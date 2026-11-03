Qoraolxo‘ri qoqisining hatto NASA tadqiqotchilarini hayratda qoldirgan 3 ta foydasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Har kuni ikki dona qoraolxo‘ri qoqisini iste’mol qilish inson organizmini hujayra darajasida himoya qiluvchi samarali usul hisoblanadi.
- Ushbu quruq meva tarkibidagi antioksidantlar NASA tadqiqotlariga ko‘ra, suyak to‘qimalarini radiatsiya nurlanishidan himoya qiladi va osteoporozning oldini oladi.
- Shuningdek, u tish emali hamda milklarni mustahkamlab, og‘iz bo‘shlig‘ida bakteriyalarga qarshi tabiiy antiseptik vazifasini bajaradi.
Ko‘pchilik qoraolxo‘ri qoqisini (chernosliv) faqat hazm tizimiga yordam beruvchi oddiy quruq meva deb biladi. Biroq xalqaro olimlar va parhezshunoslarning xulosalariga ko‘ra, ushbu qora ne’mat inson tanasini hujayra darajasida himoya qilish qobiliyatiga ega haqiqiy «superfud» hisoblanadi.
Har kuni bor-yo‘g‘i ikki dona qoraolxo‘ri qoqisini muntazam iste’mol qilish orqali organizmda bir qator muhim ijobiy o‘zgarishlarga erishish mumkin.
Qoraolxo‘ri qoqisining kamchilik biladigan 3 ta shifobaxsh xususiyati
1. Tish emali va milklar himoyachisi
Qoraolxo‘ri qoqisi og‘iz bo‘shlig‘i mikroflorasi uchun tabiiy antiseptik vazifasini bajaradi:
Bakteriyalarga qarshi zarba: Meva tarkibidagi noyob antibakterial birikmalar tishlarni yemiruvchi kariyes va milk yallig‘lanishlarini keltirib chiqaruvchi xavfli bakteriyalar rivojlanishini to‘xtatadi;
Milklarni mustahkamlash: Tarkibidagi tabiiy mikroelementlar tish atrofi to‘qimalarini oziqlantirib, milk qonashi hamda paradontoz xavfini sezilarli kamaytiradi.
2. Radiatsiya va nurlanishdan himoya (NASA tadqiqoti)
Ushbu quruq meva fazogirlar (kosmonavtlar) ratsioni uchun ham sinchkovlik bilan o‘rganilgan:
Koinot agentligi xulosasi: AQSH aeronavtika va koinot ma’muriyati (NASA) tadqiqotlariga ko‘ra, chernosliv tarkibidagi antioksidantlar organizmni radiatsiya nurlanishlari ta’siridan va nurlanish oqibatida suyak to‘qimalari yemirilishidan samarali himoya qiladi;
So‘yak mustahkamligi: Undagi bor, kaliy va K vitamini suyak zichligini oshirib, yosh o‘tishi bilan yuzaga keladigan osteoporoz kasalligining oldini olishda yordam beradi.
3. Yurakni quvvatlash va tomirlarni tozalash
Yurak-qon tomir tizimi salomatligi uchun kuchli tabiiy mador:
«Yomon» xolesteringa qarshi qalqon: Qoraolxo‘ri qoqisi tarkibidagi eruvchan kletchatka qondagi zararli xolesterinni jilovlaydi va tomirlarda aterosklerotik blyashkalar hosil bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaydi;
Qon bosimini me’yorlashtirish: Kaliy mineraliga boyligi tufayli tomirlar devorini yumshatib, arterial qon bosimini tabiiy ravishda bir maromda ushlab turadi.
Qanday iste’mol qilish lozim?
Salomatlikni saqlash, yurakni quvvatlab, tanani zararli toksinlardan tozalash uchun kuniga atigi 2 dona sifatli qoraolxo‘ri qoqisini tanovul qilish kifoya. Ortiqcha xarajat va kimyoviy qo‘shimchalarsiz immunitetni tiklashning eng qulay va tabiiy usullaridan biri aynan shudir.
Izohlar 0
…