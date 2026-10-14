Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi

·134·Dunyo
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi

Rossiyaning «KrioRus» kompaniyasi kelajakda qayta tiriltirish umidida 109 kishining tanasi yoki miyasini o‘ta past haroratda saqlamoqda. Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, ularning 31 nafari xorijiy davlatlar fuqarolaridir. Bu haqda Moskva 24 xabar berdi.

2026 yil 13 oktyabrda e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, kriosaqlashdan o‘tkazilgan odamlar soni bo‘yicha AQSH 566 kishi bilan birinchi o‘rinda turadi. Rossiya esa 109 kishi bilan ikkinchi pog‘onani egallagan.

Kriosaqlash — inson vafotidan keyin uning tanasi yoki miyasini kelajakda qayta tiklash imkoniyati paydo bo‘lishiga umid qilib, juda past haroratda saqlash usuli. Jarayonda odatda suyuq azotdan foydalaniladi va harorat −196 darajagacha tushiriladi.

Laboratoriyadagi uskunalar yonida suyuq azot bug‘i bilan o‘ralgan qora obyekt turibdi.

Biroq bu usul insonni qayta tiriltirish imkonini berishi hozircha ilmiy jihatdan isbotlanmagan. Zamonaviy tibbiyotda kriosaqlashdan o‘tkazilgan inson tanasi yoki miyasini qayta tiklab, hayotga qaytarish texnologiyasi mavjud emas. Kelajakda bunday imkoniyat paydo bo‘lishi ham kafolatlanmagan.

KrioRuskriosaqlashKrioTexnologiyalarKrioTiklash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoning 1000 ta shahri tahlil qilindi: Hayot sifati bo‘yicha 1-o‘rinni qaysi shahar egalladi?Dunyoning 1000 ta shahri tahlil qilindi: Hayot sifati bo‘yicha 1-o‘rinni qaysi shahar egalladi?9 oktabr 11:46Dunyoda 170 milliondan ortiq bola semizlikdan aziyat chekmoqdaDunyoda 170 milliondan ortiq bola semizlikdan aziyat chekmoqda7 oktabr 20:58Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?28 avgust 09:19Tovuq go‘shti dunyoda eng ko‘p iste’mol qilinadigan go‘shtga aylandiTovuq go‘shti dunyoda eng ko‘p iste’mol qilinadigan go‘shtga aylandi1 sentabr 11:06«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi23 sentabr 06:43Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkinYerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin11 sentabr 18:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda