Keltirib chiqaradigan xavf

Rossiya yuklarining to'xtashi, RJD aloqalarining uzilishi

Muqobil xalqaro investorlarni jalb qilish intilishi

Logistik ta'sir

YEI va qo'shnilar hamkorlik qilayotganda Yerevanning ajralib qolishi

Mintaqaviy transport yo'laklari ustidan nazoratni tiklash

Rasmiy kun tartibi

Peskov: liderlar ish grafigi asosida uchrashuv vaqti kelishilmoqda

Pashinyan: «Bu muzokaralardagi eng muhim masaladir»

Geosiyosiy tahlil: Ekspertlar Kremldagi bo'lajak muloqot haqida

Xalqaro siyosat va transport logistikasi bo'yicha mutaxassislarning xulosalari:

  • Strategik qamal xavfi: Armaniston temir yo'llarining Rossiya konsessiyasidan chiqishi Yerevanni shimoliy savdo yo'nalishlaridan to'liq uzib qo'yishi mumkin — bu dengizga chiqish yo'li bo'lmagan davlat uchun katta iqtisodiy zarbadir;

  • Pashinyanning diplomatik manevri: Armaniston rahbariyati G'arb va Sharq o'rtasidagi muvozanatni saqlashga urinib, transport infratuzilmasini diversifikatsiya qilmoqchi, biroq Moskva buni o'z manfaatlariga to'g'ridan-to'g'ri xavf deb baholamoqda;

  • Overchuk bayonotining og'irligi: Rossiya hukumati bu masalada hech qanday imtiyoz bermasligini va moliyaviy bosim richaglarini ishga solishga tayyorligini oldindan ochiqladi;

  • Putin bilan uchrashuvning hal qiluvchi ahamiyati: Moskvadagi muzokaralar nafaqat temir yo'l taqdirini, balki Armanistonning MDH va Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqidagi kelajakdagi o'rnini ham belgilab beradi.

Nikol Pashinyanning Moskvaga kutilayotgan tashrifi va Putin bilan muloqoti Janubiy Kavkazdagi transport arteriyalari kimning qo'lida qolishini hal etuvchi tarixiy nuqta bo'lishi kutilmoqda.

Sizningcha, Nikol Pashinyan Vladimir Putin bilan muzokaralarda Moskvaning keskin qarshiligiga qaramay, temir yo'l konsessiyasini o'zgartirishga erisha oladimi yoki Armaniston Rossiya talablariga ko'nishga majbur bo'ladimi? Ushbu logistik qarama-qarshilik Janubiy Kavkazda yangi inqirozni keltirib chiqarmaydimi? O'z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosatdagi ushbu muhim muzokaralar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda xalqaro mavzu ixlosmandlariga ulashing!

Nikol PashinyanVladimir PutinJanubiy Kavkaz temir yo‘liYUKJD
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydi«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydiBugun, 11:20Yaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiYaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiBugun, 11:04Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)Bugun, 10:46Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)Bugun, 10:29Kolumbiyada it egasini bosqinchidan himoya qildiKolumbiyada it egasini bosqinchidan himoya qildiBugun, 10:16G‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqdaG‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqdaKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?