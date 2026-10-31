Tinch okeanida suv harorati 150 kundan beri rekord darajada saqlanmoqda

·68·Dunyo
Tinch okeanida suv harorati 150 kundan beri rekord darajada saqlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tinch okeanining markaziy ekvatorial qismida suv harorati ketma-ket 150 kundan buyon rekord darajada yuqori saqlanib qolmoqda.
  • Ushbu g‘ayrioddiy isish oqibatida Janubiy Amerikaning g‘arbiy hududlarida, xususan, Peru va Ekvadorda kuchli yog‘ingarchilik, suv toshqinlari hamda ko‘chkilar kuzatilmoqda.
  • Hududdagi suv harorati 30,2 darajadan 31,6 darajagacha yetib, 2015 yildagi 29,8 darajalik rekord ko‘rsatkichni yangiladi.

Tinch okeanining El-Nino hodisasi o‘lchanadigan markaziy ekvatorial qismida suv harorati ketma-ket 150 kundan beri rekord darajada yuqori bo‘lmoqda. Okeandagi g‘ayrioddiy isish Janubiy Amerikaning g‘arbiy qismida kuchli yog‘ingarchilik, suv toshqinlari va ko‘chkilarga sabab bo‘lmoqda. Bu haqda «The Washington Post» xabar berdi.

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu hududda suvning o‘rtacha harorati 30,2 darajaga yetgan, ayrim joylarda esa 31,6 darajagacha ko‘tarilgan. Bungacha qayd etilgan eng yuqori ko‘rsatkich 2015 yilda kuzatilgan bo‘lib, 29,8 darajani tashkil etgan.

El-Ninoning ta’siri, ayniqsa, Peru va Ekvadorda sezilmoqda. Perudagi meteorologik konsalting kompaniyasi rahbari Abraham Levi ushbu ikki davlat zamonaviy tarixdagi eng kuchli El-Nino hodisalaridan biriga tayyorgarlik ko‘rayotganini aytgan.

Ekvadorning Guayakil shahrida oktyabr oyi davomida qariyb 50,8 santimetr yomg‘ir yoqqan. Holbuki, bu hududda mazkur oy uchun o‘rtacha yog‘ingarchilik miqdori atigi 0,5 santimetrni tashkil etadi. Bu odatdagi ko‘rsatkichdan qariyb 100 baravar ko‘p.

Shuningdek, o‘tgan hafta Ekvador poytaxti Kitoda kuchli yomg‘irlar suv toshqinlariga olib kelgan. Chili poytaxti Santyagoda esa jala yomg‘irlari vayronkor sel va ko‘chkilarni keltirib chiqargan.

Peru sohillari yaqinida okean suvining harorati me’yordan 9,4 darajagacha yuqori qayd etilmoqda. Mutaxassislar mamlakatda yomg‘irli mavsum boshlanishi bilan vaziyat yanada og‘irlashishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

El-Nino hodisasi AQSHdagi qishki ob-havoga ham ta’sir qilishi kutilmoqda. Prognozlarga ko‘ra, mamlakatning g‘arbiy va sharqiy sohillarida bo‘ronlar faollashishi, Kaliforniyada suv toshqinlari, Floridada esa odatdagidan ko‘proq yog‘ingarchilik kuzatilishi mumkin.

Eslatib o‘tamiz, El-Nino — ekvatorial Tinch okeanining markaziy va sharqiy qismida suv yuzasi haroratining davriy ravishda ko‘tarilishi bilan bog‘liq iqlim hodisasi. U okean va atmosfera o‘rtasidagi jarayonlarga ta’sir qilib, dunyoning turli hududlarida yog‘ingarchilik, qurg‘oqchilik va harorat o‘zgarishlariga sabab bo‘lishi mumkin.

El-NinoTinch okeaniiqlim o‘zgarishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar sayyorani kutayotgan «super El-Nino» va o‘ta kuchli issiqlikdan ogohlantirmoqdaOlimlar sayyorani kutayotgan «super El-Nino» va o‘ta kuchli issiqlikdan ogohlantirmoqda14 oktabr 08:22Global iqlim tahdidi: El-Nino hodisasi tufayli 347 milliondan ortiq bola xavf ostidaGlobal iqlim tahdidi: El-Nino hodisasi tufayli 347 milliondan ortiq bola xavf ostida6 oktabr 12:55Yer yuzidagi eng qurg‘oqchil sahroda mo‘jiza: Atakama cho‘li rang-barang gullargv burkandiYer yuzidagi eng qurg‘oqchil sahroda mo‘jiza: Atakama cho‘li rang-barang gullargv burkandi5 oktabr 14:49Dunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandiDunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandi5 oktabr 10:21Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiDunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandi13 sentabr 11:31O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?11 sentabr 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda