Ekvadorda dahshatli toshqin: Santa-Krus orolida favqulodda holat e’lon qilindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ekvadorning Santa-Krus orolida yuz bergan kuchli suv toshqini oqibatida kamida bir kishi halok bo'ldi, ikki kishi bedarak yo'qoldi va 80 dan ortiq aholi evakuatsiya qilindi.
- Tabiiy ofat tufayli orolda favqulodda holat e'lon qilindi, 2000 ga yaqin oila talafot ko'rdi hamda infratuzilma, jumladan, yo'llar va tibbiyot markazlari jiddiy zararlandi.
- Mutaxassislar ushbu 12 soat davom etgan anomal yog'ingarchilikni El-Nino iqlim fenomeni bilan bog'lamoqda.
Ekvadorga qarashli, noyob tabiati bilan mashhur Galapagos arxipelagining Santa-Krus orolida misli ko‘rilmagan darajadagi kuchli suv toshqini sodir bo‘ldi. Tabiiy ofat oqibatida kamida bir kishi halok bo‘ldi, ikki kishi bedarak yo‘qoldi va 80 dan ortiq aholi xavfsiz hududlarga shoshilinch evakuatsiya qilindi.
Holatning o‘ta og‘irligi sababli mahalliy hokimiyat butun orol bo‘ylab favqulodda holat rejimini joriy etdi.
«Orol tarixida bunday ofat kuzatilmagandi»
Santa-Krus oroli hokimi Fanni Uribe vaziyat haqida bayonot berar ekan, hudud tarixida bunday halokatli tabiiy hodisa hech qachon qayd etilmaganini ta’kidladi:
«Bu ofat orolimiz tarixidagi eng og‘ir sinovga aylandi. Umumiy hisobda 2000 ga yaqin oila kuchli talafot ko‘rdi. Bellavista va Divino Nino hududlari o‘ta jiddiy shikastlangan, ko‘plab uylar vayron bo‘lgan va elektr tarmoqlari uzilgan».
Ofat ko‘lami va muhim tafsilotlar
Tinimsiz 12 soatlik jala va El-Nino: 30 oktyabr kuni kunduzi boshlangan yog‘ingarchilik uzluksiz 12 soat davomida kuchli jala shaklida yog‘gan. Mutaxassislar ushbu anomal holatni kuchayib borayotgan El-Nino iqlim fenomeni bilan bog‘lamoqda;
Infratuzilma falajlandi: Oroldagi asosiy bog‘lovchi yo‘llar suv ostida qolgani bois avtotransport qatnovi keskin cheklangan. Suv toshqinlari tibbiyot markazlariga ham zarar yetkazgan;
Aeroport faoliyati cheklandi: Qo‘shni Baltra orolidagi asosiy aeroport tijoriy yo‘lovchi reyslarini qabul qilishni to‘xtatib, faqatgina insonparvarlik yordami va qutqaruv yuklarini tashuvchi samolyotlarga xizmat ko‘rsatmoqda;
Sayyohlik markazlari yopildi: Galapagos milliy bog‘i ma’muriyati sayyohlar xavfsizligini ta’minlash maqsadida Santa-Krusdagi 4 ta hamda San-Kristobaldagi 2 ta mashhur turizm maskanini vaqtincha yopib qo‘ydi.
Qutqaruv operatsiyasi va vaqtincha boshpanalar
Hozirda falokat hududiga harbiy tuzilmalar va qutqaruv otryadlari jalb etilgan bo‘lib, qidiruv-qutqaruv operatsiyalari olib borilmoqda. Boshpanasiz qolgan oilalar uchun maxsus vaqtinchalik markazlar tashkil etilgan bo‘lib, aholiga tibbiy va oziq-ovqat yordami ko‘rsatilmoqda.
Izohlar 0
…