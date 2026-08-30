Ishda 200 marta o‘tirib-turishga majbur qilingan xodima og‘ir ahvolga tushdi

·40·Dunyo
Ishda 200 marta o‘tirib-turishga majbur qilingan xodima og‘ir ahvolga tushdi

Xitoyda 29 yoshli ayol ishda belgilangan ko‘rsatkichlarni bajara olmagani uchun rahbari tomonidan 200 marta o‘tirib-turishga majbur qilinganidan keyin shifoxonaga yotqizildi. Unda hayot uchun xavfli bo‘lishi mumkin bo‘lgan rabdomioliz kasalligi aniqlangan.

Yang ismli ayol iyun oyida Xitoyning sharqiy qismidagi Xanchjou shahrida kredit yordami kompaniyasida moliyaviy maslahatchi bo‘lib ish boshlagan. Uning oylik maoshi 4500 yuan — taxminan 490 funtni tashkil qilgan.

Aslida bu lavozim telefon orqali savdo qilish bilan bog‘liq bo‘lib, xodimlar har kuni 200 ta qo‘ng‘iroq qilish, bitta mijozni taklif etish va hamkorlik qilish istagini bildirgan yana bir ehtimoliy mijozni jalb etishi kerak bo‘lgan.

28 iyul kuni Yang belgilangan ikki vazifani bajara olmagan. Shundan so‘ng familiyasi Chjan bo‘lgan menejer unga jazo sifatida 200 marta o‘tirib-turishni buyurgan. Uning o‘rniga bajarilmagan har bir vazifa uchun 50 yuan jarima to‘lash imkoniyati ham berilgan.

«Menda pul yo‘q», — degan Yang nima uchun mashqni tanlaganini tushuntirar ekan.

U rahbariga isbot sifatida jazoni bajarayotganini videoga olgan. Yang 200 marta o‘tirib-turishni ofis binosi atrofida bir necha qismga bo‘lib amalga oshirgan. Biroq oxirgi takrorlardan so‘ng uning oyoqlari kuchli og‘rib, tik turishi qiyinlashgan va yurishda ham zo‘rg‘a harakatlangan.

Yang oyoqlarida kuchli og‘riq bo‘lganini aytgan. Ammo davolanish uchun mablag‘i yetmagani sababli darhol shifokorga murojaat qilmagan.

Shundan so‘ng ayol shifoxonaga borgan va unga rabdomioliz tashxisi qo‘yilgan. Bu shikastlangan mushak to‘qimalarining juda tez parchalanishi natijasida yuzaga keladigan jiddiy holat bo‘lib, ayrim vaziyatlarda hayot uchun xavf tug‘dirishi mumkin.

Yangning kreatinkinaza ko‘rsatkichi taxminan 160 ming U/L ga yetgan. Bu mushaklar jiddiy zararlanganini ko‘rsatuvchi nihoyatda yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi. Yaxshiyamki, unda buyrak yetishmovchiligi rivojlanmagan. Shifokorlar unga dam olish va og‘ir jismoniy mashqlardan saqlanishni tavsiya qilgan.

Davolanish uchun Yang taxminan 1400 yuan — 150 funt sarflagan. Sog‘lig‘i tufayli ishlashda davom eta olmagani uchun kompaniyadan bo‘shagan.

U kompaniyadan davolanish va transport xarajatlarini qoplashni, shuningdek, 15 ming yuan — taxminan 1640 funt miqdorida tovon puli to‘lashni talab qilgan.

Biroq menejer Chjan uning talablarini rad etgan. Shu bilan birga, u xodimlarga jismoniy jazo berish mehnat qonunchiligiga zid ekanini bilganini tan olgan.

«Bu mehnat qonunchiligini buzishini men ham bilaman», — degan Chjan. Uning ta’kidlashicha, savdo kompaniyalari pul ishlash uchun xodimlarga bosim o‘tkazishi kerak.

Yang ushbu holat yuzasidan mehnat inspeksiyasiga murojaat qilgan. Mas’ullar esa voqea bo‘yicha tekshiruv o‘tkazilishini ma’lum qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Bugun, 19:30Olmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiOlmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiBugun, 19:17Avstraliyada suvaraklardan «kiborg-qutqaruvchilar» yaratildiAvstraliyada suvaraklardan «kiborg-qutqaruvchilar» yaratildiBugun, 19:05Mashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdiMashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdiBugun, 18:35Dengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildiDengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildiBugun, 18:21Ekskavatordan topilgan mushukcha qurilishda «xodim» bo‘ldiEkskavatordan topilgan mushukcha qurilishda «xodim» bo‘ldiBugun, 12:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi