Olimlar sayyorani kutayotgan «super El-Nino» va o‘ta kuchli issiqlikdan ogohlantirmoqda

·96·Dunyo
Olimlar sayyorani kutayotgan «super El-Nino» va o‘ta kuchli issiqlikdan ogohlantirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mutaxassislarning ogohlantirishicha, joriy yilning dekabr oyida eng yuqori cho‘qqisiga chiqishi kutilayotgan «super El-Nino» fenomeni global miqyosda rekord darajadagi anomal issiqlik to‘lqinlarini keltirib chiqaradi.
  • Jahon meteorologiya tashkiloti (JMT) ma’lumotlariga ko‘ra, bu hodisa 2027 yil fevral oyiga qadar davom etishi va 1950 yildan beri kuzatilgan eng kuchli hodisalardan biriga aylanishi mumkin.

Xalqaro iqlimshunoslar va yetakchi olimlar Yer yuzida yaqin oylarda o‘ta xavfli tabiiy omil — «super El-Nino» fenomeni avj olishi mumkinligidan jiddiy tashvish bildirmoqda. Mutaxassislarning ogohlantirishicha, joriy yilning dekabr oyida o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqishi kutilayotgan mazkur yirik iqlim hodisasi global miqyosda rekord darajadagi anomal issiqlik to‘lqinlarini keltirib chiqaradi.

Jahon meteorologiya tashkiloti (JMT) hamda nufuzli tadqiqot markazlari hodisaning insoniyat salomatligi va xavfsizligiga ta’siri bo‘yicha favqulodda xavotirli prognozlarni ochiqladi.

JMT tahlili: 100 foizga yaqin ehtimol va 75 yillik rekord

Jahon meteorologiya tashkilotining bosh kotibi Seleste Saulo kutilayotgan tabiiy jarayonning ko‘lami haqida ma’lum qildi:

  • Davomiylik muddati: Tashkilot hisob-kitoblariga ko‘ra, mazkur yirik iqlim hodisasining 2027 yil fevral oyiga qadar saqlanib qolish va davom etish ehtimoli 100 foizga yaqin deb baholanmoqda;

  • Tarixiy ko‘lam: «Ushbu hodisa 1950 yildan beri sayyoramizda kuzatilgan eng kuchli va keng qamrovli hodisalardan biriga aylanishi mumkin», — deya ta’kidladi JMT rahbari;

  • Global muvozanatning buzilishi: El-Nino nafaqat havo haroratining keskin ko‘tarilishiga, balki dunyoning ko‘plab qit’alarida ketma-ket qurg‘oqchilik, kuchli yong‘inlar hamda okean oqimlarining buzilishiga olib kelishi mumkin.

Chikago universiteti hisoboti: 451 ming inson o‘limi xavfi

AQSHning Chikago universiteti olimlari tomonidan o‘tkazilgan tibbiy-iqlimiy tadqiqot kutilayotgan xavfning oqibatlari qay darajada jiddiy ekanini ko‘rsatmoqda:

  • O‘lim ko‘rsatkichlarining oshishi: Mutaxassislar hisob-kitobiga ko‘ra, El-Nino ta’sirida yuzaga keladigan o‘ta shiddatli issiqlik 2026 yil iyun oyidan boshlab 2027 yil fevraligacha bo‘lgan davr ichida butun dunyo bo‘yicha qo‘shimcha 451 ming kishining o‘limiga sabab bo‘lishi mumkin;

  • Asosiy xavf guruhlari: Haddan ziyod issiqlik birinchi navbatda yurak-qon tomir va nafas yo‘llari xastaliklari bor insonlar, qariyalar hamda ichimlik suvi va sovitish tizimlari cheklangan kambag‘al hududlar aholisiga og‘ir zarba berishi kutilmoqda.

Olimlar dunyo mamlakatlari sog‘liqni saqlash va favqulodda vaziyatlar tizimlarini dekabr oyida boshlanishi kutilayotgan harorat inqiroziga qarshi hozirdan puxta tayyorgarlik ko‘rishga chaqirmoqda.

El-NinoJahon meteorologiya tashkilotiChikago universitetisuper El-Nino
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Global iqlim tahdidi: El-Nino hodisasi tufayli 347 milliondan ortiq bola xavf ostidaGlobal iqlim tahdidi: El-Nino hodisasi tufayli 347 milliondan ortiq bola xavf ostida6 oktabr 12:55Yer yuzidagi eng qurg‘oqchil sahroda mo‘jiza: Atakama cho‘li rang-barang gullargv burkandiYer yuzidagi eng qurg‘oqchil sahroda mo‘jiza: Atakama cho‘li rang-barang gullargv burkandi5 oktabr 14:49Dunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandiDunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandi5 oktabr 10:21Chikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildiChikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildi11 avgust 09:07Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiDunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandi13 sentabr 11:31O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?11 sentabr 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda