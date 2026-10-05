Dunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandi

·69·Dunyo
Dunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandi

Chilining Atakama cho‘lida noyob tabiiy hodisa kuzatildi. Dunyodagi eng quruq cho‘llardan biri hisoblangan hudud kuchli yog‘ingarchiliklardan so‘ng rang-barang gullarga burkanib, odatda sarg‘ish va quruq manzarasi bilan tanilgan cho‘l butunlay boshqacha ko‘rinishga keldi.

Mutaxassislarning ma’lumotlariga ko‘ra, yog‘ingarchilik natijasida uzoq vaqt davomida tuproqda tinim holatida yotgan urug‘ va piyozchalar unib chiqib, gullay boshlagan. Bu jarayon «Gullagan cho‘l» (Desierto Florido) nomi bilan tanilgan noyob tabiiy hodisaning yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.

2026 yildagi gullash ayniqsa keng ko‘lamli bo‘lib, 200 dan ortiq o‘simlik turi qayd etilgan. Ayrim hududlarda cho‘lning qariyb 17 ming kvadrat kilometrlik qismi o‘simliklar bilan qoplangan. Mutaxassislar bu hodisani so‘nggi o‘n yilliklardagi eng kuchli gullash mavsumlaridan biri sifatida baholamoqda.

Hodisaning yuzaga kelishida kuchli «El-Nino» ob-havo hodisasi sabab kuzatilgan noodatiy yog‘ingarchiliklar muhim rol o‘ynagan. Atakama cho‘lida bunday gullash har yili kuzatilmaydi va odatda yetarli miqdorda yog‘ingarchilik bo‘lgan yillarda sodir bo‘ladi.

Ochiq osmon ostida joylashgan quruq cho‘l va uzoqdagi tog‘ tizmalari.

Qisqa muddat davom etadigan bu manzara cho‘lning biologik hayoti uchun ham muhim. O‘nlab yillar davomida tinim holatida bo‘lgan ayrim urug‘lar namlik paydo bo‘lishi bilan unib, qisqa vaqt ichida cho‘lni yashil va rang-barang maydonga aylantiradi.

Atakama cho‘lining odatda nihoyatda quruq va deyarli o‘simliksiz ko‘rinishini hisobga olsak, bunday manzara haqiqatan ham hayratlanarli. Tabiatning bu noyob hodisasi sayyohlar va olimlarning ham katta qiziqishiga sabab bo‘lmoqda.

Atakama cho‘liGullagan cho‘lEl-Nino
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiDunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandi13 sentabr 11:31O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?11 sentabr 16:19BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladi4 iyun 14:36Markaziy Osiyo yozida kuchli yomg‘irlar xavfi ortishi mumkinMarkaziy Osiyo yozida kuchli yomg‘irlar xavfi ortishi mumkin4 iyun 09:37BMT ogohlantirdi: Markaziy Osiyoda kuchli yomg‘irlar kutilmoqdaBMT ogohlantirdi: Markaziy Osiyoda kuchli yomg‘irlar kutilmoqda2 iyun 21:20Yaqin 5 yil ichida harorat rekord darajaga chiqishi kutilmoqdaYaqin 5 yil ichida harorat rekord darajaga chiqishi kutilmoqda2 iyun 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota