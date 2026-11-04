Nega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladi

·48·Salomatlik
Nega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tibbiyot mutaxassislari inson organizmining to‘liq tiklanishi va uzoq umr ko‘rishi uchun 7–8 soatlik uyquni eng maqbul me’yor deb baholamoqda.
  • Kuniga 6 soatdan kam uxlash erta o‘lim xavfini 12 foizga oshirsa, 9 soatdan ortiq dam olish ham modda almashinuvini izdan chiqaradi.
  • Yetarli uyqu miya faoliyatini yaxshilash, immunitetni kuchaytirish, vaznni nazorat qilish, yurak-qon tomir tizimini himoyalash hamda ruhiy barqarorlikni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

Ko‘pchilik uyquni kunlik vaqtni oluvchi odatiy dam olish deb biladi, aslida esa inson hayotining qariyb uchdan bir qismi aynan shu jarayonda kechadi. Tibbiyot mutaxassislarining ta’kidlashicha, tungi uyqu shunchaki sukunat emas, balki tanadagi hujayralar yangilanadigan, gormonlar muvozanatga keladigan va miya faol tozalanadigan muhim fiziologik bosqichdir.

Katta yoshli insonlar organizmining to‘liq tiklanishi, miya faoliyati barqarorligi va uzoq umr ko‘rish uchun eng mukammal «oltin me’yor» aynan 7–8 soatlik sifatli uyqu hisoblanadi.

To‘liq uyqu organizmga qanday ta’sir qiladi?

Shifokorlar kunlik 7–8 soatlik rejimga rioya qilishning 5 ta hal qiluvchi foydasini sanab o‘tadi:

  • Miya va xotirani qayta yuklash: Uyqu chog‘ida bosh miya kun davomida qabul qilingan ulkan axborot oqimini qayta ishlaydi, keraksiz ma’lumotlarni «chiqarib tashlaydi» va muhim xotirani mustahkamlaydi. Uyqu to‘ymaganda diqqatni jamlash va kunlik ish unumdorligi keskin tushib ketadi;

  • Immun qalqonini kuchaytirish: To‘liq va chuqur uyqu paytida tananing infeksiyalarga qarshi kurashuvchi himoya hujayralari faollashadi. Surunkali uyqusizlik esa organizmni mavsumiy virus va bakteriyalar oldida mutlaqo himoyasiz qoldiradi;

  • Vazn nazorati va semirish xavfi: Kam uxlash ochlik va to‘qlik hissini boshqaruvchi gormonlar (leptin va grelin) muvozanatini izdan chiqaradi. Natijada insonda shirinlik va og‘ir taomlarga moyillik kuchayib, to‘g‘ridan to‘g‘ri ortiqcha vazn to‘planishiga olib keladi;

  • Yurak-qon tomir sog‘lig‘i: Tungi soatlarda qon bosimi va yurak urish sur’ati tabiiy tarzda pasayib, yurak dam oladi. Uyqu rejimi buzilganlarda esa yuqori qon bosimi, infarkt va insult xavfi bir necha barobar ko‘payadi;

  • Ruhiy xotirjamlik va asab tizimi: Uyqu yetishmovchiligi organizmda stress gormoni — kortizol miqdorini keskin oshirib, odamda asabiylik, tez jahl chiqishi va surunkali tushkunlikni yuzaga keltiradi.

Xavfli chegaralar: Kam uxlash ham, ortiqchasi ham zarar

Tadqiqotlar uyqu vaqtining ikki chekkaga og‘ishi inson sog‘lig‘i uchun jiddiy tahdid ekanini ko‘rsatmoqda:

  • 6 soatdan kam: Kunlik uyqu 6 soatdan kam bo‘lganda, erta o‘lim xavfi naq 12 foizga oshadi;

  • 9 soatdan ko‘p: 9 soatdan ortiq haddan tashqari ko‘p uxlash ham organizm faoliyatini sekinlashtirib, modda almashinuvini izdan chiqaradi.

Shu sababli tibbiyot olami inson salomatligi va kuch-quvvatini eng yuqori darajada saqlab qolish uchun aynan 7–8 soatlik me’yorni kunlik hayot tarziga aylantirishni tavsiya etadi.

sog‘lom turmush tarziuyqu gigiyenasitibbiy tavsiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?29 oktabr 14:45Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?29 oktabr 09:43Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalariKechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari28 oktabr 14:18Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?1 noyabr 20:31“10 ming qadam” aksiyasi qayta tiklanmoqda: Eng ko‘p piyoda yurganlar qanday taqdirlanadi?“10 ming qadam” aksiyasi qayta tiklanmoqda: Eng ko‘p piyoda yurganlar qanday taqdirlanadi?Bugun 17:54O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekanO‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan1 noyabr 22:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari