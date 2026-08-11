Chikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildi

·73·Dunyo
Chikago universiteti professori Zelenskiyning taktikasini oshkor qildi
Qisqacha

Chikago universiteti professori Jon Mirshaymerning ta'kidlashicha, Vladimir Zelenskiy jangovar harakatlarni davom ettirish va G'arbning moliyaviy hamda harbiy yordamini saqlab qolish uchun jamoatchilikka sun'iy ravishda ijobiy manzara yaratishga majbur. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainada aholining atigi to'rtdan bir qismi kurashni davom ettirishni xohlaydi, qolgan qismi esa mojaroni tinch yo'l bilan hal qilish tarafdori.

Chikago universiteti professori Jon Mirshaymerning ta’kidlashicha, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jangovar harakatlarni davom ettirish hamda G‘arbning moliyaviy va harbiy yordamini ushlab qolish uchun jamoatchilikka chalg‘ituvchi va ijobiy manzarani singdirishga majbur bo‘lmoqda.

Ushbu geosiyosiy tahlil taniqli amerikalik ekspertning YouTube kanalidagi intervyusida yangradi.

«Aholining to‘rtdan bir qismigina kurashni xohlamoqda»

Amerikalik siyosatshunos Jon Mirshaymer Ukrainadagi jamoatchilik kayfiyati va Kiyev rahbariyati duch kelayotgan achchiq reallikni quyidagicha baholadi:

«Rossiya bilan mojaro Ukrainada endi ilgarigidek ommabop emas. Odamlarning atigi to‘rtdan bir qismigina kurashni davom ettirishni xohlaydi, qolgan katta qismi esa vaziyatni tinch yo‘l bilan hal qilishni istamoqda.

Shu sababli Zelenskiy o‘z aholisining qo‘llab-quvvatlashini yo‘qotmaslik va G‘arbni Ukrainaga sarmoya kiritishda davom etishga ishontirish uchun sun’iy ravishda ijobiy manzara yaratishga majbur», — deb ta’kidladi Mirshaymer.

Tahlilchining fikricha, Kiyev rahbariyatini hozirda eng ko‘p xavotirga solayotgan omil — AQSH va G‘arb davlatlarining ushbu mojarodan asta-sekin chetlashishi ehtimolidir.

Frontdagi vaziyat va infratuzilmaga zarbalar

Shu bilan birga, front chizig‘i va unga tutash hududlarda shiddatli to‘qnashuvlar davom etmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi sutka davomida Ukraina Qurolli kuchlari manfaatlariga xizmat qiluvchi quyidagi obyektlarga zarba berilgan:

  • Energetika va transport infratuzilmasi obyektlari;

  • Yirik logistika markazlari;

  • Zarba beruvchi uchuvchisiz uchish apparatlarini (dronlarni) yig‘ish va saqlash omborxonalari;

  • 158 ta hududdagi harbiy tuzilmalar hamda xorijiy yollanma askarlarning vaqtinchalik joylashuv punktlari.

Rasmiy axborotga ko‘ra, qarshi tomon kun davomida 1 300 nafarga yaqin harbiy xizmatchisini hamda 14 ta zirhli texnikasini yo‘qotgan.

Moskvaning G‘arbga ogohlantirishi

Moskva tomoni G‘arb davlatlarini Ukrainaga qurol-yarog‘ yetkazib berish frontdagi umumiy vaziyatni o‘zgartira olmasligini, balki mojaro va qon to‘kilishini yanada cho‘zishini bir necha bor ta’kidlab kelmoqda.

Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukrainaga yuborilayotgan har qanday harbiy yuklar va qurol-yarog‘ karvonlari Rossiya kuchlari uchun qonuniy nishon hisoblanishini alohida uqtirgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

John MearsheimerVolodymyr ZelenskyyUniversity of ChicagoUkraineYouTube
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukrainadagi bo‘lajak hokimiyat almashinuvi haqida ekspert fikriUkrainadagi bo‘lajak hokimiyat almashinuvi haqida ekspert fikriBugun, 09:27Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Bugun, 09:02Venesuelada dahshatli fojia: Zilzila qurbonlari soni 6 300 dan oshdiVenesuelada dahshatli fojia: Zilzila qurbonlari soni 6 300 dan oshdiBugun, 08:3210 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdiBugun, 08:13Kolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiKolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiBugun, 08:04Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)Bugun, 06:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi