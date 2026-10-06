Global iqlim tahdidi: El-Nino hodisasi tufayli 347 milliondan ortiq bola xavf ostida

·1·Dunyo
Global iqlim tahdidi: El-Nino hodisasi tufayli 347 milliondan ortiq bola xavf ostida

BMTning Bolalar xalqaro jamg‘armasi (UNICEF) global iqlim o‘zgarishlari bilan bog‘liq navbatdagi favqulodda hisobotini e’lon qildi. Unga ko‘ra, Tinch okeanidagi kuchli tabiiy anamaliya — El-Nino hodisasining kuchayishi oqibatida dunyoning 100 ta mamlakatida istiqomat qiluvchi 347 milliondan ziyod bola jiddiy salbiy ta’sirlar girdobida qolishi mumkin.

Xalqaro tashkilot mutaxassislari ayniqsa 2026 yilning oktyabr—dekabr oylari oralig‘idagi uch oylik davrni eng yuqori xavf darajasiga ega bosqich sifatida baholamoqda.

Anomal ob-havo: Suv toshqinlari va qaqragan zamin

YUNISЕF tahlillariga ko‘ra, kelgusi uch oy davomida sayyoramizning turli mintaqalarida ob-havoning me’yordan tashqari keskin o‘zgarishi kuzatiladi:

  • Ikki qutbli xatar: Ayrim hududlarda misli ko‘rilmagan darajadagi namlik va jala yomg‘irlari halokatli toshqinlarni keltirib chiqarsa, boshqa mintaqalarda o‘ta qaqroq sharoit hosil bo‘lib, keng ko‘lamli qurg‘oqchilik xavfini tug‘diradi;

  • Zanjirli inqirozlar: El-Nino oqibatlari shunchaki ob-havo o‘zgarishi bilan cheklanmaydi. U millionlab oilalarni o‘z uy-joylarini tashlab qochishga (majburiy migratsiya), toza ichimlik suvi tanqisligiga, to‘yib ovqatlanmaslik va epidemiologik yuqumli kasalliklarning tarqalishiga olib keladi;

  • Global statistika xavotiri: YUNISЕF hisob-kitoblariga ko‘ra, hozirning o‘zidayoq dunyo bo‘yicha jami 1,1 milliard bola — ya’ni barcha bolalarning qariyb yarmi — ekstremal issiqlik, qurg‘oqchilik yoki suv toshqinlari kabi xavfli tabiiy omillar ta’sirida yashab kelmoqda.

Cho‘llarni gulzorga aylantirgan sirli kuch: Atakama fenomeni

El-Nino hodisasining ta’sir ko‘lami qanchalik misli ko‘rilmagan ekanini yaqinda Janubiy Amerikada qayd etilgan holat ham tasdiqlaydi:

  • Tabiat mo‘jizasi: Dunyoning eng quruq nuqtalaridan biri hisoblangan Chilidagi Atakama cho‘lida El-Nino keltirib chiqargan rekord darajadagi yog‘ingarchiliklar ortidan odatda qum va toshlardan iborat bo‘lgan zamin ulkan va rang-barang gullar ummoniga aylandi;

  • Iqlim beqarorligi belgisi: Bir qarashda hayratlanarli ko‘ringan bu manzara, aslida, sayyoramizdagi ko‘p yillik tabiiy balansning buzilgani va iqlimning oldindan aytib bo‘lmas darajada beqarorlashib borayotganining yorqin isboti hisoblanadi.

Xalqaro gumanitar tashkilotlar davlatlar hukumatlarini zarur choralarni kechiktirmasdan ko‘rishga, qurg‘oqchilik va toshqinlarga moyil hududlarda bolalar va zaif qatlamlarni himoya qilish bo‘yicha tezkor yordam mexanizmlarini faollashtirishga chaqirmoqda.

YUNISЕFEl-NinoAtakama cho‘liTinch okean
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer yuzidagi eng qurg‘oqchil sahroda mo‘jiza: Atakama cho‘li rang-barang gullargv burkandiYer yuzidagi eng qurg‘oqchil sahroda mo‘jiza: Atakama cho‘li rang-barang gullargv burkandiKecha 14:49Dunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandiDunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandiKecha 10:21Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiDunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandi13 sentabr 11:31O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?11 sentabr 16:19Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBaliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildi9 sentabr 14:47Messi final oldidan jamoadoshlari va muxlislariga murojaat qildiMessi final oldidan jamoadoshlari va muxlislariga murojaat qildi19 iyul 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?