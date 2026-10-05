Dunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandi
Chilining Atakama cho‘lida noyob tabiiy hodisa kuzatildi. Dunyodagi eng quruq cho‘llardan biri hisoblangan hudud kuchli yog‘ingarchiliklardan so‘ng rang-barang gullarga burkanib, odatda sarg‘ish va quruq manzarasi bilan tanilgan cho‘l butunlay boshqacha ko‘rinishga keldi.
Mutaxassislarning ma’lumotlariga ko‘ra, yog‘ingarchilik natijasida uzoq vaqt davomida tuproqda tinim holatida yotgan urug‘ va piyozchalar unib chiqib, gullay boshlagan. Bu jarayon «Gullagan cho‘l» (Desierto Florido) nomi bilan tanilgan noyob tabiiy hodisaning yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.
2026 yildagi gullash ayniqsa keng ko‘lamli bo‘lib, 200 dan ortiq o‘simlik turi qayd etilgan. Ayrim hududlarda cho‘lning qariyb 17 ming kvadrat kilometrlik qismi o‘simliklar bilan qoplangan. Mutaxassislar bu hodisani so‘nggi o‘n yilliklardagi eng kuchli gullash mavsumlaridan biri sifatida baholamoqda.
Hodisaning yuzaga kelishida kuchli «El-Nino» ob-havo hodisasi sabab kuzatilgan noodatiy yog‘ingarchiliklar muhim rol o‘ynagan. Atakama cho‘lida bunday gullash har yili kuzatilmaydi va odatda yetarli miqdorda yog‘ingarchilik bo‘lgan yillarda sodir bo‘ladi.
Qisqa muddat davom etadigan bu manzara cho‘lning biologik hayoti uchun ham muhim. O‘nlab yillar davomida tinim holatida bo‘lgan ayrim urug‘lar namlik paydo bo‘lishi bilan unib, qisqa vaqt ichida cho‘lni yashil va rang-barang maydonga aylantiradi.
Atakama cho‘lining odatda nihoyatda quruq va deyarli o‘simliksiz ko‘rinishini hisobga olsak, bunday manzara haqiqatan ham hayratlanarli. Tabiatning bu noyob hodisasi sayyohlar va olimlarning ham katta qiziqishiga sabab bo‘lmoqda.
Izohlar 0
…