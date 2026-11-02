Umrni uzaytiruvchi preparatlar: Rossiyada yangi tibbiy inqilob e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyada inson umrini uzaytirish va qarish jarayonini sekinlashtirishga qaratilgan innovatsion dori vositalarini yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli tadqiqotlar boshlandi.
- Rossiya sog‘liqni saqlash vaziri Mixail Murashko 2 noyabr kuni o‘tkazilgan forumda olimlar hujayralar degradatsiyasini sekinlashtiruvchi va faol umr ko‘rish yoshini uzaytiruvchi preparatlar ustida ishlayotganini ma’lum qildi.
Rossiya tibbiyot fani insoniyatning eng katta sirlaridan biri — umrni keskin uzaytirish va qarish jarayonini sekinlashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli tadqiqotlarni faol bosqichga olib chiqdi. Bu haqda 2 noyabr kuni «Millat salomatligi — Rossiya farovonligi asosi» nomli umumrossiya forumida Rossiya sog‘liqni saqlash vaziri Mixail Murashko rasman e’lon qildi.
Vazirning ta’kidlashicha, rossiyalik olimlar va farmakologlar hujayralarning qarish mexanizmlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsata oladigan, organizmning so‘nishini kechiktiruvchi eng ilg‘or innovatsion dori vositalarini yaratish ustida tinimsiz izlanmoqda.
Hujayra darajasidagi ta’sir: Innovatsion preparatlar qanday ishlaydi?
Tibbiyot sohasidagi mazkur yo‘nalish biomeditsinaning eng istiqbolli tarmoqlaridan biri hisoblanadi:
Qarishning to‘xtatilishi: Ishlab chiqilayotgan ilg‘or preparatlar organizmdagi hujayralarning yangilanish sur’atini qo‘llab-quvvatlash va ularning degradatsiyaga uchrashini sekinlashtirishga qaratilgan;
«Uzoq umr eliksiri» konsepsiyasi: Loyiha shunchaki umr yillarini ko‘paytirishni emas, balki insonning faol, sog‘lom va mehnatga layoqatli umr ko‘rish yoshini radikal darajada uzaytirishni maqsad qilgan;
Davlat ustuvorligi: Sog‘liqni saqlash vazirligi biomeditsina sohasida texnologik yetakchilikka erishish va aholining sog‘lom umrini uzaytirish davlat siyosatining bosh strategik yo‘nalishi ekanini alohida ko‘rsatib o‘tdi.
Amaliy natijalar va demografik maqsadlar
Laboratoriya tadqiqotlari bilan bir qatorda, sohada allaqachon ijobiy dinamika kuzatilmoqda:
Mehnatga layoqatli aholi o‘limining kamayishi: Vedomstvo ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatda mehnat yoshidagi fuqarolar orasidagi o‘lim ko‘rsatkichlarining barqaror pasayish tendensiyasi qayd etilmoqda;
Kompleks yondashuv: Fundamental ilm-fan yutuqlari, yorib o‘tuvchi preparatlar hamda yirik korxonalarda xodimlar salomatligini muhofaza qilish dasturlarining birlashuvi yaqin yillarda kuchli demografik burilish yasashi kutilmoqda.
Innovatsion biopreparatlarning ommaviy amaliyotga qachon chiqarilishi aniqlanmagan bo‘lsa-da, mazkur ilmiy qadamlar butun dunyoda faol umr ko‘rishni ta’minlash borasidagi global poyganing bir qismiga aylanmoqda.
Izohlar 0
…