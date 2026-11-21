Bo‘yini 60 santimetrga uzaytirgan AQSHlik ayolning hayratlanarli hikoyasi tarmoqlarda mukohamada!
AQSHlik Chandler Kryusning hayotiy hikoyasi yana ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor markaziga chiqdi. U tug‘ma genetik kasallik sabab bo‘yi past bo‘lib dunyoga kelgan. Biroq bir necha murakkab jarrohlik amaliyotidan so‘ng bo‘yini sezilarli darajada uzaytirishga muvaffaq bo‘lgan.
Chandler suyaklarning rivojlanishiga ta’sir qiluvchi axondroplaziya bilan tug‘ilgan. Ushbu genetik holat bo‘y o‘sishini cheklaydi, qo‘l va oyoqlarning esa nisbatan qisqa rivojlanishiga sabab bo‘ladi.
Jarrohlik amaliyotlaridan oldin uning bo‘yi taxminan 106 santimetr bo‘lgan. Keyinchalik u oyoq-qo‘llarini uzaytirish uchun bir nechta operatsiyani boshdan kechirgan. Natijada oyoqlari qariyb 60 santimetrga, qo‘llari esa 10 santimetrga uzaytirilgan.
Bunday jarrohlik amaliyotida suyak kesilib, maxsus moslama yordamida uning ikki qismi asta-sekin uzoqlashtiriladi. Orada hosil bo‘lgan bo‘shliqda yangi suyak to‘qimasi paydo bo‘lib, suyak uzunligi bosqichma-bosqich ortadi.
Ammo bu jarayon oson kechmaydi. Uzoq davom etadigan reabilitatsiya, kuchli og‘riq, infeksiya xavfi hamda mushak va bo‘g‘imlar bilan bog‘liq asoratlar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli bemor doimiy tibbiy nazorat va parvarishga muhtoj bo‘ladi.
Chandler Kryusning hikoyasi zamonaviy tibbiyot imkoniyatlarini namoyon etishi bilan birga, bunday o‘zgarishlar ortida qanchalik murakkab va mashaqqatli jarayon turganini ham ko‘rsatadi.
Mutaxassislar esa suyaklarni uzaytirish operatsiyasi har bir bemorning holatidan kelib chiqib baholanishi, faqat chuqur tekshiruv va puxta davolash rejasi asosida amalga oshirilishi kerakligini ta’kidlaydi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…