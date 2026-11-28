Saraton hujayralarini yo‘q qilish samaradorligini oshiruvchi yangi preparat sinovdan o‘tdi
Tibbiyot va onkologiya sohasida muhim ilmiy yutuq qayd etildi — olimlar saraton hujayralariga qarshi kurash samaradorligini sezilarli darajada oshiruvchi yangi preparatni muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazishdi.
Yangi preparat qanday ishlaydi?
Tadqiqot jarayonida mutaxassislar hujayralardagi CDK12 va CDK13 deb nomlanuvchi maxsus oqsillar faoliyatini chuqur o‘rganishdi. Ushbu fermentlar hujayra ichidagi genetik ma’lumotlarning o‘qilishi va qayta ishlanishini boshqarishda muhim rol o‘ynaydi.
Yangi preparat yordamida mazkur oqsillar faoliyatini bloklash quyidagi zanjirli reaksiyani keltirib chiqaradi:
Bosqich
Hujayra ichidagi jarayon
Natija va ta’sir
1-bosqich
CDK12 va CDK13 oqsillari faoliyati bloklanadi
Uzun genlar transkripsiyasi (genetik ma’lumot ko‘chirilishi) buziladi
2-bosqich
Genetik jarayonlar izdan chiqadi
Hujayralarning DNKdagi shikastlanishlarni qayta tiklash qobiliyati keskin pasayadi
3-bosqich
Zararlangan DNK tiklanmaydi
Saraton hujayralarining ko‘payishi cheklanadi va ularni yo‘q qilish samaradorligi oshadi
Sizningcha, genetik darajada ta’sir ko‘rsatuvchi bunday yangi avlod preparatlari yaqin kelajakda saraton kasalligini to‘liq yengish imkonini beradimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va tibbiyot hamda ilm-fan olamidagi eng muhim kashfiyotlarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…