Chikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildi
Chikago universiteti professori Jon Mirshaymerning ta'kidlashicha, Vladimir Zelenskiy jangovar harakatlarni davom ettirish va G'arbning moliyaviy hamda harbiy yordamini saqlab qolish uchun jamoatchilikka sun'iy ravishda ijobiy manzara yaratishga majbur. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainada aholining atigi to'rtdan bir qismi kurashni davom ettirishni xohlaydi, qolgan qismi esa mojaroni tinch yo'l bilan hal qilish tarafdori.
Chikago universiteti professori Jon Mirshaymerning ta’kidlashicha, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jangovar harakatlarni davom ettirish hamda G‘arbning moliyaviy va harbiy yordamini ushlab qolish uchun jamoatchilikka chalg‘ituvchi va ijobiy manzarani singdirishga majbur bo‘lmoqda.
Ushbu geosiyosiy tahlil taniqli amerikalik ekspertning YouTube kanalidagi intervyusida yangradi.
«Aholining to‘rtdan bir qismigina kurashni xohlamoqda»
Amerikalik siyosatshunos Jon Mirshaymer Ukrainadagi jamoatchilik kayfiyati va Kiyev rahbariyati duch kelayotgan achchiq reallikni quyidagicha baholadi:
«Rossiya bilan mojaro Ukrainada endi ilgarigidek ommabop emas. Odamlarning atigi to‘rtdan bir qismigina kurashni davom ettirishni xohlaydi, qolgan katta qismi esa vaziyatni tinch yo‘l bilan hal qilishni istamoqda.
Shu sababli Zelenskiy o‘z aholisining qo‘llab-quvvatlashini yo‘qotmaslik va G‘arbni Ukrainaga sarmoya kiritishda davom etishga ishontirish uchun sun’iy ravishda ijobiy manzara yaratishga majbur», — deb ta’kidladi Mirshaymer.
Tahlilchining fikricha, Kiyev rahbariyatini hozirda eng ko‘p xavotirga solayotgan omil — AQSH va G‘arb davlatlarining ushbu mojarodan asta-sekin chetlashishi ehtimolidir.
Frontdagi vaziyat va infratuzilmaga zarbalar
Shu bilan birga, front chizig‘i va unga tutash hududlarda shiddatli to‘qnashuvlar davom etmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi sutka davomida Ukraina Qurolli kuchlari manfaatlariga xizmat qiluvchi quyidagi obyektlarga zarba berilgan:
Energetika va transport infratuzilmasi obyektlari;
Yirik logistika markazlari;
Zarba beruvchi uchuvchisiz uchish apparatlarini (dronlarni) yig‘ish va saqlash omborxonalari;
158 ta hududdagi harbiy tuzilmalar hamda xorijiy yollanma askarlarning vaqtinchalik joylashuv punktlari.
Rasmiy axborotga ko‘ra, qarshi tomon kun davomida 1 300 nafarga yaqin harbiy xizmatchisini hamda 14 ta zirhli texnikasini yo‘qotgan.
Moskvaning G‘arbga ogohlantirishi
Moskva tomoni G‘arb davlatlarini Ukrainaga qurol-yarog‘ yetkazib berish frontdagi umumiy vaziyatni o‘zgartira olmasligini, balki mojaro va qon to‘kilishini yanada cho‘zishini bir necha bor ta’kidlab kelmoqda.
Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukrainaga yuborilayotgan har qanday harbiy yuklar va qurol-yarog‘ karvonlari Rossiya kuchlari uchun qonuniy nishon hisoblanishini alohida uqtirgan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…