Ekvadorda dahshatli toshqin: Santa-Krus orolida favqulodda holat e’lon qilindi (video)

·67·Dunyo
Ekvadorda dahshatli toshqin: Santa-Krus orolida favqulodda holat e’lon qilindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ekvadorning Santa-Krus orolida yuz bergan kuchli suv toshqini oqibatida kamida bir kishi halok bo'ldi, ikki kishi bedarak yo'qoldi va 80 dan ortiq aholi evakuatsiya qilindi.
  • Tabiiy ofat tufayli orolda favqulodda holat e'lon qilindi, 2000 ga yaqin oila talafot ko'rdi hamda infratuzilma, jumladan, yo'llar va tibbiyot markazlari jiddiy zararlandi.
  • Mutaxassislar ushbu 12 soat davom etgan anomal yog'ingarchilikni El-Nino iqlim fenomeni bilan bog'lamoqda.

Ekvadorga qarashli, noyob tabiati bilan mashhur Galapagos arxipelagining Santa-Krus orolida misli ko‘rilmagan darajadagi kuchli suv toshqini sodir bo‘ldi. Tabiiy ofat oqibatida kamida bir kishi halok bo‘ldi, ikki kishi bedarak yo‘qoldi va 80 dan ortiq aholi xavfsiz hududlarga shoshilinch evakuatsiya qilindi.

Holatning o‘ta og‘irligi sababli mahalliy hokimiyat butun orol bo‘ylab favqulodda holat rejimini joriy etdi.

«Orol tarixida bunday ofat kuzatilmagandi»

Santa-Krus oroli hokimi Fanni Uribe vaziyat haqida bayonot berar ekan, hudud tarixida bunday halokatli tabiiy hodisa hech qachon qayd etilmaganini ta’kidladi:

«Bu ofat orolimiz tarixidagi eng og‘ir sinovga aylandi. Umumiy hisobda 2000 ga yaqin oila kuchli talafot ko‘rdi. Bellavista va Divino Nino hududlari o‘ta jiddiy shikastlangan, ko‘plab uylar vayron bo‘lgan va elektr tarmoqlari uzilgan».

Ofat ko‘lami va muhim tafsilotlar

  • Tinimsiz 12 soatlik jala va El-Nino: 30 oktyabr kuni kunduzi boshlangan yog‘ingarchilik uzluksiz 12 soat davomida kuchli jala shaklida yog‘gan. Mutaxassislar ushbu anomal holatni kuchayib borayotgan El-Nino iqlim fenomeni bilan bog‘lamoqda;

  • Infratuzilma falajlandi: Oroldagi asosiy bog‘lovchi yo‘llar suv ostida qolgani bois avtotransport qatnovi keskin cheklangan. Suv toshqinlari tibbiyot markazlariga ham zarar yetkazgan;

  • Aeroport faoliyati cheklandi: Qo‘shni Baltra orolidagi asosiy aeroport tijoriy yo‘lovchi reyslarini qabul qilishni to‘xtatib, faqatgina insonparvarlik yordami va qutqaruv yuklarini tashuvchi samolyotlarga xizmat ko‘rsatmoqda;

  • Sayyohlik markazlari yopildi: Galapagos milliy bog‘i ma’muriyati sayyohlar xavfsizligini ta’minlash maqsadida Santa-Krusdagi 4 ta hamda San-Kristobaldagi 2 ta mashhur turizm maskanini vaqtincha yopib qo‘ydi.

Qutqaruv operatsiyasi va vaqtincha boshpanalar

Hozirda falokat hududiga harbiy tuzilmalar va qutqaruv otryadlari jalb etilgan bo‘lib, qidiruv-qutqaruv operatsiyalari olib borilmoqda. Boshpanasiz qolgan oilalar uchun maxsus vaqtinchalik markazlar tashkil etilgan bo‘lib, aholiga tibbiy va oziq-ovqat yordami ko‘rsatilmoqda.

Galapagos orollariSanta-KrusEl-Ninotabiiy ofat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tinch okeanida suv harorati 150 kundan beri rekord darajada saqlanmoqdaTinch okeanida suv harorati 150 kundan beri rekord darajada saqlanmoqdaKecha 17:28Olimlar sayyorani kutayotgan «super El-Nino» va o‘ta kuchli issiqlikdan ogohlantirmoqdaOlimlar sayyorani kutayotgan «super El-Nino» va o‘ta kuchli issiqlikdan ogohlantirmoqda14 oktabr 08:22Global iqlim tahdidi: El-Nino hodisasi tufayli 347 milliondan ortiq bola xavf ostidaGlobal iqlim tahdidi: El-Nino hodisasi tufayli 347 milliondan ortiq bola xavf ostida6 oktabr 12:55Yer yuzidagi eng qurg‘oqchil sahroda mo‘jiza: Atakama cho‘li rang-barang gullargv burkandiYer yuzidagi eng qurg‘oqchil sahroda mo‘jiza: Atakama cho‘li rang-barang gullargv burkandi5 oktabr 14:49Dunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandiDunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandi5 oktabr 10:21Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiDunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandi13 sentabr 11:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda