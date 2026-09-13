Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandi

·54·Dunyo
Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandi

2026 yil avgusti dunyo miqyosida harorat kuzatuvlari tarixidagi eng issiq avgust bo‘ldi. Mutaxassislar bu oyda global isishning yana bir rekordi qayd etilganini ma’lum qildi.

Yevropaning Copernicus iqlim xizmati ma’lumotiga ko‘ra, avgust oyida Yer yuzi bo‘yicha o‘rtacha havo harorati 16,96 darajani tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich 2023 yil iyulidagi rekorddan ham biroz yuqori bo‘lib, 2026 yil avgusti barcha oylar ichidagi eng issiq oy maqomini 2023 yil iyuli bilan bo‘lishdi.

Okeanlarda ham vaziyat rekord darajaga yetgan. Avgustda qutb hududlaridan tashqari jahon okeanlarining o‘rtacha yuza harorati 21,07 daraja bo‘lib, bu avgust oylari uchun eng yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi. 24 va 25 avgust kunlari esa kunlik ko‘rsatkich 21,11 darajagacha ko‘tarilgan.

Olimlar bunday issiqlikning asosiy sabablaridan biri sifatida inson faoliyati tufayli kuchayib borayotgan global isishni ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, Tinch okeanida kuchayib borayotgan El-Nino hodisasi ham haroratning oshishiga ta’sir qilmoqda.

Qizig‘i, 2026 yilning iyun–avgust oylaridagi yoz fasli ham global miqyosda kuzatuvlar tarixidagi eng issiq yozlardan biri bo‘lgan. G‘arbiy Yevropa esa tarixidagi eng issiq yozni boshdan kechirgan.

Copernicus iqlim xizmatiEl-Ninoglobal isish2026 yil avgust
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdiBugun, 12:06Bolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdiBolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdiBugun, 11:48Telefoniga chalg‘igan erkak ikkinchi qavatdan qulab tushdiTelefoniga chalg‘igan erkak ikkinchi qavatdan qulab tushdiBugun, 11:27Norvegiyada qirol vafotidan ikki hafta o‘tib malika ham olamdan o‘tdiNorvegiyada qirol vafotidan ikki hafta o‘tib malika ham olamdan o‘tdiBugun, 11:1252 yoshli minora qorovulchisi uysizlar uchun 373 kmni 75 soatda bosib o‘tdi52 yoshli minora qorovulchisi uysizlar uchun 373 kmni 75 soatda bosib o‘tdiBugun, 10:5213 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealar13 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealarBugun, 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi