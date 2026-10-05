Yer yuzidagi eng qurg‘oqchil sahroda mo‘jiza: Atakama cho‘li rang-barang gullargv burkandi

·17·Dunyo
Yer yuzidagi eng qurg‘oqchil sahroda mo‘jiza: Atakama cho‘li rang-barang gullargv burkandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Chilidagi Atakama cho‘li rekord darajadagi yog‘ingarchilikdan so‘ng 200 dan ortiq o‘simlik turi bilan gullab-yashnadi.
  • El-Nino fenomeni sababli 190 mm gacha yog‘gan yomg‘ir 30-40 yillik urug‘larning uyg‘onishiga olib keldi.
  • Ushbu hodisa so‘nggi 30 yillikdagi eng keng ko‘lamli gullash bo‘lib, minglab sayyohlarni o‘ziga tortmoqda.

Yer yuzining eng qurg‘oqchil va hayot deyarli mavjud bo‘lmagan nuqtasi sanalmish Chilidagi mashhur Atakama cho‘lida hayratlanarli tabiat metamorfozasi yuz berdi. Frans Press (AFP) agentligi xabariga ko‘ra, odatda oy yuzasini eslatuvchi quruq, toshloq va jigarrang dyunalar rekord darajadagi yog‘ingarchilikdan so‘ng bepoyon gullar gilami bilan qoplandi.

Iqlimshunoslar va botaniklar bu hodisani so‘nggi o‘n yilliklardagi eng keng ko‘lamli va hayratlanarli gullash deb baholamoqda.

Tarixda kuzatilmagan 190 mm yomg‘ir va 200 dan ortiq o‘simlik turi

Atakamaning gullab-yashnashiga Tinch okeanidagi global El-Nino iqlim fenomeni sabab bo‘ldi:

  • Rekord yog‘ingarchilik: Joriy yilning iyul va avgust oylarida Chilining shimolida misli ko‘rilmagan kuchli yomg‘irlar yog‘di. Ayrim hududlarda yog‘ingarchilik hajmi 190 mmgacha yetdi, bu esa qurg‘oqchil mintaqa uchun tarixiy va «ilgari hech qachon kuzatilmagan» ko‘rsatkichdir;

  • O‘n yillik urug‘larning uyg‘onishi: CONAF «Atakama» bioxilma-xillikni muhofaza qilish xizmati rahbari Sezar Pisarroning ta’kidlashicha, qalin tuproq va qum ostida 30–40 yillab uxlab yotgan millionlab urug‘ hamda piyozchalar namlik ortidan hayotga qaytdi;

  • Flora rang-barangligi: Qisqa muddat ichida sahroda 200 dan ortiq yovvoyi o‘simlik turlari unib chiqdi. Ayni paytda okean sohilidan to ufqqa qadar cho‘zilgan sahro oq, sariq va siyohrang gullar bilan qoplangan.

«1997 yildan buyon eng kuchli gullash»

Mutaxassislarning fikricha, joriy yildagi tabiat mo‘jizasi so‘nggi 30 yillikning mutlaq rekordiga aylanishi mumkin:

«Atakamada shunday tog‘ tizmalari va tepaliklar borki, ularda so‘nggi 30 yoki hatto 40 yil ichida birorta yashil giyoh yoki gul ko‘rinmagan edi. Bugun esa bu yerlar to‘liq rang-barang tus oldi», — deya ta’kidladi Sezar Pisarro AFP nashriga.

Tabiatning ushbu noyob hodisasi dunyo bo‘ylab sayyohlar e’tiborini tortdi. Minglab mahalliy aholi va xorijiy sayyohlar fazoviy manzaraning bir lahzada tirik boqqa aylanishini o‘z ko‘zlari bilan ko‘rish uchun Chili shimoliga oqib kelmoqda.

Oktyabr oyida cho‘qqiga chiqadigan 15 ming gektarlik «gul jannati»

Chili milliy o‘rmon korporatsiyasi (CONAF) prognozlariga ko‘ra, «gullagan cho‘l» fenomeni aynan oktyabr oyida o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqadi.

Kuzatuvchilarning hisob-kitoblariga ko‘ra, yaqin kunlarda kamida 15 ming gektar sahro maydoni yashil va gulli landshaftga aylanadi va bu noyob go‘zallik suv to‘liq bug‘lanib ketguniga qadar bir necha hafta davomida davom etadi.

Atakama cho‘liSezar PisarroCONAFEl-Nino
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandiDunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandiBugun 10:21Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiDunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandi13 sentabr 11:31O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?11 sentabr 16:19BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladi4 iyun 14:36Markaziy Osiyo yozida kuchli yomg‘irlar xavfi ortishi mumkinMarkaziy Osiyo yozida kuchli yomg‘irlar xavfi ortishi mumkin4 iyun 09:37BMT ogohlantirdi: Markaziy Osiyoda kuchli yomg‘irlar kutilmoqdaBMT ogohlantirdi: Markaziy Osiyoda kuchli yomg‘irlar kutilmoqda2 iyun 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota