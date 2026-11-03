Qoraolxo‘ri qoqisining hatto NASA tadqiqotchilarini hayratda qoldirgan 3 ta foydasi

·58·Salomatlik
Qoraolxo‘ri qoqisining hatto NASA tadqiqotchilarini hayratda qoldirgan 3 ta foydasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Har kuni ikki dona qoraolxo‘ri qoqisini iste’mol qilish inson organizmini hujayra darajasida himoya qiluvchi samarali usul hisoblanadi.
  • Ushbu quruq meva tarkibidagi antioksidantlar NASA tadqiqotlariga ko‘ra, suyak to‘qimalarini radiatsiya nurlanishidan himoya qiladi va osteoporozning oldini oladi.
  • Shuningdek, u tish emali hamda milklarni mustahkamlab, og‘iz bo‘shlig‘ida bakteriyalarga qarshi tabiiy antiseptik vazifasini bajaradi.

Ko‘pchilik qoraolxo‘ri qoqisini (chernosliv) faqat hazm tizimiga yordam beruvchi oddiy quruq meva deb biladi. Biroq xalqaro olimlar va parhezshunoslarning xulosalariga ko‘ra, ushbu qora ne’mat inson tanasini hujayra darajasida himoya qilish qobiliyatiga ega haqiqiy «superfud» hisoblanadi.

Har kuni bor-yo‘g‘i ikki dona qoraolxo‘ri qoqisini muntazam iste’mol qilish orqali organizmda bir qator muhim ijobiy o‘zgarishlarga erishish mumkin.

Qoraolxo‘ri qoqisining kamchilik biladigan 3 ta shifobaxsh xususiyati

1. Tish emali va milklar himoyachisi

Qoraolxo‘ri qoqisi og‘iz bo‘shlig‘i mikroflorasi uchun tabiiy antiseptik vazifasini bajaradi:

  • Bakteriyalarga qarshi zarba: Meva tarkibidagi noyob antibakterial birikmalar tishlarni yemiruvchi kariyes va milk yallig‘lanishlarini keltirib chiqaruvchi xavfli bakteriyalar rivojlanishini to‘xtatadi;

  • Milklarni mustahkamlash: Tarkibidagi tabiiy mikroelementlar tish atrofi to‘qimalarini oziqlantirib, milk qonashi hamda paradontoz xavfini sezilarli kamaytiradi.

2. Radiatsiya va nurlanishdan himoya (NASA tadqiqoti)

Ushbu quruq meva fazogirlar (kosmonavtlar) ratsioni uchun ham sinchkovlik bilan o‘rganilgan:

  • Koinot agentligi xulosasi: AQSH aeronavtika va koinot ma’muriyati (NASA) tadqiqotlariga ko‘ra, chernosliv tarkibidagi antioksidantlar organizmni radiatsiya nurlanishlari ta’siridan va nurlanish oqibatida suyak to‘qimalari yemirilishidan samarali himoya qiladi;

  • So‘yak mustahkamligi: Undagi bor, kaliy va K vitamini suyak zichligini oshirib, yosh o‘tishi bilan yuzaga keladigan osteoporoz kasalligining oldini olishda yordam beradi.

3. Yurakni quvvatlash va tomirlarni tozalash

Yurak-qon tomir tizimi salomatligi uchun kuchli tabiiy mador:

  • «Yomon» xolesteringa qarshi qalqon: Qoraolxo‘ri qoqisi tarkibidagi eruvchan kletchatka qondagi zararli xolesterinni jilovlaydi va tomirlarda aterosklerotik blyashkalar hosil bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaydi;

  • Qon bosimini me’yorlashtirish: Kaliy mineraliga boyligi tufayli tomirlar devorini yumshatib, arterial qon bosimini tabiiy ravishda bir maromda ushlab turadi.

Qanday iste’mol qilish lozim?

Salomatlikni saqlash, yurakni quvvatlab, tanani zararli toksinlardan tozalash uchun kuniga atigi 2 dona sifatli qoraolxo‘ri qoqisini tanovul qilish kifoya. Ortiqcha xarajat va kimyoviy qo‘shimchalarsiz immunitetni tiklashning eng qulay va tabiiy usullaridan biri aynan shudir.

qoraolxo‘ri qoqisiNASAosteoporozxolesterin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda erkak xotinini quchoqlashi oqibatida uning beshta qovurg‘asi sindi (video)Xitoyda erkak xotinini quchoqlashi oqibatida uning beshta qovurg‘asi sindi (video)30 oktabr 07:49Xolesterinni tabiiy yo‘l bilan kamaytirish usullariXolesterinni tabiiy yo‘l bilan kamaytirish usullari26 oktabr 15:43Organizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan mevaOrganizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan meva31 oktabr 06:29Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?29 oktabr 14:45Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?29 oktabr 01:48Qaysi vaqtdagi uyqu rizqni to‘sadi, qaysi biri shifo? Uyqu turlari haqida tavsiyalarQaysi vaqtdagi uyqu rizqni to‘sadi, qaysi biri shifo? Uyqu turlari haqida tavsiyalar27 oktabr 12:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari