Umrni uzaytiruvchi preparatlar: Rossiyada yangi tibbiy inqilob e’lon qilindi

·49·Salomatlik
Umrni uzaytiruvchi preparatlar: Rossiyada yangi tibbiy inqilob e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyada inson umrini uzaytirish va qarish jarayonini sekinlashtirishga qaratilgan innovatsion dori vositalarini yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli tadqiqotlar boshlandi.
  • Rossiya sog‘liqni saqlash vaziri Mixail Murashko 2 noyabr kuni o‘tkazilgan forumda olimlar hujayralar degradatsiyasini sekinlashtiruvchi va faol umr ko‘rish yoshini uzaytiruvchi preparatlar ustida ishlayotganini ma’lum qildi.

Rossiya tibbiyot fani insoniyatning eng katta sirlaridan biri — umrni keskin uzaytirish va qarish jarayonini sekinlashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli tadqiqotlarni faol bosqichga olib chiqdi. Bu haqda 2 noyabr kuni «Millat salomatligi — Rossiya farovonligi asosi» nomli umumrossiya forumida Rossiya sog‘liqni saqlash vaziri Mixail Murashko rasman e’lon qildi.

Vazirning ta’kidlashicha, rossiyalik olimlar va farmakologlar hujayralarning qarish mexanizmlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsata oladigan, organizmning so‘nishini kechiktiruvchi eng ilg‘or innovatsion dori vositalarini yaratish ustida tinimsiz izlanmoqda.

Hujayra darajasidagi ta’sir: Innovatsion preparatlar qanday ishlaydi?

Tibbiyot sohasidagi mazkur yo‘nalish biomeditsinaning eng istiqbolli tarmoqlaridan biri hisoblanadi:

  • Qarishning to‘xtatilishi: Ishlab chiqilayotgan ilg‘or preparatlar organizmdagi hujayralarning yangilanish sur’atini qo‘llab-quvvatlash va ularning degradatsiyaga uchrashini sekinlashtirishga qaratilgan;

  • «Uzoq umr eliksiri» konsepsiyasi: Loyiha shunchaki umr yillarini ko‘paytirishni emas, balki insonning faol, sog‘lom va mehnatga layoqatli umr ko‘rish yoshini radikal darajada uzaytirishni maqsad qilgan;

  • Davlat ustuvorligi: Sog‘liqni saqlash vazirligi biomeditsina sohasida texnologik yetakchilikka erishish va aholining sog‘lom umrini uzaytirish davlat siyosatining bosh strategik yo‘nalishi ekanini alohida ko‘rsatib o‘tdi.

Amaliy natijalar va demografik maqsadlar

Laboratoriya tadqiqotlari bilan bir qatorda, sohada allaqachon ijobiy dinamika kuzatilmoqda:

  • Mehnatga layoqatli aholi o‘limining kamayishi: Vedomstvo ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatda mehnat yoshidagi fuqarolar orasidagi o‘lim ko‘rsatkichlarining barqaror pasayish tendensiyasi qayd etilmoqda;

  • Kompleks yondashuv: Fundamental ilm-fan yutuqlari, yorib o‘tuvchi preparatlar hamda yirik korxonalarda xodimlar salomatligini muhofaza qilish dasturlarining birlashuvi yaqin yillarda kuchli demografik burilish yasashi kutilmoqda.

Innovatsion biopreparatlarning ommaviy amaliyotga qachon chiqarilishi aniqlanmagan bo‘lsa-da, mazkur ilmiy qadamlar butun dunyoda faol umr ko‘rishni ta’minlash borasidagi global poyganing bir qismiga aylanmoqda.

Mixail MurashkoRossiya Sog‘liqni saqlash vazirligiBiomeditsinaUmrni uzaytirish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umrni uzaytirish siri topildi: Olimlar qarish jarayonini ortga qaytarishga muvaffaq bo‘ldiUmrni uzaytirish siri topildi: Olimlar qarish jarayonini ortga qaytarishga muvaffaq bo‘ldi25 oktabr 13:27Olimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilobOlimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilob24 sentabr 10:4050 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?8 avgust 18:16Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulotUzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot30 sentabr 00:1690 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?9 avgust 12:4490 yoshgacha sog‘lom yashash sirlari: hayotingizni o‘zgartiruvchi 11 maslahat...90 yoshgacha sog‘lom yashash sirlari: hayotingizni o‘zgartiruvchi 11 maslahat...2 avgust 15:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari