Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandi
2026 yil avgusti dunyo miqyosida harorat kuzatuvlari tarixidagi eng issiq avgust bo‘ldi. Mutaxassislar bu oyda global isishning yana bir rekordi qayd etilganini ma’lum qildi.
Yevropaning Copernicus iqlim xizmati ma’lumotiga ko‘ra, avgust oyida Yer yuzi bo‘yicha o‘rtacha havo harorati 16,96 darajani tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich 2023 yil iyulidagi rekorddan ham biroz yuqori bo‘lib, 2026 yil avgusti barcha oylar ichidagi eng issiq oy maqomini 2023 yil iyuli bilan bo‘lishdi.
Okeanlarda ham vaziyat rekord darajaga yetgan. Avgustda qutb hududlaridan tashqari jahon okeanlarining o‘rtacha yuza harorati 21,07 daraja bo‘lib, bu avgust oylari uchun eng yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi. 24 va 25 avgust kunlari esa kunlik ko‘rsatkich 21,11 darajagacha ko‘tarilgan.
Olimlar bunday issiqlikning asosiy sabablaridan biri sifatida inson faoliyati tufayli kuchayib borayotgan global isishni ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, Tinch okeanida kuchayib borayotgan El-Nino hodisasi ham haroratning oshishiga ta’sir qilmoqda.
Qizig‘i, 2026 yilning iyun–avgust oylaridagi yoz fasli ham global miqyosda kuzatuvlar tarixidagi eng issiq yozlardan biri bo‘lgan. G‘arbiy Yevropa esa tarixidagi eng issiq yozni boshdan kechirgan.
…