AQSHda attraksiondan erkak tushib ketib halok bo‘ldi, 9 tasi yopildi

·81·Dunyo
AQSHda attraksiondan erkak tushib ketib halok bo‘ldi, 9 tasi yopildi

AQSHning Jorjiya shtatidagi Six Flags ko‘ngilochar bog‘ida 42 yoshli erkak attraksiondan tushib ketib, halok bo‘ldi. Fojia 12 oktyabr kuni sodir bo‘lgan. Bu haqda BBC xabar berdi.

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, Hassan Jihad Ibn Karim roller-koster harakatlanayotgan vaqtda o‘rindig‘idan uchib ketgan va yerga qulab, halok bo‘lgan. Hozirda hodisa sabablari o‘rganilmoqda.

Voqeadan keyin Six Flags kompaniyasi xavfsizlikni tekshirish maqsadida AQSH va Kanadadagi to‘qqizta attraksion ishini vaqtincha to‘xtatdi.

Hodisa aynan qaysi attraksionda yuz bergani rasman ma’lum qilinmagan. Biroq guvohlar va havodan olingan tasvirlarda parkdagi baland tezlikli Goliath roller-kosteri to‘xtab qolgani ko‘ringan.

2006 yilda ochilgan Goliath attraksionining balandligi 60 metr bo‘lib, u soatiga 112 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi.

Hodisa yuzasidan politsiya va Jorjiya shtati mas’ul idoralari tekshiruv olib bormoqda. Six Flags kompaniyasi marhumning yaqinlariga hamdardlik bildirgan.

Six FlagsGoliathJorjiya shtatiroller-koster
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskvada erkak taksi va politsiya mashinalari ustiga sakradi (video)Moskvada erkak taksi va politsiya mashinalari ustiga sakradi (video)5 oktabr 16:14Ona jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqdaOna jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqda10 sentabr 20:00Bolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siriBolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siri27 avgust 01:34Shvetsiyada maktabga qilich bilan bostirib kirgan erkak otib o‘ldirildiShvetsiyada maktabga qilich bilan bostirib kirgan erkak otib o‘ldirildi21 avgust 20:17Sankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydiSankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydi10 sentabr 21:27Meksikada 21 ta buqa bilan o‘tkazilgan festivalda bir kishi halok bo‘ldi (video)Meksikada 21 ta buqa bilan o‘tkazilgan festivalda bir kishi halok bo‘ldi (video)1 sentabr 12:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi