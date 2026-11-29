D vitamini tanqisligi nimasi bilan xavfli? Asosiy belgilar va muhim tavsiyalar
Organizmda D vitamini yetishmasligi nafaqat suyaklar mustahkamligiga, balki mushaklar, asab tizimi va immunitet faoliyatiga ham jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu vitamin kalsiy va fosforning organizmga to‘liq so‘rilishini ta’minlaydi, shu bois uning tanqisligi inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘diradi.
D vitamini yetishmasligining asosiy belgilari va oqibatlari
Mutaxassislar fikricha, D vitamini tanqisligi organizmning bir nechta muhim tizimlarida o‘zini namoyon qiladi:
Suyaklar va mushaklar: Kattalarda osteoporoz va suyaklarning mo‘rtlashuvi, bolalarda esa raxit kasalligi rivojlanishi mumkin. Shuningdek, mushaklar va bo‘g‘imlarda og‘riq, doimiy holsizlik kuzatiladi.
Immunitet va umumiy holat: Inson tez-tez shamollaydigan bo‘lib qoladi, surunkali charchoq, kunduzgi uyquchanlik va soch to‘kilishi ehtimoli ortadi.
Ruhiy va yurak-qon tomir tizimi: Kayfiyatning keskin o‘zgarishi, asabiylashish, xavotir va depressiya xavfi kuchayadi, shuningdek, yurak-qon tomir tizimi bilan bog‘liq muammolar yuzaga kelishi mumkin.
Tanqislikning oldini olish uchun nima qilish kerak?
Ayniqsa, O‘zbekiston va Toshkent sharoitida kuz-qish mavsumida quyosh nuri hamda ochiq havoda yurish vaqti qisqargani sababli D vitamini darajasini nazorat qilib borish yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi.
Tavsiya yo‘nalishi
Amaliy choralar va ehtiyotkorlik qoidalari
1. Tibbiy tahlil topshirish
Organizmdagi aniq miqdorni bilish uchun qonda 25-OH Vitamin D tahlilini topshirish maqsadga muvofiq
2. Shifokor maslahati
Preparatlarni o‘zboshimchalik bilan yuqori dozada qabul qilmaslik kerak — ortiqcha doza (gipervitaminoz) mushaklarda og‘riq va ichki organlarda tosh hosil bo‘lishiga olib kelishi mumkin
3. Tabiiy manbalar va ratsion
Quyosh nurida me’yorida bo‘lish, shuningdek, kundalik taomnomaga yog‘li baliq (skumbriya, qizil ikra, tunes), tuxum va sut mahsulotlarini kiritish foydali
Siz kuz-qish mavsumida D vitamini miqdorini tekshirtirib turasizmi yoki ko‘proq tabiiy mahsulotlar orqali to‘ldirishga harakat qilasizmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sovuq mavsumda salomatligiga e’tiborli bo‘lishi kerak bo‘lgan yaqinlaringizga ushbu foydali tavsiyalarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…